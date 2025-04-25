EasyInsight MT4

5

EASY Insight – Le trading intelligent commence ici

Présentation
Et si vous pouviez analyser l’ensemble du marché – Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions – en quelques secondes, sans avoir à passer manuellement d’un graphique à l’autre ?

EASY Insight est votre outil d’exportation prêt pour l’IA qui transforme les données des indicateurs en informations de trading exploitables. Conçu pour les traders qui ne veulent plus perdre de temps à deviner ou à gérer une surcharge visuelle, il offre une vue d’ensemble complète du marché dans un seul fichier CSV clair.

C’est une nouvelle dimension du trading – plus besoin de changer de fenêtre à l’infini ou de superposer des indicateurs surchargés. Seulement des informations structurées, issues des outils que vous connaissez déjà : FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) et IX Power (IXP) pour tous les actifs hors Forex.

Envie d’encore plus de simplicité ? Choisissez EASY Insight AIO pour tout avoir en une seule installation – aucune configuration, aucun graphique d’indicateur sur le chart, seulement l’exportation pure des données, prête pour l’analyse instantanée par l’IA.

1. Pourquoi EASY Insight va transformer votre trading

Couverture multi-actifs
• Analysez le Forex, les métaux, les cryptomonnaies, les indices, les actions – tout ce que propose votre courtier.

Exports optimisés pour l’IA
• Exportez des données hautement structurées, conçues pour être utilisées directement avec ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, et plus encore.

Votre export inclut :
• Analyse de la force des devises de base et cotée sur 3 périodes sélectionnables (depuis FXP).
• Dynamique du sentiment à travers l’évolution des positions nettes longues (depuis FXV).
• Mouvements de volume (FXV), volatilité (FXD) et zones de support/résistance précises (FXL).
• Données de marché incluant OHLC pour M15, H1, D1.

Prompt Engineering puissant
• Fichier prompt inclus pour guider votre IA dans l’interprétation correcte de l’export.
• Compatible avec tout système d’IA à entrée structurée pour des suggestions de trades ultra-rapides.

2. Conçu pour les traders exigeants

Cette version standard est destinée aux traders qui possèdent déjà (ou préfèrent souscrire séparément) nos indicateurs principaux – en particulier ceux qui souhaitent voir leurs outils affichés sur le graphique lors de l’analyse.

Vous n’avez pas besoin de superpositions graphiques ? Vous privilégiez la simplicité ? Alors EASY Insight AIO est votre solution – tout inclus, prêt à exporter, sans configuration supplémentaire.

3. Structure intelligente des dossiers

Vos données sont automatiquement classées dans des dossiers par classe d’actifs (Forex, Crypto, Métaux, etc.), chacun contenant des exports « timelapse » pour faciliter le backtesting, l’entraînement et le traitement IA.

4. Une performance reconnue par la communauté

Notre communauté EASY Insight, en pleine expansion, partage déjà des réglages avancés de prompts, des stratégies de trading et même des frameworks complets d’EA basés sur les données exportées. Les premiers utilisateurs ont rapporté des trades crypto profitables dès le week-end du lancement.

En rejoignant EASY Insight, vous entrez dans une nouvelle ère de collaboration et d’innovation en trading.

5. Vous voulez voir EASY Insight en action ?

Découvrez des exemples concrets et des tutoriels complets dans notre playlist IA Trading sur YouTube.

6. Ressources & support

• Nouveau sur EASY Insight ? Commencez ici : FAQ EasyInsight
• Accédez aux templates, stratégies, vidéos et groupes via notre hub central Stein Investments

7. Récapitulons – pourquoi EASY Insight ?

• Exports CSV en un clic pour toutes les grandes classes d’actifs
• Structuré et optimisé pour les outils IA
• Basé sur vos indicateurs Stein Investments préférés
• Adopté par une communauté dynamique qui construit le trading de demain
• Efficace, moderne et prêt pour votre prochain trade

Passez au trading intelligent !
Procurez-vous EASY Insight dès aujourd’hui et entrez dans le monde du trading de précision assisté par l’IA.

Avis 1
Devonish
3254
Devonish 2025.05.19 21:35 
 

Well I'm happy to be the first to write a review. I think this is an excellent tool, although its still under evaluation. The support is very good. You do need the specified indicators for this to 'farm the data'.

