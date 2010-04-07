Auto SLTP Risk Assistant MT4

Auto SLTP Risk Assistant è uno strumento di trading automatico per MetaTrader 5 progettato per aiutare i trader a impostare Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) in modo preciso, basandosi su un rischio fisso per operazione.

Con un’interfaccia semplice e interattiva, basta trascinare la linea SL sul grafico e l’EA calcolerà automaticamente la dimensione del lotto e il TP in base al rapporto Rischio:Profitto selezionato, quindi eseguirà immediatamente un ordine BUY o SELL.

🛠️ Funzionalità principali:

  • Calcolo automatico della dimensione del lotto in base al rischio fisso (es. $10 per operazione)

  • Linea SL flessibile: sposta manualmente per adattarla alla tua strategia

  • Inserimento diretto nel grafico di rischio e rapporto RR

  • Pulsanti rapidi: BUY, SELL e CLOSE ALL dal pannello

  • Interfaccia pulita e reattiva, ideale per scalper o swing trader

  • Locking (Hedging manuale): blocca le posizioni aperte con il pulsante LOCK

  • Compatibile con conti Cent e Standard

⚙️ Parametri di input:

  • RiskPerTrade : Importo fisso in dollari rischiato per operazione

  • RiskRewardRatio : Rapporto rischio/ricompensa (es. 1:2)

  • EnableLocking : Mostra il pulsante LOCK per coprire manualmente le posizioni aperte

🎯 A chi è rivolto?

