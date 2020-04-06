Apex Precision

Sistema Profesional de Trading Forex con IA: Red Neuronal, Q-Learning, Clustering Dinámico K-Means y Consistencia Temporal Adaptativa para Gestión de Portafolio Multi-Divisa. Trading automatizado de nivel institucional con análisis de correlaciones avanzado y control de riesgo dinámico.

APEX PRECISION v2.1 - Donde la Inteligencia Artificial Institucional se encuentra con el Trading Profesional

El Expert Advisor de nivel institucional que combina análisis técnico tradicional con 7 módulos de Inteligencia Artificial y sistema dinámico de consistencia temporal para maximizar su desempeño en Forex.

 

PRECIO ESPECIAL DE LANZAMIENTO v2.1: $347 (Precio Regular $499)

 Tiempo Limitado: Solo los Primeros 50 Compradores - ¡AHORRA $152!

🔹 ALQUILER:

1 Mes: $79

3 Meses: $169 (Ahorra $68)

6 Meses: $229 (Ahorra $245)

🔹 COMPRA (MEJOR VALOR 💎): Vitalicio: $347 (Precio de Lanzamiento v2.1)

✓ Paga una vez, úsalo para siempre

✓ Soporte completo incluido

✓ Solo $118 más que el alquiler de 6 meses

 

¿QUÉ HACE A APEX PRECISION v2.1 ÚNICO?

 

🆕 NOVEDADES v2.1 - NIVEL INSTITUCIONAL

Sistema de Consistencia Temporal Dinámica (EXCLUSIVO)

 Calcula automáticamente la consistencia requerida por cluster cada 24 horas

 Basado en correlaciones REALES (no estimaciones)

 Considera volatilidad normalizada de cada grupo de pares

 Se adapta a cambios de mercado automáticamente

 ÚNICO EN EL MERCADO: Sistema que ningún otro EA posee

 

📊 Análisis de Correlaciones Avanzado

 Matriz de correlaciones actualizada automáticamente

 Exportación a CSV para análisis externo

 Tracking histórico de métricas por cluster

 Sistema de persistencia para continuidad entre sesiones

 

🧠 K-Means Clustering Mejorado (7º Módulo IA)

 Agrupa pares por correlación en tiempo real

 Optimización silhouette para máxima calidad

 Rebalanceo automático cuando detecta cambios

 Historial de clustering con métricas detalladas

 

🔧 Optimizaciones de Rendimiento

 +15% más rápido en cálculo de señales

 Gestión de memoria optimizada

 Logs más claros y estructurados

 Sistema de validación mejorado

 

🧠 INTELIGENCIA ARTIFICIAL AVANZADA (7 MÓDULOS)

1️ Red Neuronal LSTM

 Aprende patrones complejos del mercado

 Memoria de largo plazo para contexto histórico

 Mejora con cada operación

2️ Q-Learning (Reinforcement Learning)

 Optimiza automáticamente SL, TP y trailing

 Aprende estrategias óptimas por símbolo

 Adaptación continua al mercado

3️ Random Forest Ensemble

 Múltiples árboles de decisión

 Reduce overfitting

 Mayor estabilidad en predicciones

4️ Gradient Boosting

 Aprende de errores previos

 Corrección iterativa de predicciones

 Mayor precisión en mercados volátiles

5️ Market Regime Detection

 Identifica automáticamente: Trending, Ranging, Volatile

 Ajusta estrategia según régimen

 Mejora adaptabilidad 40-60%

6️ Sentiment Analysis

 Detecta cambios en comportamiento del mercado

 Identifica momentos de euforia/pánico

 Complementa análisis técnico

7️ K-Means Clustering Dinámico

 Agrupa pares por correlación real

 Rebalanceo automático

 Diversificación inteligente

 

📊 SISTEMA ADAPTATIVO DE PESOS

El EA ajusta automáticamente el balance entre IA y análisis tradicional:

- Inicio: 40% IA + 60% Técnico

- Se adapta dinámicamente según resultados

- Sistema que aprende de TU cuenta específica

 

📊 SISTEMA ADAPTATIVO INSTITUCIONAL

Consistencia Temporal Dinámica 🆕

El sistema más avanzado del mercado:

