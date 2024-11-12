MT5 To Telegram Pro
- Utilità
- Biswarup Banerjee
- Versione: 6.0
- Aggiornato: 15 settembre 2025
- Attivazioni: 20
MT5 to Telegram Pro/Copier è un potente Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato per migliorare la tua esperienza di trading inviando notifiche di trading in tempo reale e rapporti completi tramite la piattaforma di messaggistica Telegram. Ideale per fornitori di segnali e formatori, questo strumento copia le operazioni effettuate manualmente o da altri EA nel tuo conto, offrendo avvisi personalizzabili, gestione avanzata delle operazioni e un dashboard intuitivo per informazioni sulle prestazioni. Semplifica la comunicazione con gli abbonati senza dipendere da logiche di trading.
Nota: Puoi scaricare la versione MT4 qui: MT5 to Telegram Pro/Copier MT4
Per una documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni e agli Input
Funzionalità:
- Integrazione semplice con l’API di Telegram: Invia notifiche istantanee al tuo canale Telegram per le attività di trading e gli avvisi di drawdown.
- Supporto per codici emoji HTML: Personalizza completamente intestazioni e descrizioni dei segnali con emoji per creare messaggi visivamente accattivanti.
- Invio di screenshot dei grafici: Invia screenshot dei grafici con i punti di entrata/uscita evidenziati da frecce all’apertura o chiusura delle operazioni.
- Impostazioni dell’intestazione personalizzabili: Personalizza il nome e la descrizione dell’intestazione per i segnali di trading, con supporto per iperlink.
- Impostazioni del piè di pagina personalizzabili: Personalizza il nome e la descrizione del piè di pagina per i segnali di trading, con supporto per iperlink.
- Configurazione flessibile dei numeri magici: Attiva/disattiva il tracciamento dei numeri magici per copiare operazioni specifiche nel tuo conto.
- Controlli avanzati di trading: Configura le notifiche in base alla formazione di nuove barre e abilita la registrazione dettagliata per l’analisi.
- Rapporti completi: Genera rapporti giornalieri con statistiche chiave di trading e metriche di performance.
- Gestione efficace del drawdown: Imposta percentuali massime di drawdown e ricevi avvisi quando i limiti vengono superati.
- Limiti di operazioni flessibili: Definisci il numero massimo di operazioni al giorno, settimana o mese per controllare la frequenza di trading.
- Dashboard intuitivo: Visualizza informazioni personalizzabili sulle prestazioni di trading all’interno di MT4.
Input e Impostazioni:
- Impostazioni del Canale: Configura il token del bot Telegram, l’ID del canale, il nome del segnale e un link opzionale per il segnale.
- Impostazioni Generali: Attiva/disattiva la funzionalità dei numeri magici, imposta i numeri magici, configura la scansione delle nuove barre e la registrazione.
- Impostazioni dei Rapporti: Attiva/disattiva i rapporti giornalieri e definisci l’orario dei rapporti.
- Impostazioni del Drawdown: Attiva/disattiva il controllo di swap e commissioni, includi le operazioni chiuse nel calcolo del drawdown, imposta i limiti di drawdown e gli intervalli di avviso.
- Impostazioni di Visualizzazione: Regola la visibilità del dashboard, le dimensioni del pannello, la dimensione del testo e i colori per titoli, etichette e valori.
Nota: MT5 to Telegram Pro/Copier richiede una configurazione corretta dell’API di Telegram (token del bot e ID del canale) e delle preferenze di notifica per funzionare efficacemente. Assicurati che tutte le impostazioni siano correttamente definite e testate in un ambiente demo prima dell’uso su un conto reale per evitare di perdere avvisi critici.
Consiglio importante:
Questo è uno strumento professionale di notifica delle operazioni, non un sistema di generazione di profitti. Assicurati di configurarlo correttamente in base alle tue esigenze di trading:
- Testa accuratamente su un conto demo prima di usarlo su un conto reale.
- Aggiornamenti regolari e configurazioni ottimizzate vengono rilasciati periodicamente. Consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra per le ultime raccomandazioni.
I recently purchased the MT5 Expert Advisor to copy my trades as signals to Telegram, and I’m absolutely thrilled with its performance! The installation was straightforward, and the setup took only a few minutes. The EA works reliably and transmits my trades to Telegram in real-time without any delays. I especially appreciate the option to customize settings, allowing me to filter signals according to my preferences. For the price, this EA offers outstanding value for money. I highly recommend it to anyone looking for a dependable and efficient trade copier!