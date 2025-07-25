Auto SLTP Risk Assistant est un outil de trading automatique pour MetaTrader 5 conçu pour aider les traders à définir avec précision leurs Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) en fonction d’un risque fixe par transaction.

Avec une interface simple et interactive, il suffit de faire glisser la ligne SL sur le graphique, et l’EA calculera automatiquement la taille du lot et le TP en fonction du ratio Risque:Rendement choisi, puis exécutera immédiatement un ordre d’achat (BUY) ou de vente (SELL).

🛠️ Fonctionnalités clés :

Calcul automatique de la taille de lot selon un risque fixe (ex. : 10 $ par trade)

Ligne SL flexible : faites-la glisser manuellement selon votre stratégie

Entrée des valeurs de risque et de ratio R:R directement sur le graphique

Boutons d'action rapide : BUY, SELL et CLOSE ALL depuis le panneau

Interface propre et réactive, idéale pour les scalpeurs ou swing traders

Verrouillage (hedging manuel) : verrouillez les positions flottantes avec le bouton LOCK

Compatible avec les comptes Cent et Standard

⚙️ Paramètres d’entrée :

RiskPerTrade : Montant du risque fixe par transaction

RiskRewardRatio : Ratio Risque:Rendement (ex. : 1:2)

EnableLocking : Affiche le bouton LOCK pour verrouiller manuellement les positions ouvertes

🎯 Pour qui ?

Débutants souhaitant appliquer une gestion des risques stricte

Traders expérimentés recherchant des entrées rapides et précises

Toute personne souhaitant éviter les erreurs manuelles de calcul SL/TP



