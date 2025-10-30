AllChartsSyncChanger MT4

All Charts Sync Changer Mini 在这里： 点击这里

All Charts Sync Changer+ MT4 是 All Charts Sync Changer Mini 的高级版本。

无论您是多时间框架分析师，还是显示器有限的交易者，这个工具都将是您的强大盟友。


将您的MT4转变为专业的分析指挥中心。终极图表同步与高速切换工具

我想根据我的每种策略，瞬间切换我的整个图表设置。

我的工作区充斥着各种货币对、指数和商品，一片混乱。

我需要一个桌面级的分析环境，即使没有多显示器设置。

如果您准备好摆脱这些日常的挫败感，并以思想的速度控制您的图表，这个工具将把您的交易站提升到一个世界级的分析环境。

All Charts Sync Changer+ MT4 是下一代EA工具，旨在使繁琐的图表管理成为过去。它使您能够将宝贵的时间集中在真正重要的事情上：分析和决策


新功能：通过“频道”实现完美的工作区管理

该工具的核心是强大的新频道功能，它将彻底改变您的整个分析工作流程。

频道是一种将图表分组为独立团队的方法。例如：

       
  • 频道 1： 您的外汇主要货币对分析组
    •    
  • 频道 2： 您的日元交叉盘分析组
    •    
  • 频道 3： 您的指数与商品组

您最多可以创建10个独立的指挥中心（父图表）。频道1的父图表将与其自己的子图表团队同步，而不会触及所有其他频道。

这最终使按策略或资产类别进行完美的图表管理成为现实。


两种强大模式，匹配您的交易风格

1. 多图表同步模式 - 专为专业交易者打造

非常适合运行多种策略或进行相关性分析的交易者。为每个策略分配一个频道，并设置多个指挥中心，如一个外汇主要货币对父图表和一个黄金与原油父图表。只需单击一下，即可立即切换您需要分析的图表组。

再也不会打断您的注意力。以思想的速度从一个分析无缝流向下一个分析。

2. 单一切换器模式 - 简化您的工作区

在笔记本电脑或单个显示器上彻底改变您的交易。此模式旨在最大化利用有限的屏幕空间，将单个图表窗口转变为强大的分析站。即时在多达10个不同的品种（如货币对、指数或商品）之间切换，而无需离开您的图表。

停止与无数缩小图表并造成混乱、难以阅读的工作区的标签作斗争。只需单击一下，您就可以循环浏览所有您喜欢的品种，同时保持您的指标和设置锁定不变。


主要特性与优势

       
  • 新功能：一键分组同步： 使用新的频道功能，即时更改特定图表组上的品种。在策略之间切换从未如此顺畅。
    •    
  • 最大化您的工作区： 消除无数图表标签的混乱，保持您的屏幕清洁有序。这对于单显示器交易者来说是一个游戏规则的改变者。
    •    
  • 持久的分析环境： 当您切换品种时，您的指标和设置保持原样。您的分析环境绝不会受到影响。
    •    
  • 灵活的品种管理： 向您的观察列表添加新品种就像从EA参数中选择它一样简单。无需创建新图表或重新加载模板。

快速简单的1分钟设置

无需复杂的配置。设置直观快捷。

       
  • 设置指挥中心（父图表）：将EA应用到您的主图表。将 Parent/ChildSttings 设置为 true，并将 ChannelNumber 设置为频道号（例如 1）。然后，为您想要的按钮分配品种。
    •    
  • 设置同步图表（子图表）：将EA应用到您想要同步的任何其他图表。将 Parent/ChildSttings 设置为 false，并分配与父图表相同的 ChannelNumber（例如 1）。
    •    
  • 选择交易品种： 使用 Inp_Btn1_Symbol 到 Inp_Btn10_Symbol 输入来为每个按钮设置品种。

注意：

       
  • 请为您要同步的每组图表使用不同的频道号。具有相同编号的子图表将同步在一起。
    •    
  • 父图表不会相互干扰，即使它们共享相同的频道号。

就是这样。您的专业分组同步环境已准备就绪。

   

我们以前曾提供过试用版，但由于可能违反MQL5 Market的条款，我们现在推出一个月租用选项以供试用。我们恳请您先使用此租用版本，然后再考虑购买完整版本。

   

重要提示： 除非品种已在您的MT4品种列表（市场报价）中启用，否则图表无法切换到该品种。请确保所有期望的品种都预先在此列表中可见。


为无缝体验而设计的周到功能

       
  • 精致的UI设计：控制按钮精确定位在图表的右上角。为了最大化紧凑性，我们特意将它们集成到图表区域本身，完全消除了对任何单独窗口的需求。通过利用MT4标准的“图表右移”功能，保证按钮永远不会干扰K线价格走势。
    •    
  • 广泛的品种支持： 从61个品种中选择，包括流行的外汇货币对、黄金（XAUUSD）、日经225（JPN225）、标准普尔500（US500）、原油（例如USOIL, XTIUSD）和比特币（BTCUSD）。
    •    
  • 完全自定义： 自由调整按钮的位置、大小、颜色和字体大小，为您独特的交易设置创建完美的布局。
    •    
  • 自动品种归一化： EA智能处理不同经纪商使用的品种后缀（例如“EURUSD.pro”或“GBPJPY_m”）。它几乎可以与任何经纪商开箱即用，无需手动调整。

