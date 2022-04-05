AllChartsSyncChanger MT4

All Charts Sync Changer Mini находится здесь: Нажмите здесь

All Charts Sync Changer+ MT4 — это расширенная версия All Charts Sync Changer Mini.

Независимо от того, являетесь ли вы аналитиком, работающим с несколькими таймфреймами, или трейдером с ограниченным количеством мониторов, этот инструмент станет вашим мощным союзником.


Превратите свой MT4 в профессиональный командный центр анализа. Ультимативный инструмент синхронизации графиков и высокоскоростного переключения

Я хочу мгновенно переключать всю настройку графиков для каждой из моих стратегий.

Мое рабочее пространство — это беспорядок из валютных пар, индексов и товаров.

Мне нужна среда анализа уровня настольного компьютера, даже без установки нескольких мониторов.

Если вы готовы освободиться от этих ежедневных разочарований и управлять своими графиками со скоростью мысли, этот инструмент поднимет вашу торговую станцию до уровня аналитической среды мирового класса.

All Charts Sync Changer+ MT4 — это утилита-советник нового поколения, разработанная, чтобы оставить утомительное управление графиками в прошлом. Она позволяет вам сосредоточить свое драгоценное время на том, что действительно важно: анализе и принятии решений.


НОВИНКА: Раскройте идеальное управление рабочим пространством с помощью каналов

В основе этого инструмента лежит мощная новая функция Каналов, которая революционизирует весь ваш рабочий процесс анализа.

Канал — это способ группировки графиков в независимые команды. Например:

       
  • Канал 1: Ваша группа анализа основных валютных пар (FX Majors)
    •    
  • Канал 2: Ваша группа анализа кроссов с JPY
    •    
  • Канал 3: Ваша группа индексов и товаров

Вы можете создать до 10 независимых Командных Центров (Родительских Графиков). Родительский График для Канала 1 будет синхронизироваться только со своей командой Дочерних Графиков, оставляя все остальные каналы нетронутыми.

Это наконец-то делает идеальное управление графиками по стратегиям или классам активов реальностью.


Два мощных режима, соответствующих вашему стилю торговли

1. Режим синхронизации нескольких графиков (Multi-Charts Sync Mode) - Для профессионального трейдера

Идеально подходит для трейдеров, использующих несколько стратегий или корреляционный анализ. Назначьте канал каждой стратегии и настройте несколько командных центров, например, Родительский для FX Majors и Родительский для Золота и Нефти. Одним щелчком мыши мгновенно переключайте только ту группу графиков, которую вам нужно проанализировать.

Больше никогда не теряйте концентрацию. Плавно переходите от одного анализа к другому со скоростью мысли.

2. Режим одиночного переключателя (Single Switcher Mode) - Упростите свое рабочее пространство

Революционизируйте свою торговлю на ноутбуке или одном мониторе. Этот режим разработан для максимального использования ограниченного пространства экрана, превращая одно окно графика в мощную аналитическую станцию. Мгновенно переключайтесь между 10 различными символами (такими как валютные пары, индексы или товары), не покидая своего графика.

Хватит бороться с бесчисленными вкладками, которые уменьшают ваши графики и создают загроможденное, трудночитаемое рабочее пространство. Одним щелчком мыши вы можете переключаться между всеми вашими любимыми символами, сохраняя при этом ваши индикаторы и настройки на месте.


Ключевые особенности и преимущества

       
  • НОВИНКА: Синхронизация группы одним щелчком: С новой функцией Каналов мгновенно меняйте символ на определенной группе графиков. Переключение между стратегиями никогда не было таким плавным.
    •    
  • Максимизируйте свое рабочее пространство: Устраните беспорядок из бесчисленных вкладок графиков, сохраняя ваш экран чистым и организованным. Это кардинально меняет правила игры для трейдеров с одним монитором.
    •    
  • Постоянная среда анализа: Ваши индикаторы и настройки остаются в точности такими же, как и при переключении символов. Ваша среда анализа никогда не нарушается.
    •    
  • Гибкое управление символами: Добавление нового символа в ваш список наблюдения так же просто, как выбор его из параметров советника. Нет необходимости создавать новые графики или перезагружать шаблоны.

Быстрая и простая настройка за 1 минуту

Не требуется сложной настройки. Установка интуитивно понятна и быстра.