Fórmula Institucional:

```

CONSISTENCIA = BASE + ADJ_CORR + ADJ_VOL + ADJ_SIZE + ADJ_PRESET

Donde:

- BASE: Según perfil (Conservative 0.70, Moderate 0.65, Aggressive 0.60)

- ADJ_CORR: Ajuste por correlación real (+10% si corr > 0.90)

- ADJ_VOL: Ajuste por volatilidad (-10% si vol alta)

- ADJ_SIZE: Ajuste por número de símbolos en cluster

- ADJ_PRESET: Ajuste por tipo de mercado (Majors/Crosses/Exotics)

Límites: [0.45, 0.85] - Rango institucional

```

Ejemplo Real:

```

Cluster AUDUSD/NZDUSD:

- Correlación real: 0.90 (muy alta)

- Sistema v2.0: Consistencia fija 0.54 

- Sistema v2.1: Consistencia dinámica 0.74 

- Resultado: +37% más preciso, -32% false positives

```

Ventajas:

 Se actualiza cada 24 horas automáticamente

 Basado en datos reales (no estimaciones)

 Único por preset y composición de pares

 Cero mantenimiento manual

 Exporta métricas a CSV para análisis

 

TRADING MULTI-SÍMBOLO INTELIGENTE

Opere hasta 16 pares simultáneamente

Sistema de clusters automáticos con consistencia dinámica 🆕

3 presets predefinidos + configuración personalizada

Correlaciones actualizadas cada 24h 🆕

Diversificación profesional de nivel institucional

Exportación de métricas para análisis externo

 

🛡️ PROTECCIÓN DE CAPITAL SUPERIOR

Circuit Breaker: Detiene automáticamente si alcanza drawdown máximo

Filtro de Noticias: Bloquea operaciones durante eventos de alto impacto

Control de Pérdidas Consecutivas: Pausa temporal tras 5 pérdidas seguidas

Gestión de Riesgo por Clusters: Previene sobreexposición con sistema dinámico 🆕

Validación de Correlaciones: Alerta si detecta cambios importantes 🆕

Sistema de Locks: Previene race conditions en multi-instancia 🆕

 

🎮 CONFIGURACIÓN EN 3 PASOS (5 MINUTOS)

1. Seleccione su Perfil de Trading

CONSERVADOR: Para principiantes

- Drawdown máximo: 6%

- Win rate esperado: 58-62%

- Trades/semana: 5-10

- Consistencia base: 0.70 (más estricto)

MODERADO: Balance óptimo  RECOMENDADO

- Drawdown máximo: 8%

- Win rate esperado: 55-58%

- Trades/semana: 10-20

- Consistencia base: 0.65 (balanceado)

AGRESIVO: Para experimentados

- Drawdown máximo: 10%

- Win rate esperado: 52-55%

- Trades/semana: 20-40

- Consistencia base: 0.60 (más permisivo)

 

2. Elija su Preset de Mercado

FOREX_MAJORS: 8 pares principales

- EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF

- AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY

- Spreads bajos, alta liquidez

- Consistencias dinámicas optimizadas 🆕

FOREX_CROSSES: 8 cruces

- GBPJPY, EURJPY, AUDJPY, NZDJPY

- EURGBP, EURAUD, GBPAUD, CADJPY

- Mayor volatilidad

- Ajustes específicos por correlaciones 🆕

EXOTIC_PAIRS: 4 exóticos

- USDMXN, USDZAR, USDNOK, USDSEK

- Solo traders experimentados

- Sistema adaptativo para alta volatilidad 🆕

PRESET_CUSTOM: Configure manualmente

- Hasta 16 símbolos personalizados

- Clustering automático

- Consistencias calculadas dinámicamente 🆕

 

3. Defina el Riesgo por Operación

Rango: 0.5% - 3.0%

Recomendado: 1.0% del balance por trade

El sistema calcula automáticamente lote óptimo

 

¡Listo para operar! Todo lo demás está optimizado automáticamente por el sistema dinámico.


¿QUÉ INCLUYE v2.1?

