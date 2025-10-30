AllChartsSyncChanger MT4

All Charts Sync Changer Mini은 여기에 있습니다: 여기를 클릭하세요

All Charts Sync Changer+ MT4는 All Charts Sync Changer Mini의 상위 버전입니다.

당신이 멀티 타임프레임 분석가이든, 모니터가 제한된 트레이더이든, 이 도구는 당신의 강력한 아군이 될 것입니다.


당신의 MT4를 전문적인 분석 커맨드 센터로 변모시키세요. 궁극의 차트 동기화 & 고속 전환 도구

내 모든 전략에 맞춰 전체 차트 설정을 즉시 전환하고 싶습니다.

내 작업 공간은 통화쌍, 지수, 원자재로 뒤죽박죽입니다.

멀티 모니터 설정이 없어도 데스크톱 수준의 분석 환경이 필요합니다.

이러한 일상의 불편함에서 벗어나 생각의 속도로 차트를 제어할 준비가 되었다면, 이 도구는 당신의 트레이딩 스테이션을 세계적 수준의 분석 환경으로 격상시킬 것입니다.

All Charts Sync Changer+ MT4는 지루한 차트 관리를 과거의 일로 만들기 위해 설계된 차세대 유틸리티 EA입니다. 이를 통해 당신의 소중한 시간을 진정으로 중요한 것, 즉 분석 및 의사 결정에 집중할 수 있습니다.


NEW: 채널 기능으로 완벽한 작업 공간 관리 실현

이 도구의 핵심에는 당신의 전체 분석 워크플로우를 혁신할 강력한 새 채널 기능이 있습니다.

채널은 차트를 독립적인 팀으로 그룹화하는 방법입니다. 예를 들어:

  • 채널 1: FX 메이저 통화쌍 분석 그룹
    •    
  • 채널 2: JPY 크로스 통화쌍 분석 그룹
    •    
  • 채널 3: 지수 & 원자재 그룹

최대 10개의 독립적인 커맨드 센터(부모 차트)를 만들 수 있습니다. 채널 1의 부모 차트는 오직 자신의 자식 차트 팀과만 동기화되며 다른 모든 채널은 그대로 둡니다.

이로써 마침내 전략별 또는 자산 클래스별 완벽한 차트 관리가 현실이 됩니다.


당신의 트레이딩 스타일에 맞춘 두 가지 강력한 모드

1. 멀티 차트 동기화 모드 - 전문 트레이더를 위해

여러 전략을 실행하거나 상관 관계 분석을 수행하는 트레이더에게 적합합니다. 각 전략에 채널을 할당하고 FX 메이저 부모 차트 및 골드 & 오일 부모 차트와 같은 여러 커맨드 센터를 설정하세요. 단 한 번의 클릭으로 분석해야 할 차트 그룹만 즉시 전환할 수 있습니다.

다시는 집중력을 잃지 마세요. 생각의 속도로 한 분석에서 다음 분석으로 원활하게 이동하세요.

2. 단일 스위처 모드 - 작업 공간 단순화

노트북이나 단일 모니터에서의 트레이딩을 혁신하세요. 이 모드는 제한된 화면 공간을 극대화하도록 설계되어 단일 차트 창을 강력한 분석 스테이션으로 변모시킵니다. 차트를 떠나지 않고도 최대 10개의 다른 종목(통화쌍, 지수 또는 원자재 등) 간을 즉시 전환할 수 있습니다.

차트를 축소시키고 어수선하며 읽기 어려운 작업 공간을 만드는 수많은 탭과 씨름하는 것을 멈추세요. 단 한 번의 클릭으로 인디케이터와 설정을 그대로 유지하면서 좋아하는 모든 종목을 순환할 수 있습니다.


주요 기능 및 이점

  • NEW: 원클릭 그룹 동기화: 새로운 채널 기능으로 특정 차트 그룹의 종목을 즉시 변경하세요. 전략 간 전환이 이보다 더 부드러울 수 없습니다.
    •    
  • 작업 공간 최대화: 수많은 차트 탭의 혼란을 제거하여 화면을 깨끗하고 정돈된 상태로 유지하세요. 단일 모니터 트레이더에게는 게임 체인저입니다.
    •    
  • 지속적인 분석 환경: 종목을 전환할 때 인디케이터와 설정이 그대로 유지됩니다. 당신의 분석 환경은 절대 손상되지 않습니다.
    •    
  • 유연한 종목 관리: 관심 목록에 새 종목을 추가하는 것은 EA 파라미터에서 선택하는 것만큼 간단합니다. 새 차트를 만들거나 템플릿을 다시 로드할 필요가 없습니다.

빠르고 쉬운 1분 설정

복잡한 구성이 필요하지 않습니다. 설정은 직관적이고 빠릅니다.

