MT4 History Loader

Questa utility EA ha lo scopo di scaricare tutti i dati storici dal vostro broker in una sola volta. Una volta scaricati su un grafico (può essere qualsiasi grafico), si sceglieranno i simboli e i timeframe da elaborare negli input. Poi tutto viene automatizzato. Può richiedere un po' di tempo e ciò che viene fatto sarà visualizzato nel log degli esperti.

Naturalmente può scaricare solo i dati realmente disponibili sul server del broker. Il processo dipende dalle impostazioni di MT4 "Charts" (grafici) "Max bars in History" (barre massime nella storia) e "Max bars in Chart" (barre massime nel grafico); se si vuole essere sicuri di ottenere il massimo dei dati, si possono impostare questi valori su valori maggiori di quelli predefiniti. Tuttavia, non tutti i broker forniscono molti dati storici e l'utilizzo di valori molto elevati per queste impostazioni può avere un serio impatto sulle prestazioni della piattaforma.

Questo strumento è molto utile soprattutto per scaricare tutti i dati necessari per gli indicatori o gli EA che lavorano con più simboli e più timeframe, poiché tutto sarà automatizzato e non sarà necessario farlo manualmente.

Un ottimo esempio è rappresentato dall'utilizzo di Fx Power, il miglior misuratore di forza delle valute di con uno storico completo su tutti i time frame, fornito dal mio partner Daniel Stein, che vi offre un portafoglio completo di strumenti di trading e analisi di trading molto interessanti.

Ricevi il tuo aggiornamento quotidiano sul mercato con dettagli e schermate tramite il nostro Morning Briefing qui su mql5 e su Telegram!


Nicholas
33
Nicholas 2025.06.06 21:29 
 

Very handy and easy to use.

SafaaLegend
65
SafaaLegend 2025.03.09 08:00 
 

all is great, thanks!

Osazeme Usen
506
Osazeme Usen 2024.08.18 01:33 
 

Fantastic tool that works perfectly.

Nicholas
33
Nicholas 2025.06.06 21:29 
 

Very handy and easy to use.

Alain Verleyen
51317
Risposta dello sviluppatore Alain Verleyen 2025.06.06 21:31
Thanks Nicholas.
SafaaLegend
65
SafaaLegend 2025.03.09 08:00 
 

all is great, thanks!

BlueWhisper
23
BlueWhisper 2024.12.31 20:27 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Alain Verleyen
51317
Risposta dello sviluppatore Alain Verleyen 2025.01.01 18:34
Thank you. Just warn you we are no more in 2014 :-D
[Eliminato] 2024.12.01 17:23 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Alain Verleyen
51317
Risposta dello sviluppatore Alain Verleyen 2024.12.01 18:11
Thank you very much.
Don't hesitate to check and try my other products which are in sales at my partner Daniel Stein : https://www.mql5.com/en/users/blueball/seller
Osazeme Usen
506
Osazeme Usen 2024.08.18 01:33 
 

Fantastic tool that works perfectly.

javier rodriguez
304
javier rodriguez 2024.04.21 05:45 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Alain Verleyen
51317
Risposta dello sviluppatore Alain Verleyen 2024.04.21 14:50
Thank you.
currencyporter
21
currencyporter 2023.12.13 16:19 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Ricky Trader
85
Ricky Trader 2023.11.24 23:59 
 

Thank you amazing work

Alain Verleyen
51317
Risposta dello sviluppatore Alain Verleyen 2023.11.25 00:32
You are most welcome. Thank you.
drpatch
75
drpatch 2023.05.16 11:46 
 

very good

Alain Verleyen
51317
Risposta dello sviluppatore Alain Verleyen 2023.05.16 14:46
Thank you.
Rispondi alla recensione