 Expert Advisor completo v2.1 (archivo .ex5)

 Sistema de Consistencia Temporal Dinámica (EXCLUSIVO)

 7 Módulos de Inteligencia Artificial

 K-Means Clustering Dinámico mejorado

 Manual del Usuario completo actualizado v2.1

 3 Presets optimizados con consistencias dinámicas

 Sistema de exportación de métricas a CSV

 Soporte técnico profesional


📞 SOPORTE TÉCNICO

Email: lauechsa@gmail.com

Horario: Lunes a Viernes, 13:00-20:00 GMT

Respuesta: 24-48 horas

Soporte en: Español e Inglés

 

⚠️ RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Antes de Operar en Real:

 Pruebe en DEMO primero (mínimo 2-4 semanas)

 Use el modo ADVISORY_ONLY las primeras semanas (IA aprende su cuenta)

 Active el Filtro de Noticias (protege contra volatilidad extrema)

 Active Dynamic Clustering y Correlations 🆕

 Comience con MODERADO (perfil balanceado)

 Mantenga riesgo en 1% por operación

 Monitoree archivos CSV generados para análisis 🆕

Requisitos Mínimos:

 MetaTrader 5 (cualquier broker compatible)

 Capital mínimo recomendado: $500 (demo y real)

   - El EA funciona desde $100

   - Recomendamos mínimo $500 para gestión óptima

 VPS recomendado (opcional pero ideal para 24/7)

 Conexión estable a internet

 Espacio en disco: 50 MB (para logs y CSV) 🆕

Timeframe Recomendado:

 H1 (1 hora): Balance óptimo trades/calidad (RECOMENDADO)

H4: Menos trades, mayor calidad

M30: Más activo, requiere más capital

Nota: Sistema dinámico funciona mejor en H1


IDEAL PARA:

 Traders que buscan tecnología institucional sin complejidad

 Quienes valoran adaptación automática al mercado

 Inversores que necesitan diversificación multi-símbolo profesional

 Traders que buscan protección de capital superior

 Quienes quieren análisis de correlaciones avanzado

 Inversores que valoran trazabilidad y métricas detalladas

 Traders de todos los niveles (fácil para principiantes, potente para expertos)

 Quienes buscan un EA que aprende y mejora continuamente

 Traders institucionales y retail que buscan lo mejor


🔒 GARANTÍA Y SEGURIDAD

 Sin DLL externos (100% seguro)

 Sin conexiones a servidores externos

 Todo el procesamiento es local

 Su información está completamente protegida

 Soporte técnico profesional premium incluido

 Código optimizado y validado

 Sistema de locks para multi-instancia segura 🆕


Manual del usuario v2.1 disponible en:

📘 Español: https://docs.google.com/document/d/1gz1sS_L-4G4IgD0T5MwAq3VQEtRXujtz/edit?usp=sharing&amp

📗 English: https://docs.google.com/document/d/1iPYnPTAagRySOctjRteC--FkVP8v3_ak/edit?usp=sharing&amp

 

📋 INFORMACIÓN LEGAL

Advertencia de Riesgo: El trading en Forex conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir operar en Forex, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Existe la posibilidad de que sufra una pérdida de parte o la totalidad de su inversión. Por lo tanto, no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder.

Rendimiento Pasado: Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Apex Precision EA v2.1 es una herramienta de trading algorítmico de nivel institucional que NO garantiza ganancias. Las mejoras reportadas vs v2.0 están basadas en backtesting y pueden variar en condiciones reales de mercado.

Responsabilidad: El uso de este EA es bajo su propio riesgo. Siempre realice pruebas exhaustivas en cuenta demo antes de operar con dinero real. Las características de nivel institucional requieren comprensión adecuada.

 

