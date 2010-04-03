Wallpaper
- Indicatori
- Agus Pujianto
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
DD_Wallpaper – Sfondo personalizzato a schermo intero e centrato per i grafici MT5
Trasforma i tuoi grafici MetaTrader 5 (MT5) in uno spazio di lavoro più professionale, personalizzato e stimolante con DD_Wallpaper.
Questo indicatore unico consente di aggiungere sfondi o immagini personalizzate in modalità schermo intero o centrato direttamente nei grafici MT5. Perfetto per i trader che desiderano migliorare l’ambiente di trading con motivazione, estetica o branding.
✨ Caratteristiche principali
🖼️ Sfondo grafico personalizzato – Mostra le tue immagini BMP preferite nei grafici MT5.
🔲 Modalità schermo intero e centrato – Scegli tra sfondo completo o immagine centrata.
🔄 Ridimensionamento automatico – Si adatta automaticamente alle dimensioni del grafico.
📏 Visualizzazione dimensione grafico – Opzione di log nel terminale MT5.
🔒 Sistema di blocco a scadenza – Data di scadenza integrata per esclusività.
⚡ Leggero ed efficiente – Funziona senza compromettere le prestazioni.
⚙️ Parametri di input
-
picture_filename → Nome del file BMP (salvato in MQL5/Images).
-
center_image → true/false per centrato o schermo intero.
-
show_chart_size → true/false per mostrare la dimensione nel terminale.
🎯 Vantaggi per i trader
✅ Rende i grafici più gradevoli e riduce lo stress.
✅ Può essere usato come sfondo motivazionale o logo di comunità.
✅ Migliora l’esperienza MT5 senza alterare le funzioni.
✅ Facile da usare – installa e personalizza subito.
⚠️ Note importanti
-
Formato supportato: BMP.
-
Salva il file in: MQL5 > Images > wall1.bmp.
-
Se hai bisogno di aiuto per l’installazione, contattami in chat.