该工具非常适合以下交易者：

       
  • 同时监控和分析多种策略或资产类别。
    •    
  • 定期执行多时间框架分析。
    •    
  • 跟踪多个货币对或商品之间的相关性。
    •    
  • 需要在笔记本电脑或有限的显示器设置上实现最高效率。
    •    
  • 希望按策略组织图表以实现深度专注。
    •    
  • 决心从他们的交易工作流程中消除每一个低效率环节。

停止在重复性任务上浪费宝贵的时间和精力。通过消除这种日常摩擦，您可以获得更多的时间进行分析，从而做出更敏锐、更自信的交易决策。

这不仅仅是购买一个工具的费用；这是对您的时间、您的专注力和您的交易优势的投资

立即获取 All Charts Sync Changer+ MT4，将您的交易提升到一个新的水平。


支持的品种

   

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPLN, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225

   

*未来将添加更多品种。


免责声明

       
  • 本产品是一款旨在提高图表管理效率的实用工具。它不保证盈利。
    •    
  • 请注意，本产品是EA（Expert Advisor）实用程序，而不是指标。因此，如果您与MT4服务器的连接不稳定，您可能会遇到用户界面响应和同步功能的延迟。如果发生这种情况，请尝试单击终端右下角的连接状态栏以重新扫描服务器，或检查您的互联网连接稳定性。
推荐产品
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
5 (1)
指标
Gann Box 指标是一个强大且多功能的工具，旨在帮助交易者识别和利用市场的关键水平。该指标允许在图表上绘制一个矩形，该矩形会自动划分为多个区域，并带有战略水平 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 。当价格触及其中一个水平时，会触发警报，从而为交易决策提供宝贵的帮助。您可以即时了解市场相对于您绘制区域的变化情况。要绘制一个区域，只需绘制一个简单的矩形并将其命名为 GannBox 。 该指标适用于所有类型的交易者，无论是使用 支撑和阻力 概念、 供需 理论的交易者，还是 ICT 技术或 公平价值缺口 (FVG) 专家。 无论您是 日内交易者 、 波段交易者 还是 趋势交易者 ， Gann Box 都可以帮助您更好地理解和预测市场走势，同时提高您的反应能力和交易表现。 MT5 版本 Gann Box 是一个 多时间框架 指标：它可以绘制在更大的时间框架上，比如 H1，同时允许在较小的时间框架（如 15 分钟图表）上进行更精确和快速的交易。 除了其灵活性之外，该工具还可以通过直观的 管理面板 在图表上进行全面自定义。此面板允许根据您的偏好激活或禁用每个级别，并启用或禁用相关的警
Twenty Days MT4
ROMAN KIVERIN
指标
The indicator is the main part of Michael Huddleston's ICT (Inner Circle Trader) trading strategy. His legendary trading strategy is based on the concept of "Smart Money". To analyze the medium -term trend , the  ICT offers an analysis based on  twenty -day levels . The indicator builds levels , while showing the turning points with arrows . An important feature of the indicator is the automatic display of levels for different periods . You do not have to change the indicator settings when chang
Booster Seven
David Gaganidze
实用工具
Полуавтоматический торговый робот Booster Seven помогает трейдеру торговат, решения о торговле в направленнии Buy или Sell принимает трейдер. У робота на графике выведенны функции Buy, Sell, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell limit и AUTO S/L. Также статистические параметры торговли. При выборе функции Buy торговля начнется открытием позиции Buy начальным лотом, имеющим соответствующие Stop Loss и Take Profit. Новая позиция открывается, когда цена на указанный пункт превысит отметку предыдушег
Nasdaq Expansion M15
Marek Kupka
3.5 (2)
专家
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS. Strategy is based on EXPANSION ON THE DAILY CHART. It enters if volatility raise after some time of consolidation. It uses STOP pending orders with ATR STOP LOSS. To catch the profits is a TRAILING PROFIT function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of modeling and verif
Clos Profit
Ivan Petrov
实用工具
close all profitable orders The set contains scripts for different purposes, facilitating work in the MetaTrader 4 terminal. If necessary, a screen is provided for some scripts. Before working on a real account, check (on a demo account) whether the required script responds to your tasks (for example, there is a script for opening five orders at the same time, by default the lot is set to 10; so that you do not accidentally open five positions with a total volume of 50 lots - be attentive))) Use
Manager
Petr Plechac
实用工具
A new way of managing your trades – efficiently, automatically and with no emotions. Control various markets and manage many different trades at one moment. Grasp your competitive advantage and ultimately find out what profitable trading looks like! Trademanager is a piece of software developed for MT4 platforms. This tool enables you to completely set up all parameters for many different trades on many different markets – at one time and with no emotions as psychological obstacles. Must-need to
