RSI Oversold Gold Trader

RSI Oversold Gold Trader – Precisione e Pazienza in Ogni Operazione

RSI Oversold Gold Trader è un Expert Advisor (EA) progettato esclusivamente per il trading dell’oro (XAUUSD).
Unisce disciplina, logica tecnica e anni di esperienza di mercato per identificare le migliori opportunità di acquisto.

L’EA apre solo posizioni BUY, quando l’indicatore RSI (14) raggiunge una condizione di iper-venduto (oversold) alla chiusura della candela, garantendo un’entrata prudente, confermata e precisa.
Non è un semplice scalper impulsivo, ma un sistema metodico e coerente, creato per offrire risultati stabili nel tempo.

⚙️ Caratteristiche Principali

  • 💎 Strategia Solo BUY:
    Apre posizioni soltanto quando l’RSI indica una condizione di iper-venduto — perfettamente in linea con la tendenza rialzista di lungo periodo dell’oro.

  • 🧠 Logica di Entrata Prudente:
    I segnali vengono confermati solo alla chiusura della candela, riducendo i falsi ingressi e migliorando l’affidabilità.

  • 💰 Gestione Intelligente delle Posizioni:

    • Lotto predefinito: 0.11, fino a 3 posizioni simultanee.

    • Tutti i parametri possono essere personalizzati in base al capitale e al profilo di rischio.

  • 🚀 Sistema di Trailing Stop Dinamico:
    Blocca automaticamente i profitti e consente alle operazioni vincenti di continuare a crescere.

  • Stop Loss Manuale:
    L’EA non utilizza Stop Loss automatico.
    Le nostre ricerche dimostrano che, per il trading dell’oro, una strategia solo BUY con gestione manuale del rischio è la più efficace nel lungo termine.

🌟 Perché Scegliere RSI Oversold Gold Trader

Non è un semplice robot di trading, ma un sistema disciplinato e raffinato, costruito per sfruttare la logica dei movimenti del mercato e il tempismo perfetto.

RSI Oversold Gold Trader identifica le zone di iper-venduto, attende la conferma e lascia che i profitti crescano naturalmente grazie al suo Trailing Stop intelligente.

💼 Installa l’EA, rilassati e guarda crescere il tuo capitale nel tempo.
Con RSI Oversold Gold Trader, non stai inseguendo il mercato — stai lasciando che la logica e la precisione lavorino per te.


