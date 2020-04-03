Grid Spider EA

Auto SLTP Risk Assistant è uno strumento di trading automatico per MetaTrader 5 progettato per aiutare i trader a impostare Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) in modo preciso, basandosi su un rischio fisso per operazione. Con un’interfaccia semplice e interattiva, basta trascinare la linea SL sul grafico e l’EA calcolerà automaticamente la dimensione del lotto e il TP in base al rapporto Rischio:Profitto selezionato, quindi eseguirà immediatamente un ordine BUY o SELL. ️ Funzionalità principali