Versión 2.1 | Compatible con MT5

Prodotti consigliati
Vortex Pro EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Vortex Pro EA Vortex Pro EA è un sistema di trading completamente automatizzato, progettato specificamente per la coppia di valute   USDCHF   sul timeframe   H1 . Opera secondo una sofisticata strategia contro-tendenza, con l'obiettivo di identificare potenziali punti di inversione del mercato in cui un trend prevalente potrebbe perdere slancio. Il nucleo della logica dell'EA consiste nell'entrare a mercato contro il trend attuale quando condizioni specifiche indicano un'alta probabilità di inve
CRT Bollinger Bands
Jose Antonio Cantonero Velasco
Experts
EA CRT Bollinger Bands - Sistema CRT (Candle Range Theory) con Bandas de Bollinger Fundamento Teórico Implementación de la   Candle Range Theory (CRT)   integrada con análisis de Bandas de Bollinger para la identificación sistemática de oportunidades de trading. Candle Range Theory (CRT) Teoría del Rango : Análisis de la estructura completa de la vela (cuerpo y mechas) Proporciones Armónicas : Relaciones específicas entre componentes de la vela Umbrales Operativos : Parámetros definidos para mec
Scalpex EA
Morris Mukono Waithaka
Experts
Hello, traders! I am Scalpex EA, the newest and a highly precise addition to the world of Expert Advisors. My specialty? Precision scalping across Forex, Gold, and Crypto. Yes, I trade with finesse on pairs like EURUSD, XAUUSD, and various crypto markets, delivering unparalleled trading opportunities with speed and accuracy. I am here to prove that I am the most advanced scalping Expert Advisor ever created. I am a meticulously crafted EA, designed to maximize your trading potential. My creators
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Experts
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
FREE
Gold Strike EA
Abderrahmane Benali
Experts
Gold Strike EA – Precision Engine for Gold Markets Gold Strike EA is a specialized automated trading system built exclusively for XAUUSD, engineered to operate with discipline and precision in high-volatility environments. It applies a refined breakout logic around key price levels, combined with intelligent risk and capital management, to engage the market only when conditions align. The system operates within optimized trading windows, avoiding market noise while protecting profits through dy
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experts
Professional trading expert specially designed to trade Bitcoin on the MetaTrader 5 platform, relying on the strength of the Bollinger Bands indicator to exploit market volatility with high accuracy.  Main advantages: - Works efficiently on a 15-minute timeframe (M15). - Smart entry when the price penetrates the limits of Bollinger. - A dashboard showing the current balance, open position P/L , and the P/L of today's trades. - Works in a highly volatile environment such as BTCUSD without th
God Odin
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put God Odin to work now, this amazing EA was carefully made and tested for the   USD/CHF, EUR/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safe and get constant monthly profits.   This EA can be used with little capital $100 and it works perfectly, I tested with $50 but it is recommended to start with $100 minimum, I recommend using a VPS. You can also work with a higher capital, you just have to increase the lots according to your capital, for e
Nexoria
Daniel Suk
5 (2)
Experts
In every market kingdom there are countless noisy peasants of indicators, but only a few queens that quietly rule the order flow – Nexoria is built to be one of them. ​ This fully automated trading system doesn’t beg the market for scraps; it demands structure, reading raw price action and volatility to decide when to strike and when to stand aside. ​ Nexoria watches closed candles like a cold‑eyed monarch, hunting for real impulses, breakouts and clean pullbacks instead of random flickers. ​ A
FREE
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Experts
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Experts
HFT Ghoul HFT Ghoul is an Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform, specifically designed for high-frequency trading environments. It uses momentum-based algorithms to detect rapid price movements, particularly targeting high liquidity spikes during volatile trading sessions. Instead of immediate market execution, the Expert Advisor uses a mechanism based on pending stop-loss orders. This approach aims to enter the market only when sufficient momentum is detected in the direction of the tr
Big Kangaroo
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now Big Kangaroo this amazing EA was made and carefully tested for the   EUR/USD, AUD/NZD  market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is keep your capital safely This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your capital eg. $100 0.01 lots, $500 0.05 lots, $2
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Experts
Please be aware of the risks involved using an automated trading strategy: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. This strategy will always use a stop loss, but execution of the SL depends on your broker, so losses can be larger if there is slippage. LAUNCH PROMO: Only a few copies left
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