  • 커맨드 센터(부모 차트) 설정하기: EA를 메인 차트에 적용합니다. Parent/ChildSttings를 true로 설정하고 ChannelNumber를 채널 번호(예: 1)로 설정합니다. 그런 다음 버튼에 원하는 종목을 할당합니다.
    •    
  • 동기화 차트(자식 차트) 설정하기: 동기화하려는 다른 차트에 EA를 적용합니다. Parent/ChildSttings를 false로 설정하고 부모 차트와 동일한 ChannelNumber(예: 1)를 할당합니다.
    •    
  • 거래 종목 선택: Inp_Btn1_Symbol부터 Inp_Btn10_Symbol까지의 입력을 사용하여 각 버튼의 종목을 설정합니다.

참고:

  • 동기화하려는 각 차트 그룹에 대해 다른 채널 번호를 사용하십시오. 동일한 번호를 가진 자식 차트가 함께 동기화됩니다.
    •    
  • 부모 차트는 동일한 채널 번호를 공유하더라도 서로 간섭하지 않습니다.

이것으로 끝입니다. 당신의 전문적인 그룹 동기화 환경이 준비되었습니다.

이전에 체험판을 제공했으나 MQL5 Market 약관 위반 가능성으로 인해 현재는 체험 목적으로 1개월 렌탈 옵션을 출시했습니다. 먼저 이 렌탈 버전을 사용해 보신 후 정식 버전 구매를 고려해 주시기 바랍니다.

   

중요: 차트는 MT4 종목 목록(Market Watch)에서 활성화된 종목으로만 전환할 수 있습니다. 원하는 모든 종목이 이 목록에 미리 표시되어 있는지 확인하십시오.


원활한 경험을 위한 세심한 기능

  • 세련된 UI 디자인: 컨트롤 버튼은 차트의 오른쪽 상단 모서리에 정확하게 배치됩니다. 컴팩트함을 극대화하기 위해 별도의 창 필요 없이 차트 영역 자체에 의도적으로 통합했습니다. MT4의 표준 "차트 오른쪽 이동" 기능을 활용하여 버튼이 캔들스틱 가격 움직임을 절대 방해하지 않도록 보장합니다.
    •    
  • 광범위한 종목 지원: 인기 있는 FX 통화쌍, 금(XAUUSD), Nikkei 225(JPN225), S&P 500(US500), 원유(예: USOIL, XTIUSD) 및 비트코인(BTCUSD)을 포함한 61개 종목 중에서 선택하십시오.
    •    
  • 완전한 사용자 정의: 버튼의 위치, 크기, 색상 및 글꼴 크기를 자유롭게 조정하여 고유한 트레이딩 설정에 완벽한 레이아웃을 만드십시오.
    •    
  • 자동 종목 정규화: EA는 여러 브로커가 사용하는 종목 접미사(예: "EURUSD.pro" 또는 "GBPJPY_m")를 지능적으로 처리합니다. 수동 조정 없이 거의 모든 브로커에서 즉시 작동합니다.

이 도구는 다음과 같은 트레이더에게 적합합니다:

  • 여러 전략 또는 자산 클래스를 동시에 모니터링하고 분석하는 분.
    •    
  • 정기적으로 멀티 타임프레임 분석을 수행하는 분.
    •    
  • 여러 통화쌍 또는 원자재 간의 상관 관계를 추적하는 분.
    •    
  • 노트북이나 제한된 모니터 설정에서 최대의 효율성이 필요한 분.
    •    
  • 깊은 집중을 위해 전략별로 차트를 구성하고 싶은 분.
    •    
  • 트레이딩 워크플로우에서 모든 비효율성을 제거하기로 결심한 분.

반복적인 작업에 소중한 시간과 에너지를 낭비하지 마세요. 이러한 일상의 마찰을 제거함으로써 분석에 더 많은 시간을 할애할 수 있으며, 이는 더 날카롭고 자신감 있는 트레이딩 결정으로 이어집니다.

이것은 단순한 도구 비용이 아닙니다. 당신의 시간, 집중력, 그리고 트레이딩 우위에 대한 투자입니다.

지금 All Charts Sync Changer+ MT4를 구입하고 트레이딩을 다음 단계로 끌어올리세요.


지원되는 상품

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPLN, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225

   

*더 많은 종목이 향후 추가될 예정입니다.


면책 조항

  • 이 제품은 차트 관리 효율성을 향상시키기 위해 설계된 유틸리티 도구입니다. 수익을 보장하지 않습니다.
    •    
  • 이 제품은 인디케이터가 아닌 EA(Expert Advisor) 유틸리티입니다. 따라서 MT4 서버 연결이 불안정한 경우 사용자 인터페이스 응답성 및 동기화 기능에 지연이 발생할 수 있습니다. 이러한 현상이 발생하면 터미널 오른쪽 하단의 연결 상태 표시줄을 클릭하여 서버를 다시 검색하거나 인터넷 연결 안정성을 확인하십시오.
