Grid Spider EA
- Experts
- Agus Pujianto
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
💼 Il trading non è fortuna, ma costanza e disciplina.
Questo EA è progettato come assistente automatizzato professionale per aiutare i trader a gestire le opportunità di mercato con precisione, velocità e senza emozioni.
🚀 Perché scegliere questo EA?
🎯 Disciplina 24/7 – opera rigorosamente secondo le regole definite.
⚡ Esecuzione accurata – coglie le opportunità senza ritardi.
📊 Gestione intelligente del rischio – controllo del capitale e dimensione dei lotti personalizzabili.
🌍 Multi-coppia & Multi-timeframe – un EA, opportunità illimitate.
🔒 Stabile & testato – facile da usare e ottimizzare.
✨ A chi è destinato questo EA?
Principianti → sviluppare abitudini disciplinate fin dal primo giorno.
Trader esperti → eliminare le emozioni e mantenere la costanza.
Investitori → garantire la stabilità del portafoglio a lungo termine.
⚠️ Avvertenza:
Nessun sistema può garantire un profitto del 100%. I risultati dipendono dalle impostazioni, dalle condizioni di mercato e dal money management. Fai trading responsabilmente.