Produits recommandés
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.75 (20)
Utilitaires
Outil multifonctionnel : plus de 65 fonctions, dont : calcul de lot, price action, facteur R/R, gestionnaire des trades, zones d'offre et de demande Version de démonstration   |   Manuel de l'Utilisateur   |    MT5 L'utilitaire ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie : vous pouvez télécharger la   version de démonstration ICI   pour tester le produit. Contactez-moi pour toutes questions / idées d'amélioration / en cas de bug trouvé Simplifiez, accélérez et automatisez votre processus de
Trade Manager Assistant MT4
Ianina Nadirova
Utilitaires
Améliorez votre trading manuel : Trade Manager Assistant pour une gestion automatisée des risques rapide et précise Obtenez des instructions de configuration complètes et explorez les fonctionnalités de Trade Manager Assistant à l'aide de la version de démonstration gratuite fournie. Pour plus de détails, voir   https://www.mql5.com/blogs/post/758625   .       . Le trading manuel nécessite une analyse minutieuse et des décisions rapides, mais le risque d’erreurs d’exécution, d’incohérences et d
YPY Check Your Broker
IPA Investments LTD
Utilitaires
YPY Check Your Broker is a universal multifunctional software complex which uses primary tick data. It allows traders to perform comparative analysis of the trading conditions and execution quality, identify abnormal BID prices outside the indicative quotes. It also reflects the facts of redrawing bars in the terminal, spread extension, controls the leverage stop out level values, speed of execution and server connection breaks, maintains a detailed statistics on the slippages. The YPY Check You
One day relative performance FINVIZ 1
Taman Talappetsakun
Utilitaires
In Forex trading, the 1-day relative performance statistic gives an overview of the movements of various currency pairings in a single day. For traders who want to quickly make trading decisions and comprehend short-term market movements, this statistic is essential. Here's a thorough explanation of the 1-day relative performance, its importance, and a closer look at several particular Finviz cases. Understanding 1-Day Relative Performance The percentage change in a currency pair's value between
Navigator FX
Chantal Sala
5 (1)
Utilitaires
The Navigator is a next-generation panel very easy to use. Apply this indicator on the chart to navigate very quickly through all the symbol and timeframes listed in input. The arrows manage the zoom and time frames. You can customize both the graphic colors and the list of symbols to display. A quick and easy tool that it will help to analyse the charts. Input Values Show_TF_Panel (true/false) it permits to show/hide panel with TF and Arrows 32 symbols COLORS AND SIZE SETTINGS BUTTON_WIDTH But
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
Utilitaires
MT4 to Telegram Pro/Copier est un Expert Advisor puissant pour MetaTrader 4, conçu pour améliorer votre expérience de trading en envoyant des notifications de trades en temps réel et des rapports complets via la plateforme de messagerie Telegram. Idéal pour les fournisseurs de signaux et les formateurs, cet outil copie les trades placés manuellement ou par d’autres EAs dans votre compte, offrant des alertes personnalisables, une gestion avancée des trades et un tableau de bord convivial pour des
Smart EA Summary MT4
Abderrahmane Benali
Utilitaires
Smart EA Summary MT4 – EA Profit Panel by Magic Number Do you run multiple Expert Advisors and want to track their individual performance? Smart EA Summary is a smart visual tool that displays the net profit/loss of all closed trades, grouped by Magic Number and Symbol, directly on your chart in a clean. Click Here for MT5 Version * Introductory Offer : the current price is only   49 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   75 USD , and gradually up to  99  USD   with up
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experts
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting. Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade automation with manual precision control . Whether you
ForexcopyLocalMT4
Wei Ming Ding
Utilitaires
Mode d'emploi : https://www.mql5.com/zh/blogs/post/754946 Version MT4 : https://www.mql5.com/zh/market/product/88205 Version MT5 : https://www.mql5.com/zh/market/product/88204 -------------------------------------------------- 1. Copiez les commandes, de 12 comptes maîtres vers 100 comptes esclaves. Le nombre de comptes esclaves peut être personnalisé, de 12 à 100. 2. Prend en charge MT4 à MT4, MT4 à MT5, MT5 à MT4, MT5 à MT5. 3. Identifiez les suffixes des variétés de trading sur différentes p
Close Trades Pro MT4
Osazee Asikhemhen
Utilitaires
Introducing the Revolutionary   Trade Closing Assistant ! Are you tired of manually closing hundreds trades? Are you a   scalper ,   day trader ,   swing trader   and  you want to maximize your profits and minimize your losses by closing multiple positions at thesame time under different conditions? Are you a   Prop Firm Trader  who wishes to avoid hitting maximum daily drawdown? Search no further. This kit is the ultimate solution for all you. GUIDE TO USE THE KIT 1. Shows the total profit/lo
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilitaires
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Cm limit
Vladimir Khlystov
Experts
Strategy: A grid Expert Advisor that collects profit in any direction of price movement! We catch the initial price movement with stop orders. The exact guidance of the order is carried out by a trawl (pulling it up behind the price). Next, a grid of limit orders is placed at a specified distance (Step) from each other. Moreover, the distance is dynamic and can adjust to the market. The lot is set as a fixed or as a percentage (RiskPercent) of available funds.  The essence of the strategy is t
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Lucky Trade Panel MT4
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilitaires
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
KumoJoy
Mick Prater
Experts
Overview Discover the power of automated scalping with KumoJoy , a smart Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4. KumoJoy blends the trusted Ichimoku Kinko Hyo indicator with dynamic scalp zones to capture fast price reversals in active forex markets. Designed for traders who want hassle-free trading, KumoJoy delivers high-probability trades with low costs and built-in risk controls. With KumoJoy, you’ll enjoy: Easy Setup : Simple settings for beginners and pros alike. Live Insights : Chart labels
GGP Trade Copier MT4
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilitaires
GGP Trade Copier  EA is an automatic trading bot that can help traders automatically replicate the trading strategies and operations from one trading terminal to others by experiencing exceptionally fast trade copying system. Its easy-to-use setup allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. The software supports multiple trading varieties, including Forex, commodities, stocks,
Grid Maestro
Ruslan Brezovskiy
Utilitaires
Grid Maestro – un utilitaire qui construit automatiquement une grille d'ordres selon des paramètres spécifiques : pas de la grille, nombre d'ordres et multiplicateur de volume. L'ouverture de la première opération se fait par pression sur un bouton à l'écran. Une fonction de réglage automatique des paramètres est également prévue, calculée sur la base de l'analyse du maximum drawdown de l'instrument. Caractéristiques :   Fonctionne uniquement avec des ordres ouverts par pression sur des boutons
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitaires
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
EA Gold EZIndy
Mr Kraisit Chompungam
Experts
Advantages of EA Gold EZIndy: You get profit from trading every day It can work with other EAs and trading systems The EA has a trading panel that allows the trader to open trades manually. All trades, opened through the trading panel, are managed by the EA and are closed with profit automatically How to set up EA Gold EZIndy: Simply add the EA to the XAUUSD 4H chart and activate the auto-trading function in the Expert Advisor and in the MetaTrader terminal To activate the news filter, you n
Heavy Duty
Elie Almachaalany
5 (1)
Experts
This is a fully automatic Expert Advisor. It can actually outsmart a market by placing BUY and SELL orders when the requirements are met. It uses an advanced technology to place orders in the right time with the right lot. This robot is designed for beginners yet expert traders: Most of the inner parameters are hidden from user so that even a beginner will not mess up. You can download this Ea and back-test. I personally used a 99.9% real tick data for back-testing for an accurate result.  All
Risepanel
Hossein Ahmadi Beni
1 (1)
Utilitaires
Risepanel helps you open positions, close positions and analyze currencies. It works any time frame. For calculations to be correct, your account currency must be USD, EUR or GBP. Features Market information. Orders and Pending Orders (Stop & Limit). 8 kinds of Pending by trend line. Specifications and Margin Calculation Required by Buy or Sell. Calculate and determine Stop Loss by pip, currency pair price, monetary value and percentage of risk. Calculate and determine the take profit by pip, t
Auto Breakeven level
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Niveaux automatiques de seuil de rentabilité En   utilisant   cet   outil ,   v ous pouvez activer le déplacement automatique du SL, lorsque le trade atteint un profit souhaité.  Particulièrement   important   pour   les   traders   à   court terme   .   L'option de décalage est également disponible: une partie du profit peut être protégée. Outil multifonction : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions  |   Version MT5 Processus d'activation de la f
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experts
Présentation de HFT KING EA – Le roi ultime du trading HFT ! Ce système de trading haute fréquence entièrement automatisé est conçu pour révolutionner votre expérience de trading grâce à son algorithme avancé et ses fonctionnalités de pointe. HFT King utilise une combinaison unique d'analyse technique, d'intelligence artificielle, de trading haute fréquence et d'apprentissage automatique pour fournir aux traders des signaux de trading fiables et rentables. La technologie de pointe de HFT King es
Trading Control Pad
Sukunthakan Ngernbamrung
Utilitaires
