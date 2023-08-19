Benvenuto nel mondo del trading avanzato con l'indicatore Super Trading FxBears. Progettato esclusivamente per la piattaforma MT4, questo strumento innovativo combina la potenza delle onde di Elliott, le zone di domanda e offerta e gli indicatori interni per fornire ai trader segnali di alta qualità per decisioni di trading informate. Con un track record di oltre il 90% di tasso di successo, FxBears Super porta un nuovo livello di precisione e redditività alla tua strategia di trading. Naturalmente nessuna riverniciatura e nessun ridisegno.









Analisi delle onde di Elliott:

FxBears Super sfrutta il potenziale predittivo delle onde di Elliott, identificando cicli e tendenze di mercato. Analizzando il caratteristico impulso a cinque onde e i modelli correttivi a tre onde, per estrarre con precisione potenziali punti di svolta e modelli di continuazione.





Zone di domanda e offerta:

Riconoscendo l'importanza delle zone di domanda e offerta, FxBears Super individua i livelli critici di supporto e resistenza sul tuo grafico. Queste zone, in cui cambia il sentiment del mercato, forniscono preziose informazioni su potenziali inversioni e breakout dei prezzi.





Indicatori interni:

FxBears Super integra una suite di indicatori interni per migliorarne ulteriormente la precisione:





**RSI (Relative Strength Index): misura le condizioni di ipercomprato e ipervenduto, aiutando a individuare potenziali inversioni di tendenza.





**Medie mobili: identifica le tendenze a breve e lungo termine, mentre i crossover forniscono segnali per potenziali punti di entrata e di uscita.





**MACD (Moving Average Convergence Divergence): evidenzia i cambiamenti nello slancio, allineandosi con l'analisi delle onde di Elliott per segnali più affidabili.





**Analisi del volume: valuta la forza dei movimenti dei prezzi, confermando i segnali e migliorando il processo decisionale.





Generazione del segnale:





FxBears Super genera oltre 10 segnali al giorno, offrendoti ampie opportunità di trading su cui trarre vantaggio. Questi segnali sono il risultato dell'analisi meticolosa delle onde di Elliott, delle zone di domanda e offerta e degli indicatori interni integrati. Utilizzando un approccio olistico, l'indicatore fornisce segnali che hanno una comprovata storia di successo.





Tasso di successo:





Con un notevole tasso di successo superiore al 90%, FxBears Super ha dimostrato la sua capacità di guidare i trader verso operazioni redditizie in modo coerente. Questo livello di accuratezza senza precedenti deriva dalla combinazione sinergica di più indicatori e metodi analitici, garantendo la ricezione di segnali con un'alta probabilità di successo.





FxBears Super ti invia segnali sulla tua piattaforma telefonica istantaneamente ovunque tu sia, quindi non avrai bisogno di stare sempre seduto davanti al computer e potrai svolgere comodamente le tue attività quotidiane e fare trading allo stesso tempo





Conclusione:





L'indicatore FxBears Super Trading ridefinisce la tua esperienza di trading fornendo segnali precisi supportati dalla teoria delle onde di Elliott, zone di domanda e offerta e indicatori interni. Con il suo eccezionale tasso di successo e l'approccio completo, FxBears Super fornisce ai trader gli strumenti di cui hanno bisogno per prendere decisioni di trading sicure e redditizie. Abbraccia questo indicatore all'avanguardia e sblocca il potenziale per un successo commerciale costante.