  • Principianti che vogliono applicare una gestione del rischio rigorosa

  • Trader esperti che cercano ingressi rapidi e precisi

  • Chiunque voglia evitare errori nel calcolo manuale di SL/TP



Prodotti consigliati
Semi automatic trading and tester
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Utilità
This trading system requires the user to manually add Fibonacci, trend lines, horizontal lines, channel to perform semi-automatic or manual trading. The trading system can also be used in the tester. Trading panel provides: spread information margin information free marging Information The swap information to order for lots (requires your dealer support)
FTMO Trader Assistant
Quang Dung Pham
Utilità
Dear valued clients, Have a good day! This application will support you to manage the risk of your account according to your settings such as automated set the stop loss, take profit, automated close the position of total loss or profit greater than the preset input. You also can set your target equity, it will close all positions when it meet the desired target. The followings are the input parameters: Equity Target To Close and Delete All Orders ($) Equity Limit To Protect (Close All) Appl
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilità
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
FIBO Price Calculator
Rui Zhao
Utilità
FIBO Price Calculator  Brief Description 1. Automated Fibonacci Retracement Drawing This indicator automatically draws Fibonacci Retracement lines on the MT4 chart, assisting traders in quickly identifying potential support and resistance levels. 2. Customizable Fibonacci Sequence Users can customize the Fibonacci sequence values, and the indicator automatically converts them into corresponding price levels based on the current market price. 3. Adjustable Indicator Window Position The indicator
Chart Trader
FX AutoTrader
Utilità
ChartTrader is a professional trading tool that every trader needs in their toolbox. It has been developed to work with the MT4 Platform. ChartTrader offers a number of options to make placing orders in the Forex market quick and easy. The GUI sits on the chart window so there is no need to navigate to separate windows when placing orders. The program allows you to set pending and instant orders. It has a built in risk management system, so every trade can risk a percentage or a fixed amount in
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilità
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilità
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol, and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so yo
Golden Gestion TP SL
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilità
Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion. Il gère automatiquement : Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices) Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan) C'est l'outil idéal pour les
Daily Drawdown Limit EA Prop Firm trading MT4
Mathieu, Frede Alfaro
Utilità
If you found this EA, it's probably because you want to get a funded account with a prop firm, but you see a rule that most of traders fear :   Maximum Daily Drawdown.  I've been through this problem myself as   I'm a prop firm trader   and I've made a bot to solve this rule, and you can get it to solve this problem too. How does it work ? When you first setup this EA, you need to input the   initial deposit   which corresponds to the size of your funded account. For exemple if you get a 10k$ f
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilità
Vi presentiamo NAS100 Auto SL e TP Maker per MT4: Non perdete mai più l'impostazione di StopLoss e TakeProfit con il nostro NAS100 Auto SL e TP Maker, un assistente indispensabile per i trader che navigano sul mercato del Nasdaq 100 su MetaTrader 4. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare la gestione dei livelli di StopLoss e TakeProfit. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare
FREE
Five Minutes Strategy
Igor Semyonov
Utilità
The   Five Minutes Strategy   EA is designed for trading binary options. EURUSD on the five-minute period is strongly recommended. Trading is performed by the opening prices based on the signals of the   Five Minutes   indicator. It requires at least 100 bars in history to operate. Input Parameters Initial Deposit - initial deposit. Lot Value - lot size. Lot Type - lot type: Fixed - fixed. Variable - variable. Last Lot Value - last lot value (used in cases when the EA is reattached) Day lot typ
Panel Trading Manual And Auto Trade
Mustain Jiddan Mubarak Zaka
Utilità
Panel Trading Reading Custom Indicator for Auto and Manual Trading have Button BUY and SELL , it also has Close All Button and spread to make you easy when trading Manual , for Auto mean Panel Can Reading Custom Indicator what you have , panel also has martyangle with Take profit and Daily target in USD , very usefull , and Best Panel , the indicator must be has arrow buy and sell 
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilità
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Virtual TPSL Close M4
Kenneth Parling
Utilità
introduzione Virtual TPSL Close Lo strumento di utilità di gestione degli ordini M4 (consulente esperto) gestisce le posizioni aperte esistenti create da un altro consulente esperto che utilizzi o gli ordini aperti manualmente e li chiude con livelli di take profit e stop loss virtuali. Adviser opera in modalità virtuale completa, nessun livello visivo presenta più di una freccia colorata disegnata quando la posizione monitorata è stata chiusa, sia in profitto che in perdita, per contrassegnare
AW Workpad
AW Trading Software Limited
3.67 (3)
Utilità
AW Workpad è un pannello di controllo del trading multifunzionale progettato per il trading manuale e semiautomatico. Ti consente di gestire ordini pendenti, posizioni di mercato, fornisce un'ampia gamma di dati statistici, nonché un'analisi multiperiodale di un gruppo di indicatori classici. L'utilità è rappresentata da cinque schede: POSITIONS, PENDING, CLOSE, INDICATORS, INFO .  Ogni scheda ha il proprio gruppo di funzioni per l'elaborazione degli ordini o informazioni sulla situazione attual