Trading Control Pad is a useful tool for all traders. To send BUY/SELL, pending order, modify and automatic setting SL and TP in one click by the current symbol. The Trading Control Pad can help you being comfortable and quickly trading.  Pad can help you automatic and manual partially close some lot at the target, breakeven and trailing stop. The Trading Control Pad features / Functionality Showing the currency pair, the total positions, the number of buy and sell orders. Standard tools for op
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilitaires
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitaires
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitaires
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitaires
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro MT4
Eda Kaya
Utilitaires
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 The Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 is a purpose-built solution featuring professional-grade functionality for prop-firm traders on the MetaTrader 4 platform. This tool grants Forex traders fine-tuned control over risk and position sizing, promoting capital preservation and consistent profitability. The Prop Account Protector Expert Advisor, engineered for multi-symbol use with modular design, enables comprehen
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitaires
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Utilitaires
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitaires
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.7 (10)
Utilitaires
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (   sans avoir besoin d'un jeton de bot ou de permissions d'administrateur  directement vers votre MT4. Il a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT5 | Version
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitaires
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitaires
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
BBMA Oma Ally Signals Scanner
Moch Ramdhan
1 (1)
Utilitaires
BBMA Oma Ally Signals Scanner (BBMA Oma Ally Analyzer Dashboard EA) This is a multi-pair and multi scanner dashboard to find the key signal of BBMA Oma Ally Strategy BBMA consists of the use of 2 indicators: Moving Averages Bollinger Bands BBMA consists of many types of entries: Reentry Extreme Rejection EMA50 GAP (EMA50 to Upper/Lower BB) MHV Full Setup (CSE>TPW>MHV>Direction>Reentry) There are many multi timeframe signals based on this strategy. RRE (Reentry - Reentry - Extreme) REE (Reentry
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilitaires
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
Goldmine Train MT4 version 1
Ka Yiu Wong
Utilitaires
******************************* ***************** ********************** ***************** ********************** ************************* GoldMine Train est un EA de stratégie de trading de tendance pour l'or. L'opérateur détermine la direction de la tendance principale et demande au train de se déplacer. Le train ACHÈTERA/VENDRA en continu dans cette direction. Le volume du lot dépendra du solde du compte et du ratio d'effet de levier prédéfini. Lorsque l'opérateur modifie la direction d
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Utilitaires
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to your telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to any telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows you to visualize all t
Multiple Orders
Opengates Success International
5 (1)
Utilitaires
UTILITAIRE D’ORDRES MULTIPLES L’utilitaire d’ordres multiples a été créé pour permettre de réaliser facilement des opérations rentables avec de petits mouvements de prix, sans attendre de longues variations pour atteindre l’objectif. Cet outil ouvre plusieurs ordres simultanément, dans la même direction et sur la même paire de devises, en fonction du nombre indiqué par l’utilisateur ou du maximum autorisé par votre courtier. L’idée est qu’au lieu de viser 100 à 200 pips (ce qui peut être diffici
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilitaires
Un outil capable de calculer instantanément la taille de la position ou le risque en fonction d'un niveau de stop loss donné est essentiel pour les traders professionnels et novices. L'utilitaire de trading TRADE PRO fournit des calculs rapides et précis, vous aidant à prendre des décisions sur des marchés sensibles au temps et volatils. Matériel d'installation supplémentaire Manuel d'application       – Téléchargez la version d’essai pour       MT4       -       MT5 Version MT5 Fonctions prin
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilitaires
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatibility - Works with almost all signal formats Multi-Channel & Multi-MT4 Support - Copy signals from multiple Telegram chan
PZ Local Trade Copier EA MT4
PZ TRADING SLU
1 (1)
Utilitaires
Le Local Trade Copier EA est une solution pour les commerçants individuels ou les gestionnaires de compte qui ont besoin d'exécuter des signaux commerciaux à partir de sources externes ou qui ont besoin de gérer plusieurs comptes en même temps, sans avoir besoin d'un compte MAM ou PAMM. Il copie jusqu'à 8 comptes maîtres vers un nombre illimité de comptes esclaves [ Guide d'installation | Guide de mise à jour | Dépannage | FAQ | Tous les produits ] 100% auto-hébergé Facile à installer et à util