The Asian session MT4
Marta Gonzalez
专家
The Asian Session - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This system detects the ranges between the end of the American session and the beginning of the Asian session, operating in favor of the break, thinking that this break prior to the start of the session occurs because within the Asian session there will be an impulse in favor of the break. breaking off. To adapt to the different schedules of the different brokers, you have to set the closing time of the Am
Hidden Gap by MMD MT4
Mariusz Maciej Drozdowski
指标
Hidden Gap by MMD Hidden Gap by MMD is a unique indicator that detects hidden gaps between three consecutive candles. This observation isn't my own, but in the MMD methodology, it has its application alongside other original indicators. You can apply this indicator to the chart multiple times and set the interval from which you want to see the hidden gaps. You can show or hide these gaps as needed. For example, you can view the chart at an M5 interval and see hidden gaps from an M15 chart, etc.
Order Block Draw MTF
Jorge Delgado Segura
4 (1)
实用工具
Just $30 for six months!!!. This will draw Order Blocks just by clicking on a candle with different colors for different timeframes. It will use the body or the wicks. It can also draw the mean threshold of the candle open/close or high/low. As a drawing tool, it is not active all the time after adding it to the chart. Activate by pressing 'b' twice on the keyboard within a second. If activated but then decided not to draw, deactivate by pressing 'b' once.  Box color depends if candle is abov
KFX Dashboard EA
Peter Kariuki Thande
实用工具
** Automatically Adds to your existing trades that you open ** KFX Dashboard EA monitors Price Action using Candle Direction + Moving Average on Multiple currency pairs (selected by you) and on Multiple Timeframes (selected by you). The dashboard also reveals Currency Strength of pairs based on your Moving Average selection. KFX Dashboard EA option to set Stop Loss(SL) and Take Profit(TP) based on your selected Timeframe and ATR / Points settings. Trailing stop by ATR / Points also available (s
Advanced Info Displayer mt4
Massimiliano Pirola
实用工具
Would you like to have statistics about your trades displayed while you operate? Have you a solid understanding of the symbol you are trading? Do you really know everything you need to about your trading account? Do you need to keep an eye on the local times around the world? Advanced Info Displayer answers to all that. It is the ultimate tool to know all sort of useful information and hidden or hard to find data. It is important if you are serious about trading and you value statistics and mat
Daily Price Change Analyzer Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
实用工具
Daily Price Change Analyzer Utility Gain Deeper Insights into Market Movements with Ease! The Daily Price Change Analyzer Utility is a powerful MT5 tool designed to track and analyze daily price movements, providing you with essential percentage change data at a glance. Whether you're a day trader, swing trader, or long-term investor, this utility helps you understand market volatility, assess trends, and make informed trading decisions. Key Features: Real-Time Price Change Tracking – Instantly
Trade Manager with Dynamic lot size
Taranjeet Singh
实用工具
Trader Manager Panel for MT4 – Smart, Fast & Intuitive Trade Control Boost your trading efficiency with Trader Manager Panel , a compact and user-friendly trading assistant designed for MetaTrader 4. Whether you're a scalper, day trader, or swing trader, this tool gives you total control over your trades with one-click execution and risk-aligned automation. ️ Core Features: One-Click Trading Panel Easily accessible UI in the top-right corner with buttons to Buy , Sell , Close All , and s
