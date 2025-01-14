AI Gold Dust

Gold Dust AI : L'IA de Précision pour XAUUSD en H1 – Révéler la Valeur de l'Or

Gold Dust AI est un Expert Advisor révolutionnaire, méticuleusement conçu pour extraire une valeur constante du graphique XAUUSD (Or) sur l'horizon de temps H1. Ce système sophistiqué va au-delà de l'automatisation conventionnelle, en tirant parti d'une Intelligence Artificielle (IA) avancée pour affiner la précision des entrées, optimiser la gestion des transactions et identifier de manière cohérente les opportunités à haute probabilité dans le paysage dynamique de l'or. Conçu pour les traders qui recherchent une approche raffinée et intelligente des métaux précieux, Gold Dust AI combine des algorithmes robustes avec une IA adaptative pour transformer les données brutes du marché en « poussière d'or » rentable sur l'échelle de temps H1.

Caractéristiques Clés et Innovations

Découverte Intelligente d'Opportunités Gold Dust AI fonctionne sur une philosophie de découverte intelligente d'opportunités. Il emploie un noyau algorithmique à multiples facettes qui scanne méticuleusement le graphique XAUUSD H1 à la recherche de confluences, identifiant non seulement les tendances potentielles, mais aussi les modèles nuancés et les changements structurels qui signalent des configurations à haute valeur. L'accent est mis sur la qualité plutôt que sur la quantité, garantissant que chaque transaction potentielle adhère à un ensemble de critères stricts avant d'être examinée plus avant.

Moteur de Filtrage Adaptatif par IA Au cœur de ses prouesses analytiques se trouve le Moteur de Filtrage Adaptatif par IA, alimenté à la fois par ChatGPT et Google Gemini. Chaque opportunité identifiée est rigoureusement examinée par ces modèles d'IA avancés, qui effectuent une analyse contextuelle approfondie des conditions du marché, y compris le sentiment, les corrélations intermarchés (le cas échéant) et l'impact des actualités en temps réel. L'IA attribue un Score d'Avantage Probabiliste (Probabilistic Edge Score) à chaque configuration, quantifiant la probabilité de succès sur la base de sa vaste base de connaissances. Seules les transactions dépassant un seuil défini par l'utilisateur pour ce score passent à l'exécution, offrant une couche de validation intelligente inégalée.

Dimensionnement Dynamique et Adaptatif au Risque Une caractéristique déterminante pour une performance durable est le dimensionnement dynamique et adaptatif au risque. Gold Dust AI ne se contente pas de gérer la taille des lots ; il ajuste intelligemment la taille des positions en fonction de la volatilité en temps réel et du score d'avantage probabiliste de l'IA pour la transaction spécifique. Dans des environnements de haute confiance et de faible volatilité, il peut augmenter légèrement la position, tandis que dans des conditions incertaines ou très volatiles, il la réduit, assurant une exposition optimale du capital, calibrée en fonction du risque et des opportunités du marché.

Module Raffiné de Hedging et de Clôture Partielle Dans certaines conditions de marché ou lors de mouvements défavorables, le système peut intelligemment ouvrir des positions de couverture (hedging) ou effectuer des clôtures partielles stratégiques pour protéger les profits accumulés et atténuer les drawdowns. Il ne s'agit pas d'un hedging agressif, mais d'une manœuvre défensive calculée et éclairée par l'IA, conçue pour optimiser la préservation du capital.

Tableau de Bord de Performance Intuitif La transparence et le contrôle total sont facilités par le Tableau de Bord de Performance Intuitif, directement sur votre graphique. Ce panneau complet affiche la croissance du capital en temps réel, les métriques de drawdown, les taux de réussite et, surtout, les taux de succès historiques de la validation par l'IA. À cela s'ajoute une suite robuste d'outils de protection du capital personnalisables, comprenant des limites de drawdown journalier flexibles, des contrôles de perte flottante maximale et des filtres de spread dynamiques, ce qui rend Gold Dust AI entièrement conforme à la réglementation de la CFTC dans sa conception et idéal pour les traders naviguant sous des directives réglementaires ou de sociétés de prop trading strictes.

