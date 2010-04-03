Trend Master Chart è l'indicatore di tendenza di cui hai bisogno. Si sovrappone al grafico e utilizza la codifica a colori per definire le diverse tendenze/mosse del mercato. Utilizza un algoritmo che combina due medie mobili e diversi oscillatori. I periodi di questi tre elementi sono modificabili. Funziona su qualsiasi intervallo di tempo e su qualsiasi coppia. A colpo d'occhio sarai in grado di identificare una tendenza al rialzo o al ribasso e i diversi punti di ingresso in questa tendenza.