Risk Management Protect
AURELIE HAI-SIEU SOUKANH
Utilità
Risk Management Protect utility is designed to maximize your trading efficiency: Automatically closing all open trades when your total floating profit hits a predefined threshold/value.e.g+100$ Automatically closing all open trades when your total floating loss hits a predefined threshold/value. e.g -30$ This expert advisor ensures that you lock in gains promptly and closes losses swiftly, reducing the risk of potential market reversals.Very effective simple risk management! Ideal for tra
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
Utilità
MT4 to Telegram Pro/Copier è un potente Expert Advisor per MetaTrader 4, progettato per migliorare la tua esperienza di trading inviando notifiche di trading in tempo reale e rapporti completi tramite la piattaforma di messaggistica Telegram. Ideale per fornitori di segnali e formatori, questo strumento copia le operazioni effettuate manualmente o da altri EA nel tuo conto, offrendo avvisi personalizzabili, gestione avanzata delle operazioni e un dashboard intuitivo per informazioni sulle presta
Auto SL and TP Maker
Oleg Remizov
Utilità
Auto SLTP Maker MT4  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
Advanced NNFX Trade Panel With News Filter MT4
Manuel Alejandro Cercos Perez
Utilità
Complete Trade Panel for the No Nonsense Forex method: This panel encapsulates almost all things you will need to execute your own NNFX algorithm, helping you trade even faster and easier. It has 3 parts: Symbol Panel Switch to any symbol in your charts quickly by pressing its name. Additional information can be displayed in the panel: currently open trades , correlation of those trades with other symbols (except if their stop loss is in breakeven or positive) and upcoming news (next daily candl
Fx Trading Assistant
Vu Duy Hoang
Utilità
Fx panel tool for manual trading. Everything you need for scalping trading, swing trading! - For onclick trading: * Can set stop loss, take profit * Can auto calculate the volume for you depend on how much money you allow to lost every trade. * Can close all trade, close trade follow Symbol * Can minimize panel for better watching price moving * Can trade with minimize panel - For pending order: * Can draw order price + stoploss + take profit by UI * Can modify order and re-calculate profit +
Technical Trend Analysis Panel
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilità
Technical Trend Analysis Panel – Master the Market Trends with Precision! Are you tired of juggling multiple indicators and struggling to interpret trend signals? The Technical Trend Analysis Panel is your ultimate solution! This powerful MT5 utility simplifies trend analysis by bringing all essential indicators into one sleek, easy-to-read panel. Whether you're a beginner or a pro trader, this tool ensures you never miss a trend reversal or continuation again! What is the Technical Trend Analy
Elsna Color Zones MT4
Raymond Edusei
Utilità
This MQL4 code is a custom indicator that draws multiple colored rectangles on a chart, spaced apart by a defined pip distance, and projected into the future. Here's a brief breakdown: Purpose: Draws several horizontal rectangles (zones) starting from a specified price. Rectangles are spaced apart vertically by a pip distance. Colors alternate between FirstColor and SecondColor . Rectangles can be drawn behind candles and optionally filled. Each rectangle extends into the future for a specified
FREE
Easy Copier Limited mt4
Priyanka Dwivedi
Utilità
Easy Copier Limited  is utility tool to copy trade /  Trade copier   form one account (master) to other account (slave) .  It works only with a single forex ( EURUSD ) .You can use this tool as local copier ( Terminals have to be in same PC / VPS ) as well as Remote Copier ( Terminals can be in different PC / VPS ). For remote copy you can use my server or it can be configured to your server. Trades are possible to copy from    MT4 => MT4     MT4 => MT5         MT5 => MT5       MT5 =>
Easy Virtual Trader
Anoop Sivasankaran
4.89 (9)
Utilità
Setup Easy Virtual Trader > Input your Rules > You are ready to trade from mobile or another EA or anywhere....Let robot manage your Trades !  This powerful EA will help you manage ALL or SPECIFIC trades automatically based on your PRE-SET rules and settings Once it is setup and running on just one chart, you don't need to monitor your orders anymore, the software will keep watching and control your orders with your predefined rules You can trade from your desktop MT4 or from your mobile appli
Trader Assistant Mini MT4
Faran Ataeiraveshti
Utilità
Ciao ragazzi "Trader Assistant Mini" è uno strumento utile per calcolare il rischio per operazione con un pannello R:R fluente. Rapporto rischio/rendimento più Trade Panel: È utile per ogni trader calcolare l'entità della perdita in relazione all'entità del profitto e anche gestire il rischio per trader in modo che possa giudicare se si tratta di un buon trade o meno. Inoltre, mostra la perdita e il profitto in pip e percentuali e la perdita e il profitto. Come installare la versione demo + file
TSim
Sergey Kruglov
Utilità
Утилита  TSim   позволяет симулировать ручную торговлю в Тестере Стратегий MetaTrader 4. В панеле можно устанавливать размеры лота, тейпрофита и стоплосса. Панель имеет кнопки Sell   и Buy для выставления рыночных ордеров, а также кнопки CloseSell, CloseBuy и CloseAll для быстрого закрытия ордеров. Под панелью отображается список открытых ордеров. Внимание. Панель работает только в Визуальном режиме Тестера Стратегий MetaTrader 4.
FREE
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicatori
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Expert or candle finder robot for forex
Rahele Rastaghi
Utilità
Expert candle finder for forex in MetaTrader 4 Expert candle finder is one of the practical trader assistant experts that is used in the forex financial market, this expert accurately identifies the candlestick patterns on the price chart as a signal, all the found candles. informs you. This expert is run on your Meta trader platform and in a very precise way, it examines all the currency pairs that are in your watch list and every currency pair that had a professional and good candlestick patt
