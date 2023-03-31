MT4 History Loader
- Utilità
- Alain Verleyen
- Versione: 1.12
Questa utility EA ha lo scopo di scaricare tutti i dati storici dal vostro broker in una sola volta. Una volta scaricati su un grafico (può essere qualsiasi grafico), si sceglieranno i simboli e i timeframe da elaborare negli input. Poi tutto viene automatizzato. Può richiedere un po' di tempo e ciò che viene fatto sarà visualizzato nel log degli esperti.
Naturalmente può scaricare solo i dati realmente disponibili sul server del broker. Il processo dipende dalle impostazioni di MT4 "Charts" (grafici) "Max bars in History" (barre massime nella storia) e "Max bars in Chart" (barre massime nel grafico); se si vuole essere sicuri di ottenere il massimo dei dati, si possono impostare questi valori su valori maggiori di quelli predefiniti. Tuttavia, non tutti i broker forniscono molti dati storici e l'utilizzo di valori molto elevati per queste impostazioni può avere un serio impatto sulle prestazioni della piattaforma.
Questo strumento è molto utile soprattutto per scaricare tutti i dati necessari per gli indicatori o gli EA che lavorano con più simboli e più timeframe, poiché tutto sarà automatizzato e non sarà necessario farlo manualmente.
Un ottimo esempio è rappresentato dall'utilizzo di Fx Power, il miglior misuratore di forza delle valute di con uno storico completo su tutti i time frame, fornito dal mio partner Daniel Stein, che vi offre un portafoglio completo di strumenti di trading e analisi di trading molto interessanti.
Very handy and easy to use.