AllChartsSyncChanger MT4

All Charts Sync Changer Mini está aquí: Haga clic aquí

All Charts Sync Changer+ MT4 es la versión avanzada de All Charts Sync Changer Mini.

Tanto si es usted un analista de múltiples marcos temporales como un trader con monitores limitados, esta herramienta será su gran aliada.

Transforma tu MT4 en un centro de comando de análisis profesional. La herramienta definitiva de sincronización de gráficos y cambio de alta velocidad

Quiero cambiar toda la configuración de mis gráficos en un instante para cada una de mis estrategias.

Mi espacio de trabajo es un desorden de pares de divisas, índices y materias primas.

Necesito un entorno de análisis a nivel de escritorio, incluso sin una configuración de múltiples monitores.

Si estás listo para liberarte de estas frustraciones diarias y controlar tus gráficos a la velocidad del pensamiento, esta herramienta elevará tu estación de trading a un entorno de análisis de clase mundial.

All Charts Sync Changer+ MT4 es la utilidad EA de próxima generación diseñada para hacer que la tediosa gestión de gráficos sea cosa del pasado. Te permite enfocar tu valioso tiempo en lo que realmente importa: el análisis y la toma de decisiones.

NUEVO: Libera la gestión perfecta del espacio de trabajo con canales

En el corazón de esta herramienta se encuentra la potente nueva función de Canales, que revolucionará todo tu flujo de trabajo de análisis.

Un Canal es una forma de agrupar gráficos en equipos independientes. Por ejemplo:

Canal 1: Tu grupo de análisis de mayores de FX

Tu grupo de análisis de mayores de FX Canal 2: Tu grupo de análisis de cruces del JPY

Tu grupo de análisis de cruces del JPY Canal 3: Tu grupo de índices y materias primas

Puedes crear hasta 10 Centros de Comando (Gráficos Padre) independientes. El Gráfico Padre del Canal 1 se sincronizará solo con su propio equipo de Gráficos Hijo, dejando todos los demás canales intactos.

Esto finalmente hace realidad la gestión perfecta de gráficos por estrategia o clase de activo.

Dos modos potentes para adaptarse a tu estilo de trading

1. Modo de Sincronización de Múltiples Gráficos (Multi-Charts Sync Mode) - Para el Trader Profesional

Perfecto para traders que ejecutan múltiples estrategias o análisis de correlación. Asigna un canal a cada estrategia y configura múltiples centros de comando, como un Padre de Mayores de FX y un Padre de Oro y Petróleo. Con un solo clic, cambia instantáneamente solo el grupo de gráficos que necesitas analizar.

No vuelvas a romper tu concentración. Fluye sin problemas de un análisis al siguiente a la velocidad del pensamiento.

2. Modo de Conmutador Único (Single Switcher Mode) - Simplifica tu espacio de trabajo

Revoluciona tu trading en una computadora portátil o un solo monitor. Este modo está diseñado para maximizar el espacio limitado de la pantalla, transformando una sola ventana de gráfico en una potente estación de análisis. Cambia instantáneamente entre hasta 10 símbolos diferentes (como pares de divisas, índices o materias primas) sin salir de tu gráfico.

Deja de luchar con innumerables pestañas que encogen tus gráficos y crean un espacio de trabajo desordenado y difícil de leer. Con un solo clic, puedes recorrer todos tus símbolos favoritos mientras mantienes tus indicadores y configuraciones bloqueados en su lugar.

Características y beneficios clave

NUEVO: Sincronización de grupo con un clic: Con la nueva función de Canal, cambia instantáneamente el símbolo en un grupo específico de gráficos. Cambiar entre estrategias nunca ha sido tan fluido.

Con la nueva función de Canal, cambia instantáneamente el símbolo en un grupo específico de gráficos. Cambiar entre estrategias nunca ha sido tan fluido. Maximiza tu espacio de trabajo: Elimina el desorden de innumerables pestañas de gráficos, manteniendo tu pantalla limpia y organizada. Es un cambio de juego para los traders de un solo monitor.

Elimina el desorden de innumerables pestañas de gráficos, manteniendo tu pantalla limpia y organizada. Es un cambio de juego para los traders de un solo monitor. Entorno de análisis persistente: Tus indicadores y configuraciones permanecen exactamente como están cuando cambias de símbolo. Tu entorno de análisis nunca se ve comprometido.

Tus indicadores y configuraciones permanecen exactamente como están cuando cambias de símbolo. Tu entorno de análisis nunca se ve comprometido. Gestión flexible de símbolos: Agregar un nuevo símbolo a tu lista de seguimiento es tan simple como seleccionarlo desde los parámetros del EA. No es necesario crear nuevos gráficos o recargar plantillas.

Configuración rápida y fácil en 1 minuto

No se necesita una configuración compleja. La configuración es intuitiva y rápida.