Screener demo
Patrick Chalindar
实用工具
Find pairs are good to trade. This demo version is unlimited and can be use with all functionalities, but displays only 3 results max. Up to 4 criteria. Candlestick patterns. Create your own screener with OR/AND conditions. Ex: (condition 1 OR condition 2) AND (condition 3 OR condition 4). From the result, simple click on the pair label displays the symbol in all charts you have. Load your own pair list. By default, the program works with: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDUSD, CADJPY, CADCHF, CHFJPY,
FREE
IDH Trade Runner
Dikgetho Choshane Nkoagatse
实用工具
IDH Trade Runner: One-Click Risk Management & Trade Reversal Tool The MT4 Expert Advisor is a powerful and user-friendly tool designed to simplify trade management and optimize risk control at the click of a button. This innovative EA allows traders to instantly set Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels with ease, ensuring that risk parameters are always adhered to without manual calculation. Key Features: One-Click TP & SL Setting Simply press a button to automatically set predefined Take
Trades Time Manager
Omar Alkassar
实用工具
使用革命性的交易时间管理器轻松控制您的交易程序。这个强大的工具可以在指定时间自动执行订单，从而改变您的交易方式。 为不同的交易行为（从购买到设置订单）制定个性化任务列表，所有这些都无需人工干预。 交易时间管理器安装和输入指南 如果您想获取有关 EA 的通知，请将我们的 URL 添加到 MT4/MT5 终端（参见屏幕截图）。 MT4版本     https://www.mql5.com/en/market/product/103716 MT5版本     https://www.mql5.com/en/market/product/103715 告别人工监控，拥抱精简效率。直观的界面允许您设置精确的参数，包括交易品种、执行时间、价格、止损 (SL)、止盈 (TP) 点和手数大小。 该工具的灵活性通过与市场行为相匹配的适应性重复选项来凸显。通过视觉主题个性化您的体验，并减少长时间交易期间的眼睛疲劳。 摆脱手动交易程序，拥抱“交易时间管理器”的强大功能。提高交易的准确性、组织性和自由度。简化您的日常工作并重新体验交易。 主要特点： 自动订单执行：按指定时间间隔无缝自动执行订单，从而节省您的
Pattern Informer PriceAction
Elena Pashchenko
指标
Pattern Informer is a convenient indicator for recognizing Price Action patterns on selected instruments. It presents a convenient overview form of all instruments on three timeframes (Н1, Н4, D1) in a single chart. It's an indispensable tool for manual trading based on the Price Action method. Pattern Informer recognizes the following patterns: PinBar Inside Bar Outside Bar DBLHC DBHLC TBL TBH Indicator Parameters symbols_list - the list of currency pairs separated by commas for which patterns
Edward Teach Fx
Denis Kudryashov
专家
Edward Teach Fx Это советник для краткосрочной торговли с использованием серии ордеров с их усреднением  и последующим увеличением. Советник торгует в обе стороны, выбирая более подходящую сторону в процессе торговли. Используется скрытые профиты и виртуальный скользящий стоп в виде трала.Так же советник имеет возможность останавливать торговлю (не открывать новые ордера) перед важными новостями, как   при ручной установке, так и получая информацию от индикатора "News provider" . Имеется несколь
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
专家
Neon Shadow — 一款独特的交易解决方案，助您学习并迈向交易新高度 我致力于打造一款无论新手还是专业人士均可使用的独特交易解决方案，不受您当前水平限制。核心理念是将机器学习与高级交易技巧相结合，以充分发挥二者协同效应的最大潜力。该系统既可用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于长达数年的长期投资——但若您希望学习，它将为您带来最大价值。 只要态度端正，您将看到全新的方法，甚至可能获得一些收益。请做好学习准备，并遵循本产品的理念。 如果您只是想下载机器人，在策略测试器中运行一次，然后挂到图表上等待奇迹发生，请关闭本产品页面，继续浏览列表中的其他免费产品——当然，我无权强制您这样做。 如果您不愿遵循我的建议，也可以采用经典方式：直接使用默认设置运行机器人，或购买下方链接提供的更高级付费版本。付费版本将由我亲自为您配置，完全根据您的具体需求定制。默认设置同样有效——它们以 STATIC 模式形式内置了一套完整策略。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 获取 DYNAMIC 模式的设置文件 加入我的 Telegram 社群（可提问、与其他用户交流或寻求帮助） 获取适用于
FREE
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
实用工具
