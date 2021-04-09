Auto SLTP Risk Assistant
- Utilità
- Agus Pujianto
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Auto SLTP Risk Assistant è uno strumento di trading automatico per MetaTrader 5 progettato per aiutare i trader a impostare Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) in modo preciso, basandosi su un rischio fisso per operazione.
Con un’interfaccia semplice e interattiva, basta trascinare la linea SL sul grafico e l’EA calcolerà automaticamente la dimensione del lotto e il TP in base al rapporto Rischio:Profitto selezionato, quindi eseguirà immediatamente un ordine BUY o SELL.
🛠️ Funzionalità principali:
-
Calcolo automatico della dimensione del lotto in base al rischio fisso (es. $10 per operazione)
-
Linea SL flessibile: sposta manualmente per adattarla alla tua strategia
-
Inserimento diretto nel grafico di rischio e rapporto RR
-
Pulsanti rapidi: BUY, SELL e CLOSE ALL dal pannello
-
Interfaccia pulita e reattiva, ideale per scalper o swing trader
-
Locking (Hedging manuale): blocca le posizioni aperte con il pulsante LOCK
-
Compatibile con conti Cent e Standard
⚙️ Parametri di input:
-
RiskPerTrade : Importo fisso in dollari rischiato per operazione
-
RiskRewardRatio : Rapporto rischio/ricompensa (es. 1:2)
-
EnableLocking : Mostra il pulsante LOCK per coprire manualmente le posizioni aperte
🎯 A chi è rivolto?
-
Principianti che vogliono applicare una gestione del rischio rigorosa
-
Trader esperti che cercano ingressi rapidi e precisi
-
Chiunque voglia evitare errori nel calcolo manuale di SL/TP