Para configurar un Centro de Comando (Gráfico Padre) : Aplica el EA a tu gráfico principal. Establece Parent/ChildSttings en true y ChannelNumber en un número de canal (p. ej., 1). Luego, asigna los símbolos que deseas para tus botones.

: Aplica el EA a tu gráfico principal. Establece Parent/ChildSttings en true y ChannelNumber en un número de canal (p. ej., 1). Luego, asigna los símbolos que deseas para tus botones. Para configurar un Gráfico Sincronizado (Gráfico Hijo) : Aplica el EA a cualquier otro gráfico que quieras sincronizar. Establece Parent/ChildSttings en false y asigna el mismo ChannelNumber que el padre (p. ej., 1).

: Aplica el EA a cualquier otro gráfico que quieras sincronizar. Establece Parent/ChildSttings en false y asigna el mismo ChannelNumber que el padre (p. ej., 1). Selecciona Símbolos de Trading: Usa las entradas Inp_Btn1_Symbol hasta Inp_Btn10_Symbol para establecer el símbolo para cada botón.

Nota:

Por favor, usa un número de canal diferente para cada grupo de gráficos que quieras sincronizar. Los gráficos hijo con el mismo número se sincronizarán juntos.

Los gráficos padre no interferirán entre sí, incluso si comparten el mismo número de canal.

Eso es todo. Tu entorno profesional de sincronización de grupos está listo.

Anteriormente habíamos ofrecido una versión de prueba, pero debido a posibles violaciones de los términos del Mercado MQL5, ahora hemos lanzado una opción de alquiler de un mes para fines de prueba. Te pedimos amablemente que primero uses esta versión de alquiler y luego consideres comprar la versión completa. Importante: El gráfico no puede cambiar a un símbolo a menos que esté habilitado en tu Lista de Símbolos de MT4 (Observación del Mercado). Por favor, asegúrate de que todos los símbolos deseados estén visibles en esta lista de antemano.

Funciones bien pensadas para una experiencia fluida

Diseño de interfaz de usuario refinado : Los botones de control están posicionados precisamente en la esquina superior derecha del gráfico. Para maximizar la compacidad, los integramos deliberadamente en el área del gráfico misma, eliminando por completo la necesidad de cualquier ventana separada. Al utilizar la función estándar de MT4 "Desplazar gráfico a la derecha", se garantiza que los botones nunca interfieran con la acción del precio de las velas.

: Los botones de control están posicionados precisamente en la esquina superior derecha del gráfico. Para maximizar la compacidad, los integramos deliberadamente en el área del gráfico misma, eliminando por completo la necesidad de cualquier ventana separada. Al utilizar la función estándar de MT4 "Desplazar gráfico a la derecha", se garantiza que los botones nunca interfieran con la acción del precio de las velas. Amplio soporte de símbolos: Elige entre 61 símbolos, incluidos pares de divisas populares, Oro (XAUUSD), Nikkei 225 (JPN225), S&P 500 (US500), Petróleo Crudo (p. ej., USOIL, XTIUSD) y Bitcoin (BTCUSD).

Elige entre 61 símbolos, incluidos pares de divisas populares, Oro (XAUUSD), Nikkei 225 (JPN225), S&P 500 (US500), Petróleo Crudo (p. ej., USOIL, XTIUSD) y Bitcoin (BTCUSD). Personalización completa: Ajusta libremente la posición, el tamaño, los colores y el tamaño de fuente de los botones para crear la disposición perfecta para tu configuración de trading única.

Ajusta libremente la posición, el tamaño, los colores y el tamaño de fuente de los botones para crear la disposición perfecta para tu configuración de trading única. Normalización automática de símbolos: El EA maneja inteligentemente los sufijos de símbolos utilizados por diferentes brokers (p. ej., "EURUSD.pro" o "GBPJPY_m"). Funciona de inmediato con prácticamente cualquier broker, sin necesidad de ajustes manuales.

Esta herramienta es perfecta para traders que:

Monitorean y analizan múltiples estrategias o clases de activos simultáneamente.

Realizan regularmente análisis de múltiples marcos de tiempo.

Rastrean correlaciones entre múltiples pares de divisas o materias primas.

Necesitan la máxima eficiencia en una computadora portátil o una configuración de monitor limitada.

Quieren organizar los gráficos por estrategia para lograr un enfoque profundo.

Están decididos a eliminar cada ineficiencia de su flujo de trabajo de trading.

Deja de desperdiciar tiempo y energía valiosos en tareas repetitivas. Al eliminar esta fricción diaria, ganas más tiempo para el análisis, lo que conduce a decisiones de trading más nítidas y seguras.

Esto no es solo un gasto en una herramienta; es una inversión en tu tiempo, tu enfoque y tu ventaja en el trading.

Obtén All Charts Sync Changer+ MT4 hoy y lleva tu trading al siguiente nivel.

Instrumentos Soportados

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPLN, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225 *Se agregarán más símbolos en el futuro.

Descargo de responsabilidad