Ultimate Trade Panel MT4 是一款为MetaTrader 4设计的强大专家顾问，旨在简化交易活动并提升MQL4平台上交易者的效率。此实用工具通过用户友好的功能减轻日常交易任务，成为管理交易的可靠助手，而无需依赖特定的交易逻辑。它专为寻求竞争优势的交易者量身定制，提供自动化和风险管理工具以优化交易体验。 注意 ：请在您的模拟账户上下载并测试Ultimate Trade Panel MT4演示版， 点击此处 。 您可以在这里下载MT5版本： Ultimate Trade Panel MT5 您可以在这里下载完整的MT4版本： Ultimate Trade Panel MT4 有关详细文档： 设置和输入参数指南 功能： 指标管理器：根据输入模板加载指标，无需通过工具栏更改指标，方便快速决策。 符号管理器：通过市场观察按钮直接切换符号，无需更改图表，实现快速过渡。 时间框架管理器：通过单击按钮更改时间框架，无需浏览工具栏，加快访问速度。 多订单管理器：通过单击执行多个买入和卖出订单，简化放置多个订单的过程。 一键交易：通过单击放置买入/卖出订单，设置止损/止盈，指定手数大
Multiversal
Corentin Petitgirard
4.08 (25)
专家
please read the description. After months of programming and testing, I'm proud to share  Multiversal  with you . Multiversal  is an expert who works on Timeframe M5 on 20 different pairs  each with a different setting.  Multiversal  is a scalper who is not spread sentive . So It works on every brokers in all conditions. Multiversal  does not use any dangerous strategies  like martingal or hedging that could blow up your account. This expert is the final product of a long period of research. M
FREE
Fibo Color Levels
Marlon Campos da Silva
4 (4)
实用工具
Fibo Color Levels is an amazing tool for Fibonacci lovers. You can customize your preferred values, styles and formats of each level and set the color levels according to their importance. Fibo Color Levels Not add object fibonacci retracement automatically . The purpose of this indicator is not it. So you need to manually add the Fibonacci Retracement in your chart, as usually already do. Use the standard tool Fibonacci Retracement in your MT4, draw the Fibo according to the swing-high and/or s
Trade Planner and Viewer
Kisolo Abraham Samah
实用工具
交易规划师和查看器（Trade Planner and Viewer）是一款功能强大且多功能的MetaTrader工具，可帮助您更有效地规划和监控交易。它提供了许多功能，使其成为任何交易者的必备工具，包括： 风险分析：交易规划师和查看器计算每笔交易的风险比率，让您在进入仓位之前评估潜在的风险和回报。 交易跟踪：该工具提供了一个用户友好的显示已触发交易的界面，方便您追踪持仓的表现。 视觉定制：交易规划师和查看器可以根据您的喜好定制，以匹配任何交易风格和颜色方案，创造一个既视觉吸引又功能齐全的交易环境。 灵活性：交易规划师和查看器可以与实时、离线或回测图表一起使用。这种灵活性使交易者能够在各种环境和目的下使用该工具。 总体而言，交易规划师和查看器是一款功能强大且多功能的工具，可以帮助您提高交易绩效。它易于使用、可定制和灵活，是任何交易者工具包中宝贵的补充。 以下是使用交易规划师和查看器的一些额外好处： 提高效率：交易规划师和查看器可以通过自动化规划和监控交易中的许多任务，帮助您节省时间和精力。 改善决策：通过为您提供全面的交易视图，交易规划师和查看器可以帮助您更明智地决定何时进入和退出仓
Telegram Alerts MT4
Teerathad Booranawisedkul
实用工具
Telegram Trading Report Pro Telegram Trading Report Pro is a professional MT4 Expert Advisor designed to keep traders fully informed about their trading activity through real-time Telegram notifications and automated performance reports. This EA is ideal for traders who want full transparency, instant alerts, and clear performance summaries without staying in front of the trading terminal all day. Real-Time Trade Notifications Instant BUY / SELL order alerts Detailed order open and order close n
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
实用工具
Introducing the "KFX Trade Manager" expert advisor for MetaTrader 4 (MT4), a comprehensive solution for advanced trade management and risk control. This powerful tool is designed to enhance your trading experience by automating various aspects of order handling, profit optimization, and alert notifications. With the "KFX Trade Manager," you can take your trading to the next level and streamline your operations for improved efficiency and better risk management. Key Features: Trade Management Set
Easy Channel
Denis Glaz
指标
Channel indicator based on the principles of mathematical statistics. It uses neural networks to simplify a lot of complex calculations, which makes the indicator fast, even for weak computers. How it works The indicator is based on the moving average, the period of which you can set. The indicator analyzes price deviations from the moving average line for the last 1440 or 2880 bars, and each line indicates a certain probability of a price reverse depending on the selected settings: Standard,
BalanceInjection
Abdelfattah Elnaggar
专家
