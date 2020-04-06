Trawler MT5


Vi presentiamo Trawler EA, un Expert Advisor progettato per supportare i trader nella navigazione del mercato forex con un approccio intelligente basato sulla griglia di copertura. Trawler EA aiuta a gestire le operazioni in modo efficiente utilizzando ordini pendenti e strategie dinamiche adattabili alle condizioni di mercato.

Caratteristiche principali:

Strategia di griglia di copertura: Trawler EA piazza simultaneamente ordini pendenti di acquisto stop e vendita stop per catturare potenziali movimenti di mercato.

Gestione automatica delle posizioni: Dopo aver raggiunto l'obiettivo prefissato, Trawler EA chiude tutte le posizioni e imposta nuovi ordini pendenti per continuare a operare.

Intervallo dinamico degli ordini pendenti: Regola la distanza tra gli ordini in base alla volatilità del mercato, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni in condizioni variabili.

Obiettivi di profitto flessibili: consente di impostare obiettivi di profitto in termini monetari o percentuali, dandoti il ​​controllo sulla tua strategia.

Funzionalità Obiettivo giornaliero: aiuta a gestire gli obiettivi di profitto giornalieri per promuovere un trading disciplinato.

Filtro orario personalizzabile: consente di fare trading durante sessioni di mercato specifiche in base alle tue preferenze.

Input regolabili:

Pausa candela prima del rientro: controlla la pausa tra le negoziazioni per evitare ingressi frequenti.

Numero massimo di ordini pendenti (Ordine di acquisto massimo): limita il numero di ordini pendenti attivi per gestire il rischio.

Intervallo dinamico degli ordini di acquisto: si adatta alle condizioni di mercato per un piazzamento efficiente degli ordini.

Obiettivo di denaro/percentuale: imposta i tuoi obiettivi di profitto preferiti.

Obiettivo giornaliero: definisci i tuoi obiettivi di trading giornalieri.

Filtro orario: adatta gli orari di trading alla tua strategia.
Video Trawler MT5
