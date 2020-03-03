AlgoMasterGold

📊 AlgoMaster Gold — EA Intelligente di Reversal per XAUUSD

AlgoMaster Gold è un Expert Advisor professionale sviluppato esclusivamente per l’Oro (XAUUSD).

Cattura i principali punti di inversione del mercato con stop rigorosi e una gestione progressiva dei profitti, garantendo disciplina nel rischio e una crescita costante del capitale.

✅ Caratteristiche

Ottimizzato solo per l’Oro (XAUUSD)

Ingressi sulle inversioni nei punti chiave

Uscite parziali progressive (33% → BE, 33% → profitto intermedio, restante → TP finale)

Filtro per giorni + limite massimo di operazioni giornaliere

Regola della singola posizione — evita posizioni sovrapposte

Esecuzione sicura: stop validati dal broker, arrotondamento dei volumi e protezione del margine

🎯 Strategia

Rileva le inversioni confermate sull’Oro

Acquisto sui minimi , vendita sui massimi

Stop Loss validato automaticamente secondo le regole del broker

Gestione dei profitti in 3 fasi fino al TP finale

📌 Raccomandazioni

Simbolo: Oro (XAUUSD)

Timeframe: D1 (Giornaliero)

Deposito: da $500 (supportati i conti cent)

⚠️ Nota Importante — Regole sui Lotti

AlgoMaster Gold è progettato con tre livelli di TP, e la scelta corretta del lotto è fondamentale.

Usa 0.09 lotti → divisi in 3 × 0.03

Usa 0.06 lotti → divisi in 3 × 0.02

Usa 0.03 lotti → divisi in 3 × 0.01

👉 Se non utilizzi la configurazione consigliata, i risultati non saranno corretti, poiché l’EA gestisce le posizioni con uscite progressive.

📈 Risultati Backtest (XAUUSD D1)

Rendimento: +108%

Drawdown: 18%

Periodo: Gennaio 2021 → Settembre 2025

🚫 Cosa AlgoMaster Gold NON è

A differenza dei robot grid o martingala, AlgoMaster Gold opera con logica chiara, rischio controllato e gestione professionale del capitale — creato per i trader seri sull’Oro.



