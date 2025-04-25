EasyInsight MT4
- Utilità
- Alain Verleyen
- Versione: 2.28
- Aggiornato: 30 luglio 2025
- Attivazioni: 10
EASY Insight – Il trading intelligente inizia qui
Panoramica
E se potessi analizzare l’intero mercato – Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni – in pochi secondi, senza dover controllare manualmente ogni grafico?
EASY Insight è il tuo strumento di esportazione pronto per l’IA, che trasforma i dati degli indicatori in informazioni di trading operative. Pensato per i trader che vogliono smettere di perdere tempo con ipotesi e sovraccarico visivo, offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pulito.
Questo è trading a un livello superiore: niente più cambi finestra continui, niente più grafici disordinati. Solo insight strutturati dai tool che già conosci: FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) e IX Power (IXP) per tutti gli asset non Forex.
Vuoi ancora più comodità? Scegli EASY Insight AIO se desideri tutto in un’unica installazione — nessuna configurazione, nessun indicatore grafico sul grafico, solo esportazione dati pura per l’analisi IA immediata.
1. Perché EASY Insight cambierà il tuo modo di fare trading
Copertura multi-asset
• Analizza Forex, metalli, criptovalute, indici, azioni — tutto ciò che offre il tuo broker.
Esportazioni ottimizzate per l’IA
• Esporta dati altamente strutturati, progettati per l’uso diretto con ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e altri.
Cosa include l’export:
• Analisi della forza della valuta base e quotata su 3 timeframe selezionabili (da FXP).
• Dinamica del sentiment tramite variazione delle posizioni nette long (da FXV).
• Variazioni di volume (FXV), volatilità (FXD) e precisi livelli di supporto/resistenza (FXL).
• Dati di mercato inclusi OHLC per M15, H1, D1.
Prompt engineering potente
• File prompt incluso per guidare la tua IA nell’interpretazione corretta dell’export.
• Supporta qualsiasi sistema AI a input strutturato per suggerimenti di trading rapidissimi.
2. Pensato per i trader che vogliono di più
Questa versione standard è pensata per i trader che già possiedono (o preferiscono acquistare separatamente) i nostri indicatori principali — in particolare per chi vuole vedere visivamente i propri strumenti sul grafico durante l’analisi.
Non ti servono overlay grafici? Preferisci la semplicità? Allora EASY Insight AIO è la soluzione — tutto incluso, pronto all’export, nessuna configurazione aggiuntiva.
3. Struttura intelligente delle cartelle
I tuoi dati vengono automaticamente ordinati in cartelle per classe di asset (Forex, Cripto, Metalli, ecc.), ciascuna con esportazioni timelapse per facilitare backtest, training e analisi AI.
4. Prestazioni comprovate nella community
La nostra community EASY Insight in rapida crescita condivide già impostazioni avanzate per prompt, strategie di trading e perfino framework EA completi basati sui dati esportati. I primi utenti hanno già segnalato operazioni crypto profittevoli lo stesso weekend del lancio.
Entrando in EASY Insight accedi a una nuova dimensione di collaborazione e innovazione nel trading.
5. Vuoi vederlo in azione?
Guarda esempi reali e walkthrough completi nella nostra playlist YouTube sul trading AI.
6. Risorse & supporto
• Nuovo su EASY Insight? Inizia qui: FAQ EasyInsight
• Accedi a template, strategie, video e chat di gruppo tramite il nostro hub centrale Stein Investments
7. Ricapitoliamo – perché EASY Insight?
• Export CSV con un clic per tutte le principali classi di asset
• Strutturato e ottimizzato per gli strumenti AI
• Basato sui tuoi indicatori Stein Investments preferiti
• Utilizzato da una community in rapida crescita che costruisce il futuro del trading data-driven
• Efficiente, moderno e pronto per il tuo prossimo trade
Pronto a fare trading in modo più intelligente?
Acquista EASY Insight oggi e entra nel mondo del trading di precisione potenziato dall’IA.
Well I'm happy to be the first to write a review. I think this is an excellent tool, although its still under evaluation. The support is very good. You do need the specified indicators for this to 'farm the data'.