EA Heiken Ashi Smoothed - Smooth and Accurate Trading Optimize your trading with the power of Heiken Ashi Smoothed. This expert advisor (EA) is designed for traders looking for clear trends and reliable signals. Based on Heiken Ashi candles with smoothing, it filters out market noise and maximizes entry and exit opportunities. What does this EA offer?  Accurate trading: Identifies trends more clearly while avoiding false signals.  Advanced risk management: Configure dynamic Stop Loss and Take
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Momentum Shift EA Momentum Shift EA   è un sistema di trading automatico sviluppato specificamente per la coppia   USDJPY   sul timeframe   H1 . La sua strategia principale si basa sull'identificazione di potenziali punti di svolta del mercato e sullo sfruttamento dei cambiamenti di momentum. L'EA è progettato per operare su base contrarian, cercando di aprire operazioni quando la direzione attuale del mercato mostra segni di esaurimento. Analizzando una combinazione di indicatori tecnici classi
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Experts
[ MT4 Version ] DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD) DoIt Gold Guardian is designed for traders who want to capitalize on gold’s explosive movements with confidence, control, and simplicity. Specialized for long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek consistent growth without fear of volatility , it delivers prof
Deriv Volatility Bot
Israel Pelumi Abioye
Experts
Il Deriv Volatility Bot è un potente algoritmo di trading, facile da usare, progettato specificamente per gli asset degli Indici di Volatilità di Deriv . Dopo numerosi test approfonditi e utilizzo in condizioni di mercato reali, questo EA è stato attentamente ottimizzato per gestire le caratteristiche uniche degli indici sintetici . Sebbene sia ottimizzato per gli Indici di Volatilità di Deriv , può anche essere utilizzato su altri strumenti finanziari , come coppie di valute e oro . Tuttavia, g
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
Experts
GBP Miner Pro EA is a fully intelligent and 100% automatic robot designed based on Price And Time theory and controls its trades based on a smart and powerful Money Management and Position Management system. Due to the high stability and stability in trading, you can also use accounts with low balances, which is compatible with the GBPUSD currency pair. MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog :   https://www.mql5.com/en/blogs/post/764565 Public channel :  https://www.mql5.com/
Simple Engulfing bar BUY
Paul Conrad Carlson
Experts
This is a simple EA Can only open ONE trade EVER then MUST be reattached to the chart everytime you want to use it. Designed to help manual traders Has lot sizes and stops / targets in pips. For a buy trade the engulfing bar must close above the previous red bars high Includes Alarm and Phone notifications Basically if you find a price zone you like and will take a trade if there is an engulfing bar . use this.
FREE
Zpai
Pulkit Kumar Sharma
Experts
ZProfit Ai – Adaptive Trading Intelligence Overview ZProfit Ai is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies adaptive algorithmic intelligence to capture market opportunities with precision. It is designed for traders who want a clean, reliable, and professional trading system that responds dynamically to market changes. Backtest results will never match as entries and exits will be within the candle sensitively. Recommended Settings: 1H timeframe, 125s wait, 10candles SL...... Ke
FREE
Grey Wolf
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now Grey Wolf, this amazing EA was made and carefully tested for the USD/CAD, AUD/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is that you get more than 25% monthly profit and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your
Pure Rage MT5
Andrey Barinov
Experts
Pure Rage AI: aggressive Expert Advisor with AI confirmations. Finally, the Expert Advisor which uses AI in the right way! Pure Rage AI combines sophisticated built-in trading strategy based on proven rules, with the cutting-edge technology of OpenAI’s ChatGPT which servers as additional entry filter. This isn’t just another empty claim — Pure Rage AI provides a genuine, fully integrated AI solution that analyzes market data, makes forecasts, and explains them to you in clear, actionable terms.
Forex Moon AI
David Hausberger
Experts
...FOREX MOON AI LO SCALPER INTELLIGENTE... IMPORTANTE!  Affinché il backtest venga eseguito senza errori, è necessario impostare quanto segue nelle impostazioni in: Intervallo di tempo limite: Timerange = Vero deve essere selezionato. L'orario deve essere impostato in modo che l'EA non operi durante il rollover del vostro broker. Non vengono utilizzate strategie rischiose come la Martingala o la Griglia. Tutti i trade vengono eseguiti con SL e TP. Forex Moon AI è uno scalper con calc
Voorloper MT5
Pradana Novan Rianto
5 (1)
Experts
Voorloper Expert Advisor: Revolutionizing Trading with DDR System Introducing Voorloper, an innovative Expert Advisor that blends Moving Average (MA) and Relative Strength Index (RSI) indicators to redefine your trading experience. Voorloper stands out from the crowd with its unique feature: the Drawdown Reduction (DDR) System. Key Features: MA and RSI Integration: Voorloper utilizes a powerful combination of Moving Average and Relative Strength Index indicators to identify optimal entry and ex
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
QS Dual Impulse Yen
Lucas Leibl
Experts
QS Dual-Impulse Yen The  QuantumScale Dual-Impulse Yen  is a Expert Advisor designed for the USDJPY currency pair on the  M15 timeframe . It combines a dynamic  RSI action signal  with a Bulls Power momentum filter  to generate selective, entries in trending and impulsive markets. An additional  RSI trend module  manages exits and helps avoid overstaying in weak moves. Strategy Key Facts Entry Logic The RSI action signal and Bulls Power module both produce internal decision values. These values
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
The Catalyst EA The Catalyst EA è un sofisticato robot di trading sviluppato per la piattaforma MetaTrader 5. È stato creato specificamente per il trading sulla coppia di valute   AUDUSD   con   timeframe H1 . L'EA impiega una strategia multi-indicatore che mira a identificare e capitalizzare su potenziali inversioni e correzioni di mercato. Un punto focale della sua progettazione è una solida gestione del rischio, caratterizzata da un dimensionamento dinamico dei lotti e da molteplici livelli d
Statistics Boom and Crash
Marcelo Jose Patino Vargas
Experts
SYSTEM DESCRIPTION Our MT5 EA uses an advanced statistical system to determine the optimal time to open sell positions on the BOOM 1000, BOOM 500, and BOOM 300 assets. Based on rigorous market data analysis, the EA identifies the moment when there is a 90% probability of a bearish candle, allowing our users to enter a sell position with maximum confidence in success. This data-driven approach is the key to achieving profitable and consistent trades in BOOM 1000, and our EA is designed to autom
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
Algo Scalper EA is a confluence day trading robot using market orders and it trades during Trading Sessions. The EA exercise consistency and risk management, it has 2 entry signals produced from  Moving Averages(90 & 120) to harvest the most out of the trending market (on automatic mode). It is capable of allowing you to trade any symbol you want and during the time you want. Profits can only be secured by take profit level. Low spread is highly recommended for this EA, and you will see signific
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experts
BoBot Scalper — The New Era of Trend Scalping is Here. If you trade XAUUSD, indices, or fast-moving pairs… this EA is built for you. BoBot Scalper uses a refined MACD/LWMA engine to detect true trend continuation entries before the crowd. It reacts fast, manages risk cleanly, and locks profit using a step-based currency trailing system —one of the smartest trailing styles you’ll find in a scalping EA. It does NOT use martingale. It does NOT use grid. It does NOT spam trades. Instead, it builds p
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experts
Nota importante: Per garantire la massima trasparenza, sto fornendo l'accesso al conto investitore reale collegato a questo EA, consentendoti di monitorare le sue prestazioni dal vivo senza manipolazioni. In soli 5 giorni, l'intero capitale iniziale è stato completamente prelevato, e da allora l'EA ha negoziato esclusivamente con fondi di profitto, senza alcuna esposizione al saldo originale. Il prezzo attuale di $199 è un'offerta di lancio limitata, e sarà aumentato dopo la vendita di 10 copie
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DI SCONTO Solo per 24 ore. L'offerta termina il 29 novembre. Questa sarà l'unica promozione per questo prodotto. Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral,
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema di Trading Autonomo con Nucleo di Analisi Quantistica SEGNALE REALE:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Oggi molti trader manipolano i risultati facendo girare i loro Expert Advisor su conti cent o con saldi molto bassi , mostrando di fatto che non si fidano dei propri sistemi . Questo segnale, invece, opera su un conto reale live da 20.000 USD . Ciò dimostra un vero impegno di capitale e offre una performance trasparente , senza amplificazioni artificiali o distors
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD . Opera combinando otto strategie di trading indipendenti, ciascuna attivata da diverse condizioni di mercato e timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA è progettato per gestire automaticamente le sue entrate e i filtri. La logica di base dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche di griglia (grid), martingala o mediazione (averaging) . Tutte le operazion
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un consulente di trading professionale per negoziare qualsiasi asset senza martingala o griglie dall'autore con oltre 25 anni di esperienza. La maggior parte dei consulenti top lavora con l'oro in crescita. Appaiono brillanti nei test... finché l'oro sale. Ma cosa succede quando il trend si esaurisce? Chi proteggerà il tuo deposito? HTTP EA non crede nella crescita eterna — si adatta al mercato mutevole e è progettato per diversificare ampiamente il tuo portafoglio d
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. [guide line]   Caratteristiche Principali Il sist
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Dominanza Digitale su XAUUSD Segnale Live: Monitora le prestazioni in tempo reale qui: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Ricevi l'expert Cryon X-9000 in regalo. Contattami per i dettagli. The Techno Deity è un sistema avanzato per l'oro che utilizza l'intuizione digitale per trovare squilibri di mercato e zone istituzionali, garantendo precisione e basso drawdown. Caratteristiche Liquidity Intelligence: Identifica flussi di ordini nascosti. Neural Trend Filter: Fi
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione