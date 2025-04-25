EasyInsight MT4

5

EASY Insight – Il trading intelligente inizia qui

Panoramica
E se potessi analizzare l’intero mercato – Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni – in pochi secondi, senza dover controllare manualmente ogni grafico?

EASY Insight è il tuo strumento di esportazione pronto per l’IA, che trasforma i dati degli indicatori in informazioni di trading operative. Pensato per i trader che vogliono smettere di perdere tempo con ipotesi e sovraccarico visivo, offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pulito.

Questo è trading a un livello superiore: niente più cambi finestra continui, niente più grafici disordinati. Solo insight strutturati dai tool che già conosci: FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) e IX Power (IXP) per tutti gli asset non Forex.

Vuoi ancora più comodità? Scegli EASY Insight AIO se desideri tutto in un’unica installazione — nessuna configurazione, nessun indicatore grafico sul grafico, solo esportazione dati pura per l’analisi IA immediata.

1. Perché EASY Insight cambierà il tuo modo di fare trading

Copertura multi-asset
• Analizza Forex, metalli, criptovalute, indici, azioni — tutto ciò che offre il tuo broker.

Esportazioni ottimizzate per l’IA
• Esporta dati altamente strutturati, progettati per l’uso diretto con ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e altri.

Cosa include l’export:
• Analisi della forza della valuta base e quotata su 3 timeframe selezionabili (da FXP).
• Dinamica del sentiment tramite variazione delle posizioni nette long (da FXV).
• Variazioni di volume (FXV), volatilità (FXD) e precisi livelli di supporto/resistenza (FXL).
• Dati di mercato inclusi OHLC per M15, H1, D1.

Prompt engineering potente
• File prompt incluso per guidare la tua IA nell’interpretazione corretta dell’export.
• Supporta qualsiasi sistema AI a input strutturato per suggerimenti di trading rapidissimi.

2. Pensato per i trader che vogliono di più

Questa versione standard è pensata per i trader che già possiedono (o preferiscono acquistare separatamente) i nostri indicatori principali — in particolare per chi vuole vedere visivamente i propri strumenti sul grafico durante l’analisi.

Non ti servono overlay grafici? Preferisci la semplicità? Allora EASY Insight AIO è la soluzione — tutto incluso, pronto all’export, nessuna configurazione aggiuntiva.

3. Struttura intelligente delle cartelle

I tuoi dati vengono automaticamente ordinati in cartelle per classe di asset (Forex, Cripto, Metalli, ecc.), ciascuna con esportazioni timelapse per facilitare backtest, training e analisi AI.

4. Prestazioni comprovate nella community

La nostra community EASY Insight in rapida crescita condivide già impostazioni avanzate per prompt, strategie di trading e perfino framework EA completi basati sui dati esportati. I primi utenti hanno già segnalato operazioni crypto profittevoli lo stesso weekend del lancio.

Entrando in EASY Insight accedi a una nuova dimensione di collaborazione e innovazione nel trading.

5. Vuoi vederlo in azione?

Guarda esempi reali e walkthrough completi nella nostra playlist YouTube sul trading AI.

6. Risorse & supporto

• Nuovo su EASY Insight? Inizia qui: FAQ EasyInsight
• Accedi a template, strategie, video e chat di gruppo tramite il nostro hub centrale Stein Investments

7. Ricapitoliamo – perché EASY Insight?

• Export CSV con un clic per tutte le principali classi di asset
• Strutturato e ottimizzato per gli strumenti AI
• Basato sui tuoi indicatori Stein Investments preferiti
• Utilizzato da una community in rapida crescita che costruisce il futuro del trading data-driven
• Efficiente, moderno e pronto per il tuo prossimo trade

Pronto a fare trading in modo più intelligente?
Acquista EASY Insight oggi e entra nel mondo del trading di precisione potenziato dall’IA.

Recensioni 1
Devonish
3254
Devonish 2025.05.19 21:35 
 

Well I'm happy to be the first to write a review. I think this is an excellent tool, although its still under evaluation. The support is very good. You do need the specified indicators for this to 'farm the data'.

Rispondi alla recensione