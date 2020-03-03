AlgoMasterGold
- Experts
- Jyotirmoy Sarkar
- Versione: 13.0
- Aggiornato: 6 settembre 2025
AlgoMaster Gold è un Expert Advisor professionale sviluppato esclusivamente per l’Oro (XAUUSD).
Cattura i principali punti di inversione del mercato con stop rigorosi e una gestione progressiva dei profitti, garantendo disciplina nel rischio e una crescita costante del capitale.
✅ Caratteristiche
-
Ottimizzato solo per l’Oro (XAUUSD)
-
Ingressi sulle inversioni nei punti chiave
-
Uscite parziali progressive (33% → BE, 33% → profitto intermedio, restante → TP finale)
-
Filtro per giorni + limite massimo di operazioni giornaliere
-
Regola della singola posizione — evita posizioni sovrapposte
-
Esecuzione sicura: stop validati dal broker, arrotondamento dei volumi e protezione del margine
🎯 Strategia
-
Rileva le inversioni confermate sull’Oro
-
Acquisto sui minimi, vendita sui massimi
-
Stop Loss validato automaticamente secondo le regole del broker
-
Gestione dei profitti in 3 fasi fino al TP finale
📌 Raccomandazioni
-
Simbolo: Oro (XAUUSD)
-
Timeframe: D1 (Giornaliero)
-
Deposito: da $500 (supportati i conti cent)
⚠️ Nota Importante — Regole sui Lotti
AlgoMaster Gold è progettato con tre livelli di TP, e la scelta corretta del lotto è fondamentale.
-
Usa 0.09 lotti → divisi in 3 × 0.03
-
Usa 0.06 lotti → divisi in 3 × 0.02
-
Usa 0.03 lotti → divisi in 3 × 0.01
👉 Se non utilizzi la configurazione consigliata, i risultati non saranno corretti, poiché l’EA gestisce le posizioni con uscite progressive.
📈 Risultati Backtest (XAUUSD D1)
-
Rendimento: +108%
-
Drawdown: 18%
-
Periodo: Gennaio 2021 → Settembre 2025
🚫 Cosa AlgoMaster Gold NON è
A differenza dei robot grid o martingala, AlgoMaster Gold opera con logica chiara, rischio controllato e gestione professionale del capitale — creato per i trader seri sull’Oro.