       
  • Чтобы настроить Командный Центр (Родительский График): Примените советник к вашему основному графику. Установите Parent/ChildSttings в true и ChannelNumber в номер канала (например, 1). Затем назначьте символы, которые вы хотите видеть на кнопках.
    •    
  • Чтобы настроить Синхронизируемый График (Дочерний График): Примените советник к любому другому графику, который вы хотите синхронизировать. Установите Parent/ChildSttings в false и назначьте тот же ChannelNumber, что и у родительского (например, 1).
    •    
  • Выберите торговые символы: Используйте входы Inp_Btn1_Symbol до Inp_Btn10_Symbol, чтобы установить символ для каждой кнопки.


Примечание:

       
  • Пожалуйста, используйте разный номер канала для каждой группы графиков, которую вы хотите синхронизировать. Дочерние графики с одинаковым номером будут синхронизироваться вместе.
    •    
  • Родительские графики не будут мешать друг другу, даже если у них одинаковый номер канала.

Вот и все. Ваша профессиональная среда групповой синхронизации готова.

   

Ранее мы предлагали пробную версию, но из-за возможных нарушений условий MQL5 Market, мы теперь запустили опцию аренды на один месяц для пробных целей. Мы просим вас сначала использовать эту арендную версию, а затем рассмотреть возможность покупки полной версии.

   

Важно: График не может переключиться на символ, если он не включен в вашем Списке Символов MT4 (Обзор Рынка). Пожалуйста, убедитесь, что все желаемые символы видны в этом списке заранее.


Продуманные функции для бесшовного опыта

       
  • Изысканный дизайн пользовательского интерфейса: Кнопки управления точно расположены в правом верхнем углу графика. Для достижения максимальной компактности мы намеренно интегрировали их в саму область графика, полностью устранив необходимость в каком-либо отдельном окне. Используя стандартную функцию MT4 "Отступ графика справа", кнопки гарантированно никогда не будут мешать ценовому действию свечей.
    •    
  • Широкая поддержка символов: Выбирайте из 61 символа, включая популярные валютные пары, Золото (XAUUSD), Nikkei 225 (JPN225), S&P 500 (US500), Сырую Нефть (например, USOIL, XTIUSD) и Биткойн (BTCUSD).
    •    
  • Полная настройка: Свободно настраивайте положение кнопок, размер, цвета и размер шрифта, чтобы создать идеальное расположение для вашей уникальной торговой установки.
    •    
  • Автоматическая нормализация символов: Советник интеллектуально обрабатывает суффиксы символов, используемые различными брокерами (например, "EURUSD.pro" или "GBPJPY_m"). Он работает "из коробки" практически с любым брокером, без необходимости ручной настройки.

Этот инструмент идеально подходит для трейдеров, которые:

       
  • Мониторят и анализируют несколько стратегий или классов активов одновременно.
    •    
  • Регулярно проводят анализ на нескольких таймфреймах.
    •    
  • Отслеживают корреляции между несколькими валютными парами или товарами.
    •    
  • Нуждаются в максимальной эффективности на ноутбуке или в ограниченной настройке мониторов.
    •    
  • Хотят организовать графики по стратегиям для достижения глубокой фокусировки.
    •    
  • Решительно настроены устранить каждую неэффективность из своего торгового процесса.

Хватит тратить драгоценное время и энергию на повторяющиеся задачи. Устраняя это ежедневное трение, вы получаете больше времени на анализ, что приводит к более точным и уверенным торговым решениям.

Это не просто расход на инструмент; это инвестиция в ваше время, вашу фокусировку и ваше торговое преимущество.

Получите All Charts Sync Changer+ MT4 сегодня и поднимите свою торговлю на новый уровень.


Поддерживаемые инструменты

   

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPLN, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225

   

*В будущем будет добавлено больше символов.


Отказ от ответственности

       
  • Этот продукт является утилитой, предназначенной для повышения эффективности управления графиками. Он не гарантирует прибыль.
    •    
  • Обратите внимание, что этот продукт является утилитой-советником (EA), а не индикатором. Поэтому, если ваше соединение с сервером MT4 нестабильно, вы можете столкнуться с задержками в отзывчивости пользовательского интерфейса и функциях синхронизации. Если это произойдет, попробуйте щелкнуть по строке состояния соединения в правом нижнем углу вашего терминала, чтобы повторно просканировать серверы, или проверьте стабильность вашего интернет-соединения.