FTMO Protector PRO MT4
Rando Pajuste
5 (1)
Utilità
Short Description: FTMO Protector PRO MT4 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics. EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT4 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for traders
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (416)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (7)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilità
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilità
Easy Trade – Gestione Operativa Intelligente, Semplice e Potente Easy Trade è la soluzione tutto-in-uno per la gestione delle operazioni su MetaTrader, ideale per chi desidera mantenere il rischio sotto controllo e garantire un’esecuzione fluida. Progettato da zero con il feedback reale dei trader, Easy Trade rende semplice eseguire, monitorare e gestire operazioni su più simboli – senza complicare il tuo flusso di lavoro. Che tu faccia scalping manuale o gestisca un piccolo portafoglio di str
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Suppo
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilità
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilità
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilità
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilità
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT4 accounts only. For MT5 accounts, you must use Auto Trade Copier for MT5 . Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fre
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
3 (1)
Utilità
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT5 version   here You only open the first order. When your tr
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.75 (20)
Utilità
Questo è uno strumento multifunzionale: ha più da 66 funzioni, tra cui possiamo citare alcuni come: calcolatrice della dimensione del Lot, azione sui prezzi, rapporto R/R, gestore commerciale, zone di domanda e offerta Versione demo   |   Manuale d'uso   |   MT5 L'utilità non funziona nel tester di strategia: puoi scaricare la versione demo QUI per testare il prodotto. Se hai qualsiasi domanda / idea di miglioramento o anche nel caso di trovare un bug, ti prego di contattarmi appena possibile, e
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilità
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilità
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilità
Il MT4 to Discord Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile, progettato per inviare segnali di trading direttamente a Discord. Questo strumento trasforma il tuo account di trading in un efficiente fornitore di segnali. Personalizza i formati dei messaggi secondo il tuo stile! Per facilitarne l'uso, seleziona tra i modelli pre-progettati e scegli quali elementi del messaggio includere o escludere. [ Demo ] [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Telegram ] 
Altri dall’autore
Dagangduit Daily Drawdown MT5
Agus Pujianto
Indicatori
Dagangduit Daily Drawdown MT5 Take Control of Your Daily Risk — Trade Smarter, Trade Safer Every professional trader knows that risk management is the key to long-term success. Dagangduit Daily Drawdown MT5 empowers you to monitor your daily drawdown in real time , helping you maintain discipline, protect your capital, and make data-driven trading decisions with confidence. Key Features Real-Time Daily Monitoring Automatically calculates and displays your daily drawdown directly on your M
Alligator Custom
Agus Pujianto
5 (1)
Indicatori
The "Alligator" indicator is a powerful technical analysis tool designed to assist traders on the MetaTrader 5 (MT5) platform in identifying market trends and potential price reversal points. This indicator is based on a concept developed by Bill Williams, a renowned technical analyst in the world of trading. How the Indicator Works: The Alligator indicator operates by using three Moving Average (MA) lines with different periods. These three lines are: Jaws: This is a Moving Average line with a
FREE
Trendlines Automatic
Agus Pujianto
Indicatori
The Trendline Automatic indicator is an advanced technical analysis tool specifically designed to assist traders in identifying critical levels in the financial markets through the automatic drawing of support and resistance trendlines on price charts. With its automatic capabilities, this indicator saves traders time and effort in analyzing price movements, allowing them to focus on making better trading decisions. Key Features : Automatic Drawing of Trendlines : This indicator allows traders t
FREE
Dagangduit Auto SLTP MT5
Agus Pujianto
Utilità
The "Dagangduit EA Auto_SLTP" is an Expert Advisor (EA) developed by the Dagangduit Core Team for MetaTrader 5. This EA is designed to provide automated management of Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for your trades, as well as other advanced features to enhance your trading experience. Key Features: Automated SL and TP Management : The EA automatically manages the Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels of your open positions, allowing you to protect your profits and limit potentia
Scalpix Max
Agus Pujianto
Experts
Welcome to the era of intelligent automated trading with Sclapix Max. This MT4 robot is a cutting-edge trading solution meticulously designed exclusively for the MetaTrader 4 (MT4) platform. Whether you're a novice trader looking to harness artificial intelligence to enhance your trading performance or an experienced trader seeking the ultimate tool to automate sophisticated trading strategies, Sclapix Max is your answer. Transforming Your Trading: With Sclapix Max, you'll experience a radical t
FREE
Dagangduit Candle Timer MT4
Agus Pujianto
Indicatori
Introduction to the Candle Time Indicator The Candle Time Indicator for MetaTrader 4 (MT4), helps users know how much time on a candlestick is remaining. This is a simple but incredibly powerful and useful tool. To download the Dagangduit CandleTime.mq4 indicator, check the bottom of this post. It’s one of the best forex time indicators in its category. The function of the indicator will not change, even if you change the name of the indicator. The candlestick countdown timer will tell you how m
Dagangduit Daily Drawdown MT4
Agus Pujianto
Indicatori
Daily Monitoring : The indicator automatically calculates and displays the daily drawdown on your trading chart, allowing you to see how well you're performing on a daily basis. Risk Management : By monitoring daily drawdown, traders can better manage their risk. It helps to keep daily losses within acceptable limits. Real-Time Information : Daily drawdown is updated in real-time, providing accurate and up-to-date information about your trading performance. How to Use: Activate the "Daily Drawd
Dagangduit Spread Indicator MT4
Agus Pujianto
Indicatori
The "Dagangduit Spread Indicator" is a versatile tool designed to provide traders with essential information about the current spread in the chart window. This indicator offers customizable features, including font parameters, display location on the chart, spread normalization, and alerts to enhance your trading experience. Key Features: Real-time Spread Display : The indicator displays the current spread in real-time on your trading chart, allowing you to stay informed about the cost of execut
Dagangduit Auto SLTP MT4
Agus Pujianto
Utilità
The "Dagangduit EA Auto_SLTP" is an Expert Advisor (EA) developed by the   Dagangduit   Core Team for MetaTrader 5. This EA is designed to provide automated management of Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for your trades, as well as other advanced features to enhance your trading experience. Key Features: Automated SL and TP Management : The EA automatically manages the Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels of your open positions, allowing you to protect your profits and limit pote
Dagangduit Candle Timer MT5
Agus Pujianto
Indicatori
Introduction to the Candle Time Indicator The Candle Time Indicator for MetaTrader 5 (MT5), helps users know how much time on a candlestick is remaining. This is a simple but incredibly powerful and useful tool. To download the Dagangduit CandleTimer.ex5 indicator, check the bottom of this post. It’s one of the best forex time indicators in its category. The function of the indicator will not change, even if you change the name of the indicator. The candlestick countdown timer will tell you how
Dagangduit Spread Indicator MT5
Agus Pujianto
Indicatori
The "Dagangduit Spread Indicator" is a versatile tool designed to provide traders with essential information about the current spread in the chart window. This indicator offers customizable features, including font parameters, display location on the chart, spread normalization, and alerts to enhance your trading experience. Key Features: Real-time Spread Display : The indicator displays the current spread in real-time on your trading chart, allowing you to stay informed about the cost of execut
Dagangduit Monitor
Agus Pujianto
Indicatori
The DD_Profit_Monitor MT5  indicator is a trading tool developed by the Dagangduit Core Team . This indicator is designed to monitor profits in real-time with the following key features: All Time Profit : Displays the total profit earned since the beginning of the trading account's usage. This feature helps traders see the overall performance of their trading activities. Daily Profit : Displays daily profits, allowing traders to monitor their daily performance more specifically. Key Features: Al
Dagangduit ATR
Agus Pujianto
Indicatori
The DD_ATR MT5  indicator is a trading tool developed by the Dagangduit Core Team . This indicator is designed to calculate and display the Average True Range (ATR) in real-time, providing traders with essential volatility information to aid in their trading decisions. Key Features: ATR Calculation : Calculates and displays the ATR for the selected timeframe. Multiple Timeframes : Displays ATR values for multiple timeframes (M1, M2, M3), giving traders a comprehensive view of market volatility.
Dagangduit PL Running
Agus Pujianto
Indicatori
The DD_PL Running MT5  indicator is a trading tool developed by the Dagangduit Core Team . This indicator is designed to display real-time running profit and loss (P/L), providing essential information about your trading account's performance. Key Features: Real-Time P/L Monitoring : Calculates and displays profit and loss in real-time. Visual Indicator : Uses labels and colors to provide a visual representation of profit and loss status. Customizable Display : Allows adjustment of text color, b
Auto SLTP Risk Assistant
Agus Pujianto
Utilità
Auto SLTP Risk Assistant è uno strumento di trading automatico per MetaTrader 5 progettato per aiutare i trader a impostare Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) in modo preciso, basandosi su un rischio fisso per operazione. Con un’interfaccia semplice e interattiva, basta trascinare la linea SL sul grafico e l’EA calcolerà automaticamente la dimensione del lotto e il TP in base al rapporto Rischio:Profitto selezionato, quindi eseguirà immediatamente un ordine BUY o SELL. ️ Funzionalità principali
Grid Spider EA
Agus Pujianto
Experts
Il trading non è fortuna, ma costanza e disciplina. Questo EA è progettato come assistente automatizzato professionale per aiutare i trader a gestire le opportunità di mercato con precisione, velocità e senza emozioni. Perché scegliere questo EA? Disciplina 24/7 – opera rigorosamente secondo le regole definite. Esecuzione accurata – coglie le opportunità senza ritardi. Gestione intelligente del rischio – controllo del capitale e dimensione dei lotti personalizzabili. Multi-coppi
Wallpaper
Agus Pujianto
Indicatori
DD_Wallpaper – Sfondo personalizzato a schermo intero e centrato per i grafici MT5 Trasforma i tuoi grafici MetaTrader 5 (MT5) in uno spazio di lavoro più professionale, personalizzato e stimolante con DD_Wallpaper . Questo indicatore unico consente di aggiungere sfondi o immagini personalizzate in modalità schermo intero o centrato direttamente nei grafici MT5. Perfetto per i trader che desiderano migliorare l’ambiente di trading con motivazione, estetica o branding. Caratteristiche principal
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione