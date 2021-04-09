Auto SLTP Risk Assistant

Auto SLTP Risk Assistant è uno strumento di trading automatico per MetaTrader 5 progettato per aiutare i trader a impostare Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) in modo preciso, basandosi su un rischio fisso per operazione.

Con un’interfaccia semplice e interattiva, basta trascinare la linea SL sul grafico e l’EA calcolerà automaticamente la dimensione del lotto e il TP in base al rapporto Rischio:Profitto selezionato, quindi eseguirà immediatamente un ordine BUY o SELL.

🛠️ Funzionalità principali:

  • Calcolo automatico della dimensione del lotto in base al rischio fisso (es. $10 per operazione)

  • Linea SL flessibile: sposta manualmente per adattarla alla tua strategia

  • Inserimento diretto nel grafico di rischio e rapporto RR

  • Pulsanti rapidi: BUY, SELL e CLOSE ALL dal pannello

  • Interfaccia pulita e reattiva, ideale per scalper o swing trader

  • Locking (Hedging manuale): blocca le posizioni aperte con il pulsante LOCK

  • Compatibile con conti Cent e Standard

⚙️ Parametri di input:

  • RiskPerTrade : Importo fisso in dollari rischiato per operazione

  • RiskRewardRatio : Rapporto rischio/ricompensa (es. 1:2)

  • EnableLocking : Mostra il pulsante LOCK per coprire manualmente le posizioni aperte

🎯 A chi è rivolto?

  • Principianti che vogliono applicare una gestione del rischio rigorosa

  • Trader esperti che cercano ingressi rapidi e precisi

  • Chiunque voglia evitare errori nel calcolo manuale di SL/TP