Balance Injection EA is an adaptive expert, which is scanning old signal to catch right Trend and jump to market by creating single order. Balance Injection Expert users can set their maximal DD in the expert setting and is preferable to attach it to EURUSD chart. Expert is already pre-set with optimum setting and is advisable to use the default setting for beginner users. Balance should be at least 5000 USD to keep maximal DD in a good position.  FOR Beginner Users please use Input Settings in
Send any indicator signals to Telegram channel MT4
Nebal S I Saloul
专家
Hello This EA for send any indicator Signals (buffer) to your channel in Telegram with photo for chart also you can share your signals with your clients in your telegram please watch the photos you must have Telegram channel then make bot and give it Permission and get token (watch this video to know how do it) https://www.youtube.com/watch?v=x1bKWFOjSBE and you must download this files https://drive.google.com/file/d/1pYpnWUr4Kb4aIwdoGVD_9zSH1HWX-tt3/view?usp=sharing then unzip files then pu
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
实用工具
Heaven Assistant: Simplify Your MT4 Management Simplify the management of the MetaTrader 4 (MT4) platform with the Heaven Assistant . This Expert Advisor (EA) is a robust tool that allows you to control and customize your trading environment in an efficient and user-friendly manner. Key Features: Multiple Pairs Opening: Quick access to most currency pairs, both major and minor, plus exotic pairs. The ability to open indices, metals, and cryptocurrencies with a single click. Template Change: Easi
RSI Dashboard Multi Overbought Oversold Analyzer
Dominik Mandok
4.86 (7)
实用工具
RSI Dashboard is a great tool for quickest possible analysis of multiple currency pairs  at the same time in terms of Oversold or Overbought . All displayed and used by indicator symbols are freely to choose and are specified using a space separated list in parameters you're able to analyze not only predetermined ones, but everything that your broker offers, also commodities, equities, indices, ones with prefixes, suffixes etc. There are 3 types of alerts: alert notifications in the MT4 termin
该产品的买家也购买
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT4 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT4 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT4 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT4 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL4 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT4 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。 附加材料和说明 安装说明 - 应用程序说明 - 模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR - 它禁用比率。  
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT4 (复制猫MT4) 不仅仅是一个简单的本地交易复制工具；它是一个为当今交易挑战而设计的完整风险管理与执行框架。从 prop firm 挑战到个人账户管理，它都能通过强大的执行力、资本保护、灵活配置以及先进的交易处理来适应各种情况。 该复制器同时支持 Master（发送端） 和 Slave（接收端） 模式，能够实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及 Close By 操作。它兼容模拟账户与真实账户，支持交易或投资者密码，并通过持久交易记忆系统（Persistent Trade Memory）确保即使 EA、终端或 VPS 重启后也能恢复。可同时管理多个 Master 与 Slave，并通过前缀/后缀自动调整或自定义符号映射来处理跨平台或跨经纪商差异。 使用手册/设置: Copy Cat Trading Copier 使用手册 Copy Cat More MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/139088 加入频道: https://www.mql5.com/en/cha
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
实用工具
平均助手——这种交易辅助工具将使用两种技术帮助您平均之前无利可图的头寸： 标准平均 对冲，随后根据趋势开仓 该实用程序能够 一次性筛选出多个不同方向的未平仓头寸，包括买入和卖出头寸。例如，您建了一个卖出仓位和一个买入仓位，但两个仓位均未盈利，或者一个仓位亏损，一个仓位盈利但盈利不足，您想对这两个仓位进行平均，以便平仓——我的“平均助手”实用程序可以帮助您。 平均助手实用程序 - 允许您自动计算下一个仓位的规模、下单价格、平均仓位和平仓的方向以及您指定的获利规模。 该实用程序还允许您使用“买入”和“卖出”按钮开仓。您只需指定所需的止盈大小和起始手数即可。实用程序本身将以最初指定的止盈价或平均价平仓，并会尝试以平均价平仓，同时考虑您为平均系列设置的止盈。 事实上，对于那些接受并理解平均线逻辑，同时又了解其风险的人来说，这款工具将是一个非常实用的助手。在 95% 的情况下，这项技术将帮助您全自动平仓并获利。 要开始工作，只需将实用程序拖到图表上，设置平均的 TP 大小并单击“开始平均”按钮，实用程序将尝试通过单个获利来关闭图表上所有未平仓交易。 使用此实用程序时，您初始开仓的交易量不应过大
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
实用工具
Risk/Reward Tool是一款专业级EA（智能交易系统），旨在彻底改变您在MetaTrader 4中规划、可视化和执行交易的方式。无论您是重视精确风险管理的自主交易者，还是需要直观测试交易设置的策略开发者，这款工具都能在一个优雅直观的界面中提供您所需的一切。 与基础的仓位计算器不同，Risk/Reward Tool将可视化交易规划与即时执行功能、实时盈亏监控和全面的交易管理功能相结合。该工具与MT4策略测试器完全兼容，让您能够练习交易策略并完善方法，无需冒真实资金的风险。 完整使用手册请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 主要功能 可视化交易规划 可拖拽调整的入场、止损和止盈线 随交易参数调整实时更新的彩色风险/收益区域 基于ATR的自动止损计算，实现波动率调整的仓位管理 可配置的风险收益比，带可视化显示 支持市价单和挂单（限价单/止损单），根据入场线位置自动判断 智能仓位计算 以账户余额百分比或固定金
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
实用工具
立即在一張圖表上查看按日和按週的已平倉交易歷史記錄、當前未平倉交易以及外匯風險敞口！使用熱圖來識別有利可圖的交易以及您交易組合中的當前虧損情況。 快速關閉按鈕 使用快速關閉按鈕可以關閉單一符號的每筆交易、全部關閉單筆交易，或點擊按鈕以取得部分利潤或損失。不再需要在清單中尋找交易並研究如何關閉部分交易。儀表板還會顯示您在交易外匯對時目前對每種貨幣符號的風險敞口，這可以幫助您識別重大新聞事件發生前可能過度暴露的領域。您可以使用按鈕在新聞發布前立即快速降低您的風險，或者如果新聞已經發生並為您帶來利潤，只需單擊即可快速獲得該利潤！ 開放交易熱圖 交易熱圖是一種視覺化工具，專為使用頭寸交易或波段交易策略的交易者設計，使用美元成本平均法來擴大和縮小交易規模。您可以快速識別您的投資組合中可以存入的單一交易，以及您可以部分平倉的虧損交易。只需使用全部或部分關閉按鈕即可立即賺錢並降低風險。 快速識別控制回撤的機會 虧損控制切換「D 按鈕」將突出顯示您的投資組合中所有虧損高於每個交易符號平均價格的交易。這是透過在所有符號的單一交易周圍添加一個矩形來實現的，這樣您就可以看到首先要關注哪些交易。 這使
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
实用工具
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
实用工具
Trade Copier Pro 是一个强大的工具，多账户之间进行远程复制的贸易超过互联网不同的位置。这是一个信号提供商的理想解决方案，谁想要与全球范围内对自己规则的人分享他的贸易。一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以得到贸易额从多供应商也是如此。 供应商和接收器可与供电内置的数据库管理系统来管理他的合作伙伴名单。 这个工具允许全局配置模式（copy过来互联网）和本地模式（在同一台PC/服务器内复制）之间进行选择。 要求： MetaTrader4的4.00版构建670或以上。 参考： 如果你只需要在本地复制与更低的价格，你可以检查Auto Trade Copier在： https://www.mql5.com/en/market/product/4676 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以从多个供应商收到交易。     供应/接收器可通过供电数据库管理系统，而无需额外的工具管理自己的接收器/供应商名单（添加，删除，编辑，启用/禁用）。     全球模式（copy过来互联网）和本
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 4 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何指标、智能交易系统和脚本，操作方式与标准图表同样便捷。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 即时加载 历史数据，通过从MT5终端导入Tick数据库。 要导入tick数据，首先需要在MT5终端中启动 Tick Database 工具。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30、S40 。 你可以轻松设置你的秒级时间框架，从 1 到 900 秒 。 可配置参
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
实用工具
专业的交易复制解决方案，支持多终端同步。 RS Trade Copier 是一款可靠且灵活的MetaTrader 4交易复制系统。该程序适合专业交易员、信号服务商以及个人投资者使用，能够以高精度和低延迟将一个或多个信号源（Provider）的交易操作同步到一个或多个接收端（Client）。支持简单自动配置和高级手动设置。不会干扰手动或其他EA开的订单。完全 在MT4本地运行 ，无需第三方服务器。 本产品自2008年开始开发，经过多年实际交易环境验证。 核心功能 双模式： 信号源（Provider） 与 接收端（Client） 。 自动发现 活跃信号源。 为每个交易品种设置 灵活的复制规则 。 完整支持 部分平仓 操作。 反向功能 ：多空互换。 自动修正品种名称 ：适配不同经纪商。 极低延迟 ：订单执行仅需毫秒级。 支持 多终端集群配置 。 应用场景 多账户同步 一个信号源和无限个接收端。 信号聚合 多个信号源和一个接收端。 目标用户 管理客户资金的交易员。 信号服务和套利系统。 使用多终端的投资者。 需要克隆交易到多个账户的算法交易者。 RS Trade Copier 设置指南
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT5 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
实用工具
自动网格：  基于您现有交易自动创建网格订单。 自动化复杂交易策略   采用先进的网格系统，检测新头寸并自动创建优化的订单阵列。 多功能工具 ：66+ 功能，包括自动网格工具  |   如有疑问请联系我   |   MT5版本 A. 智能交易检测与监控： 特定品种或全面投资组合扫描 高级订单类型检测与精确分类 策略监控启动：立即、延迟或条件触发 魔术号码集成，兼容算法策略 B. 高级网格配置： 策略性订单布局：   多种定位方法 智能方向逻辑：   同向、反向或基于市场的订单创建 精确订单数量：   可定制的网格密度和结构 高级偏移系统：   固定间距或动态百分比递进 全面水平管理：   止损/止盈继承，保持规模或价格一致性 复杂手数调整：   固定、递增或策略性递减 到期控制：   自定义时间范围或继承原订单设置 C. 高级退出策略自动化： 多种平仓方法，精确执行策略 条件触发终止，提供全面触发选项 投资组合优化，配备最佳入场保留系统 高级自动化管理 一键策略激活，立即实施 全面状态监控，提供详细报告 预设系统，快速部署和优化策略 额外输入设置  （界面）： 字体大小 面板大小（百
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
实用工具
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
实用工具
探索革命性的X2 Copy MT4，体验即时交易复制。仅需10秒设置，您将获得一个强大的工具，以前所未有的速度（低于0.1秒）在单台Windows计算机或VPS上的MetaTrader终端之间同步交易。 无论您是在管理多个账户、跟随信号还是扩展策略，X2 Copy MT4都能以无与伦比的精确度和控制力适应您的工作流程。停止等待 — 以市场领先的速度和可靠性开始复制。立即下载 试用版 。 *重要提示：使用MT5终端需要单独的X2 Copy MT5版本 X2 Copy MT4/5 设置和功能说明 | 如何安装 X2 Copy 试用版 功能特点 高速复制 — 交易传输时间少于0.1秒 支持所有复制类型的通用支持：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 直观界面，10秒内即时设置 7/24 稳定运行 — 与Windows PC和Windows VPS完全兼容 灵活的账户间复制：真实 > 真实，真实 > 模拟，模拟 > 真实，模拟 > 模拟，适用于所有经纪商 多通道复制 — 能够从一个或多个发送方账户复制到一个或多个接收方账户 安全复制 (read-only) —
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
实用工具
This is an Expert Adviser use for manual trading as a background EA or combine with external EA to open orders. Loss Recovery Trading is one of your options to handle the lose positions instead of using stop loss by setting a zone recovery area and target to exit the turn rounds sequence. How It Work? If the market goes against your first positions direction at the specific of losing points, the EA will open an opposite direction position with calculated larger lot size and also keep the first
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
实用工具
跟单->方便快捷的界面交互,用户上手即用       ->>>> 推荐在windows电脑,或者VPS Windows上使用 特色功能: 多样化个性跟单设置: 1.对不同的信号源可以设置不同的手数模式 2.不同的信号源分别设置正向反向跟单 3.信号分别设置注释 4.是否根据合约手数校准手数 多样化个性跟单设置2: 1.对不同的品种可以设置不同的手数模式 2.不同的品种分别设置正向反向跟单 3.信号分别设置注释 4.是否根据合约手数校准手数 注释过滤,MAGIC过滤，信号手数过滤，本地品种过滤 净持仓模式（该模式下手数计算仅支持倍率） 工作时间设置 反向同步接收端的平仓 订单绑定功能：任意订单可以绑定到设置信号源订单上 （双击表格更改） 账户风险控制  基本功能: 跟单正常交互速度0.5s以下 自动检测信号源,并显示信号源账号列表 自动匹配品种,不同平台常用交易品种(后缀不同等特殊情况)95%自动匹配,基本无需手动设置,品种映射表可随意双击更改对应品种.(映射表具有快速搜索品种功能) 4种手数计算模式(1.倍率 2.固定手数 3.自适应资金风险 4.源账户资金比例风险) 特殊手数模式
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
实用工具
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
实用工具
此筛选器可让您识别在选定时间段（时间范围）内超出通常超买（增长百分比）或超卖（下降百分比）的资产。 市场受法律支配，买得便宜，卖得贵，但如果没有自动扫描仪，您将很难识别比平时更超买或超卖的货币/股票，例如，在本周内，或当前小时或月份。 仪器可能有几十个或几百个，有时只是物理上可能没有时间手动分析所有东西，这些问题可以使用 Screener 轻松解决 筛选器可以做什么 扫描仪可用于任何 TF 扫描仪适用于货币、股票、加密货币、商品、指数和其他工具 识别资产的逻辑是通用的，因为它基于市场的基本规律 在筛选器的帮助下，您可以根据不同的策略进行工作，最常见的一种是 Pump 和 Dump 揭示每种工具的平均值 - SoftimoTrade Screener 不仅可以确定所选 TF 上资产的超买和超卖情况，还可以计算所选时间段内价格变化的平均值。 此外，所有当前增长率或下降率高于平常的工具都被标为红色，之后可以单独打开所选工具并进行更详细的分析。 使用筛选器的策略变体 对于超买资产↓表，我们正在寻找当前超买指数高于平常的资产，转到图表，更详细地分析资产，如果我们看到一个有趣的切入点，则沿着趋势
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
实用工具
这是一个交易网格系统的半自动专家顾问。这个想法是逐渐在市场中占据不同的位置，然后计算它们的盈亏平衡水平。当价格超过此盈亏平衡点达到预定距离时，所有打开的订单都会关闭。 重要信息 这是用户指南：   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 您可以在此处使用我的任何其他产品尝试此 EA： https://www.mql5.com/en/users/bermaui314/seller 重要功能 EA 具有止损机制，以保护交易资金免受意外结果的影响。 您可以交易任何 MT4 符号，例如 EURUSD - XAUUSD - 石油 - 比特币。 您可以交易任何 MT4 时间范围。 我建议从 VPS 运行 EA。 参数和默认设置 1) 资金管理设置 开始批量。 建议使用默认设置为每 500 美元 0.01，杠杆为 1:400 或更多。 批次指数。 下一个订单的乘法大小。例如，如果起始手数为 0.01，手数指数为 2，则网格的手数大小将如下所示：0.01 – 0.02 – 0.04 – 0.08...等。 以点数获利。 盈亏平衡后的利润距离以点为单
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
实用工具
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 4 平台。多语言支持。 MT5版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
实用工具
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
作者的更多信息
AllChartsSyncChanger
Hiroaki Ihara
实用工具
All Charts Sync Changer Mini 在这里： 点击这里 All Charts Sync Changer+ 是 All Charts Sync Changer Mini 的高级版本。 无论您是多时间框架分析师，还是显示器有限的交易者，这个工具都将是您的强大盟友。 将您的MT5转变为专业的分析指挥中心。终极图表同步与高速切换工具 我想根据我的每种策略，瞬间切换我的整个图表设置。 我的工作区充斥着各种货币对、指数和商品，一片混乱。 我需要一个桌面级的分析环境，即使没有多显示器设置。 如果您准备好摆脱这些日常的挫败感，并以思想的速度控制您的图表，这个工具将把您的交易站提升到一个世界级的分析环境。 All Charts Sync Changer+ 是下一代EA工具，旨在使繁琐的图表管理成为过去。它使您能够将宝贵的时间集中在真正重要的事情上： 分析和决策 。 新功能：通过“频道”实现完美的工作区管理 该工具的核心是强大的新 频道功能 ，它将彻底改变您的整个分析工作流程。 频道是一种将图表分组为独立团队的方法。例如：     频道 1： 您的外汇主要货币对分析组     频
Object7SyncX
Hiroaki Ihara
指标
Object7SyncX - 高速＆完全交互式对象同步工具【终极MTF分析利器】 体验 “零延迟” 操作感。您的分析结果，瞬间同步至所有图表。 产品概述 Object7SyncX是一款高性能实用指标，可在MetaTrader 5 (MT5)中 即时同步多个图表间的对象 （如趋势线、图形等）。 对于进行多时间周期（MTF）分析的交易者而言，在不同周期图上反复绘制相同趋势线或斐波那契工具既耗时又费力。Object7SyncX彻底消除这种低效操作，为您节省宝贵的分析时间。 在任意图表上 创建、修改、拖拽或删除 对象时，操作将 实时 同步至所有指定图表。从此无需重复绘制相同线条。 核心特性 高速实时同步: 通过独创锁定机制实现零卡顿、零延迟的高速同步，流畅响应对象拖拽操作。 完全交互性: 无论在哪个时间周期的图表上操作，该动作都会触发并同步至所有关联图表。 高级时间周期设置: 可选择“全部图表”“仅上级周期”‘仅下级周期’“仅当前图表”四种同步范围。更支持对M1至MN1所有时间周期单独开启/关闭同步功能。 广泛兼容各类对象: 支持趋势线、水平线、通道、甘氏工具、斐波那契工具、图形（矩形、
筛选:
无评论
回复评论