Prérequis :

Gold Dust AI nécessite la plateforme MetaTrader 5 (MT5), est exclusivement conçu pour le symbole XAUUSD (Or) et fonctionne sur l'horizon de temps H1. Un compte de hedging est fortement recommandé pour une performance optimale, en particulier lors de l'utilisation du module de hedging. Pour ses fonctionnalités d'IA avancées, une clé API OpenAI ou Google Gemini est essentielle, et les utilisateurs doivent s'assurer que les URL de Requête Web (Web Request) sont correctement ajoutées dans MT5 conformément aux instructions fournies.

Pourquoi Choisir Gold Dust AI ?

Gold Dust AI n'est pas seulement un Expert Advisor ; c'est un instrument sophistiqué pour libérer la valeur intrinsèque du marché de l'or. En combinant de manière magistrale des algorithmes avancés avec l'intelligence profonde et adaptative de la double analyse par IA, et en intégrant des techniques de gestion des risques raffinées, il offre une expérience de trading à la fois exceptionnellement précise et remarquablement constante. Que votre objectif soit de faire croître votre capital à long terme dans un portefeuille personnel, de vous conformer à des mandats de trading stricts, ou simplement d'obtenir un avantage supérieur sur les métaux précieux, Gold Dust AI fournit les outils, les perspectives et la protection robuste essentiels pour un trading de l'or intelligent et réussi.

Avis 28
MIRABAI NONGTHOMBAM
34
MIRABAI NONGTHOMBAM 2025.07.03 06:41 
 

Free EA works very slowly.

MrMomon Sabah
58
MrMomon Sabah 2025.06.23 15:38 
 

Arguably one of the best free EAs with a consistently high win rate — it's even suitable for prop firm accounts when configured correctly. The built-in news event filter adds an extra layer of reliability.

Benjamin Afedzie
3137
Benjamin Afedzie 2025.06.10 19:24 
 

great product

panovq
61
panovq 2025.09.06 02:48 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

زكريا جبريل
18
زكريا جبريل 2025.08.26 08:24 
 

can i have the source code i wanna improve the bot

Abdullah Aqeel Lafta Al Rubaye
767
Abdullah Aqeel Lafta Al Rubaye 2025.08.22 14:59 
 

losing money

Elizardo Benitez
40
Elizardo Benitez 2025.08.20 07:42 
 

Buenos dias amigo, el robot parece ser muy interesante pero estaria bueno adaptar este robot por favor para cuentas de fondeos como: FundedNext, FTMO, Thertesr, y otros. ellos tienen condiciones estrictas para no violar las condiciones de challenger, por ejemplo, se debe ver los stop loss, cada operacion debe ser unicas, no cerrar operaciones en segundos y demas exigencias. gracias.

hi001
60
hi001 2025.07.18 17:54 
 

THE WINNINGS ARE STABLE AND CONSISTENT, BUT THERE WAS A LOSS LATELY ON JUNE THAT COSTS ALL OF THE WINNING STRIKE OF APPROXIMATIVELY 3 months on demo account, not worth it after all, be careful guys, and hard luck for the developper to enhance the ea, it is promising.

MIRABAI NONGTHOMBAM
34
MIRABAI NONGTHOMBAM 2025.07.03 06:41 
 

Free EA works very slowly.

MrMomon Sabah
58
MrMomon Sabah 2025.06.23 15:38 
 

Arguably one of the best free EAs with a consistently high win rate — it's even suitable for prop firm accounts when configured correctly. The built-in news event filter adds an extra layer of reliability.