Plus de l'auteur
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitaires
Easy Trade – Gestion des transactions intelligente, simple et puissante Easy Trade est la solution tout-en-un pour la gestion des transactions destinée aux utilisateurs de MetaTrader souhaitant garder le contrôle du risque et assurer une exécution fluide. Conçu dès le départ avec les retours des traders, Easy Trade facilite l'exécution, la surveillance et la gestion des transactions sur plusieurs symboles – sans complexifier votre flux de travail. Que vous pratiquiez le scalping manuel ou que
MT5 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitaires
La plupart d'entre nous utilisent un VPS pour faire tourner nos EA 24/7, mais comment contrôler si ces terminaux sont opérationnels ? Que se passe-t-il s'ils se plantent ou s'arrêtent à cause d'une mise à jour ? Comment puis-je en être informé ? C'est là que notre système de surveillance Heartbeat entre en jeu. Il vous fournit une surveillance 24/7 pour tous vos terminaux et VPS. De quoi avons-nous besoin pour cela ? 1. Un compte utilisateur gratuit chez Cronitor , un service de surveillan
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (6)
Utilitaires
EASY Insight – Le trading intelligent commence ici Présentation Et si vous pouviez analyser l’ensemble du marché – Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions – en quelques secondes, sans avoir à passer manuellement d’un graphique à l’autre ? EASY Insight est votre outil d’exportation prêt pour l’IA qui transforme les données des indicateurs en informations de trading exploitables. Conçu pour les traders qui ne veulent plus perdre de temps à deviner ou à gérer une surcharge visuelle, il offre u
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilitaires
Easy Trade – Gestion des transactions intelligente, simple et puissante Easy Trade est la solution tout-en-un pour la gestion des transactions destinée aux utilisateurs de MetaTrader souhaitant garder le contrôle du risque et assurer une exécution fluide. Conçu dès le départ avec les retours des traders, Easy Trade facilite l'exécution, la surveillance et la gestion des transactions sur plusieurs symboles – sans complexifier votre flux de travail. Que vous pratiquiez le scalping manuel ou que
MT4 History Loader
Alain Verleyen
5 (5)
Utilitaires
Cet utilitaire EA est destiné à télécharger toutes les données historiques de votre courtier en une seule fois. Une fois déposé sur un graphique (il peut s'agir de n'importe quel graphique), vous choisirez les symboles et les timeframes à traiter dans les entrées. Ensuite, tout est automatisé. Cela peut prendre un certain temps et ce qui est fait sera affiché dans le journal des experts. Bien sûr, il ne peut télécharger que les données réellement disponibles sur le serveur du courtier. Le proces
FREE
Heatmap 104
Alain Verleyen
Indicateurs
L'indicateur Heatmap L'indicateur Heatmap vous permet d'afficher une "carte thermique" de tous les symboles sélectionnés dans le Market Watch. Dans cette version, il indique le pourcentage de variation du prix par rapport à la dernière clôture quotidienne , ce qui peut donner un aperçu rapide du marché. Il s'agit d'un outil permettant aux traders d'identifier la force d'une devise par rapport à toutes les autres paires. Il s'agit d'un outil visuel, qui ne peut pas être utilisé dans les Expert Ad
MT4 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
Utilitaires
La plupart d'entre nous utilisent un VPS pour faire tourner nos EA 24/7, mais comment contrôler si ces terminaux sont opérationnels ? Que se passe-t-il s'ils se plantent ou s'arrêtent à cause d'une mise à jour ? Comment puis-je en être informé ? C'est là que notre système de surveillance Heartbeat entre en jeu. Il vous fournit une surveillance 24/7 pour tous vos terminaux et VPS. De quoi avons-nous besoin pour cela ? 1. Un compte utilisateur gratuit chez Cronitor , un service de surveillan
Heatmap 105
Alain Verleyen
5 (2)
Indicateurs
L'indicateur Heatmap L'indicateur Heatmap vous permet d'afficher une "carte thermique" de tous les symboles sélectionnés dans le Market Watch. Dans cette version, il indique le pourcentage de variation du prix par rapport à la dernière clôture quotidienne , ce qui peut donner un aperçu rapide du marché. Il s'agit d'un outil permettant aux traders d'identifier la force d'une devise par rapport à toutes les autres paires. Il s'agit d'un outil visuel, qui ne peut pas être utilisé dans les Expert Ad
Filtrer:
Devonish
3254
Devonish 2025.05.19 21:35 
 

Well I'm happy to be the first to write a review. I think this is an excellent tool, although its still under evaluation. The support is very good. You do need the specified indicators for this to 'farm the data'.

Alain Verleyen
51307
Réponse du développeur Alain Verleyen 2025.05.19 21:38
Thanks a lot for your review, Devonish — and for being the first to leave one! 😊🙏
I’m really glad to hear you’re enjoying the tool so far. And yes, you’re absolutely right — Easy Insight relies on the connected indicators to gather and structure the data for AI use, so having those in place is key. Appreciate your kind words about the support as well — looking forward to hearing more about your results as you continue testing!
Répondre à l'avis