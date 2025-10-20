RSI Oversold Gold Trader

RSI Oversold Gold Trader – Précision et Patience à Chaque Entrée

RSI Oversold Gold Trader est un Expert Advisor (EA) spécialement conçu pour le trading de l’or (XAUUSD).
Il allie discipline, logique technique et expérience du marché pour identifier les meilleures opportunités d’achat.

Cet EA ne prend que des positions d’achat (BUY) lorsque l’indicateur RSI (14) atteint une zone de survente (oversold) à la clôture de la bougie, garantissant ainsi une entrée prudente, confirmée et précise.
Ce n’est pas un scalper impulsif, mais un système réfléchi et rigoureux, créé pour performer avec constance.

⚙️ Caractéristiques Principales

  • 💎 Stratégie 100 % Achat (BUY Only)
    Ouvre des positions uniquement lorsque le RSI indique une condition de survente — parfaitement alignée avec la tendance haussière à long terme de l’or.

  • 🧠 Logique d’Entrée Prudente
    Les signaux ne sont validés qu’à la clôture de la bougie, réduisant ainsi les faux signaux et les entrées prématurées.

  • 💰 Gestion Intelligente des Positions

    • Taille de lot par défaut : 0.11, jusqu’à 3 positions simultanées.

    • Entièrement personnalisable selon le capital et le profil de risque de l’utilisateur.

  • 🚀 Système de Trailing Stop Automatique
    Protège les bénéfices en ajustant automatiquement le stop à mesure que le marché évolue favorablement.

  • Stop Loss Manuel
    Cet EA ne fixe pas de Stop Loss automatique.
    Nos recherches démontrent que sur l’or, une stratégie BUY Only avec gestion manuelle du risque est plus performante sur le long terme.

🌟 Pourquoi Choisir RSI Oversold Gold Trader ?

Parce qu’il ne s’agit pas d’un simple robot de trading — c’est un système d’investissement discipliné, conçu pour tirer parti de la logique du marché et du timing parfait.

Le RSI Oversold Gold Trader détecte les zones de survente, attend la confirmation du signal, et laisse les profits croître naturellement grâce à son Trailing Stop dynamique.

💼 Installez le EA, détendez-vous, et laissez votre capital croître au fil du temps.
Avec RSI Oversold Gold Trader, vous laissez la logique et la précision travailler pour vous.


