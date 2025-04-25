EasyInsight MT4

5

EASY Insight – スマートなトレードはここから始まる

概要
もし数秒で市場全体（FX、ゴールド、暗号通貨、指数、株式まで）を、手作業のチャート確認なしでスキャンできたらどうでしょう？

EASY Insight は、インジケーターデータを実践的なトレードインテリジェンスに変換する、AI対応のエクスポートツールです。無駄な推測や視覚的な混乱に疲れたトレーダーのために設計されており、市場全体のスナップショットを1つのクリーンなCSVファイルで提供します。

これまでとは全く違う新しいトレード体験です。ウィンドウの切り替えも、グラフのごちゃごちゃしたオーバーレイもありません。FX Power (FXP)、FX Volume (FXV)、FX Dynamic (FXD)、FX Levels (FXL)、そして非FX資産用のIX Power (IXP) ― あなたがすでに知っているツールから得られる、純粋に構造化されたインサイトだけ。

さらに便利さを求めるなら、EASY Insight AIO を選んでください。すべてが1つのインストールに含まれ、設定不要。チャート上にインジケーターグラフィックも表示されず、AI分析に即使えるデータエクスポートのみを実現します。

1. EASY Insightがあなたのトレードを変える理由

マルチアセット対応
• FX、貴金属、暗号通貨、指数、株式 ― ブローカーが提供するあらゆる資産を分析できます。

AI最適化エクスポート
• ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、様々なAIにそのまま使える高構造データをエクスポート。

エクスポート内容：
• 3つの選択可能な時間軸でのベース／クオート通貨の強さ分析（FXPより）
• ネットロングポジション変化によるセンチメントダイナミクス（FXVより）
• ボリューム変化（FXV）、ボラティリティ（FXD）、正確なサポート・レジスタンスゾーン（FXL）
• M15、H1、D1のOHLC市場データ

強力なプロンプトエンジニアリング
• AIがエクスポート内容を正確に解釈できるよう、プロンプトファイルを同梱。
• あらゆる構造化入力型AIシステムに対応し、瞬時のトレード提案を実現。

2. もっと先を目指すトレーダーへ

この標準バージョンは、既に当社のコアインジケーターをお持ちの方（もしくは個別にライセンスしたい方）、特に分析時にチャート上でインジケーターを視覚的に見たい方のためのものです。

チャート上へのオーバーレイ不要、シンプルさ重視の方にはEASY Insight AIOが最適です ― すべて込み、即エクスポート可能、追加設定不要。

3. スマートなフォルダー構造

あなたのデータは、アセットクラスごとのフォルダー（FX、暗号通貨、貴金属など）に自動的に整理され、それぞれのフォルダーにはバックテストやAI処理、トレーニングに便利なタイムラプス・エクスポートが含まれています。

4. コミュニティで実証されたパフォーマンス

成長中のEASY Insightコミュニティでは、すでに高度なプロンプト設定やトレード戦略、エクスポートデータを活用したEAのフレームワークが共有されています。ローンチ初週末には、最初のユーザーが暗号通貨の利益トレードを報告しました。

EASY Insightに参加することで、新次元のトレード協働とイノベーションの世界に踏み出せます。

5. 実際の動作を見てみたいですか？

実際の活用例やフル解説は、AIトレーディング YouTube プレイリストでご覧いただけます。

6. リソース＆サポート

• EASY Insightが初めての方はこちらから：EasyInsight FAQ
• テンプレートやトレード戦略、動画、グループチャットは Stein Investments セントラルハブ でご利用いただけます。

7. 要点まとめ – なぜEASY Insightか？

• 全主要アセットクラスをカバーするワンクリックCSVエクスポート
• AIツール向けに構造化＆プロンプト最適化済み
• Stein Investmentsのお気に入りインジケーターを基盤に
• 急成長中のコミュニティがデータドリブン・トレードの未来を創造
• 効率的・モダン・次のトレードにもすぐ使える

もっと賢くトレードしませんか？
今すぐEASY Insightを手に入れて、AI強化型の精密トレードの世界へ踏み出しましょう。

レビュー 1
Devonish
3254
Devonish 2025.05.19 21:35 
 

Well I'm happy to be the first to write a review. I think this is an excellent tool, although its still under evaluation. The support is very good. You do need the specified indicators for this to 'farm the data'.

フィルタ:
Alain Verleyen
52725
レビューに返信