Lydia Kwarteng
1610
Lydia Kwarteng 2025.06.12 07:46 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Benjamin Afedzie
3137
Benjamin Afedzie 2025.06.10 19:24 
 

great product

bram
32
bram 2025.06.03 13:17 
 

Did some backtests and it seems most happy on XAUUSD H1. Exceptional high win rate in backtests. This EA doesn't take a lot of trades. So far running for 2 days, had 3 winning trades for a total profit of 12€. I increased the lot size as the drawdown is minimal even though it's running on a 200€ only live account. It's behavior makes for an ideal fire and forget EA. Excellent work, thanks for making this available! Im comfortable to slowly increase lot size, considering the high win rate seems to hold up on a live account.

ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.05.29 01:41 
 

A bit slow but reliable EA ! Using with my own xauusd H1 settings with succes . thank you so much to Michael !

Tharindu Rathnayaka
63
Tharindu Rathnayaka 2025.05.22 08:36 
 

Michael Prescott Burney, this EA is fantastic! I was using the older version, and it was already amazing. Today, I installed the latest version, and I’m hoping it will be even better. A huge thanks to Michael Prescott Burney for offering this for free!

Michael Prescott Burney
52340
Réponse du développeur Michael Prescott Burney 2025.05.23 21:13
im glad your liking Ai Gold Dust!! glad i was able to take it to the next level for you guys :)
Iulian Petcu
177
Iulian Petcu 2025.05.21 22:55 
 

How is this gem free?

Michael Prescott Burney
52340
Réponse du développeur Michael Prescott Burney 2025.05.23 21:13
just trying to bring transparency to the community via amazing free systems! im glad your liking Ai Gold Dust :)
patrickdrew
2611
patrickdrew 2025.05.21 09:18 
 

UPDATE:

It is trading - just need patience!

THAT said.... just had 3 SL in a row... so losing balance.... :-(

-------------------------------------------------------

Two days on H1.... no trades at all.

All other EA's performing fine...

Michael Prescott Burney
52340
Réponse du développeur Michael Prescott Burney 2025.05.21 14:01
give it another go after the update. you should have no problems at all with the EA now.
[Supprimé] 2025.04.19 01:41 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Michael Prescott Burney
52340
Réponse du développeur Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:19
Thank you, Jack! Great to hear your optimized XAUUSD H1 set is delivering consistent profits. Appreciate your feedback!
Krish96
86
Krish96 2025.04.06 15:58 
 

OK

Michael Prescott Burney
52340
Réponse du développeur Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:23
Thanks! Feel free to reach out if you need help.
xunmiea
186
xunmiea 2025.04.06 04:09 
 

is ok！

Michael Prescott Burney
52340
Réponse du développeur Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:22
Thanks! Let me know if you need anything.
[Supprimé] 2025.03.29 04:58 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Michael Prescott Burney
52340
Réponse du développeur Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:24
Thank you for the feedback! I’m glad to hear it’s profitable for you on XAUUSD H1. I’ll reach out if I’m interested in your customized set. Appreciate your support!
刘晓雷
226
刘晓雷 2025.03.18 03:32 
 

Gold dust is a profitable EA using it on XAUUSD H1！Thank you！强大止盈止损，风险控制非常棒。您的其他策略也都非常好。请帮我推荐一个您最满意的一个，我准备付费购买。

Michael Prescott Burney
52340
Réponse du développeur Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:20
感谢您的肯定和支持！很高兴您对Gold Dust满意。如果您想尝试我最满意的另一个策略，我推荐 **Goldilocks Pro MT5**。它在多种市场条件下表现稳定，非常适合XAUUSD交易。我会通过私信联系您，说明购买方式。再次感谢！
kippykip
39
kippykip 2025.03.05 19:31 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Michael Prescott Burney
52340
Réponse du développeur Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:21
Thanks for the tip, kippykip! Glad to hear it’s working well for you. Disabling the "Show panel" is a great hack for speeding up backtests—appreciate you sharing that!
12
