MT5 To Telegram Pro

5

MT5 to Telegram Pro/Copier è un potente Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato per migliorare la tua esperienza di trading inviando notifiche di trading in tempo reale e rapporti completi tramite la piattaforma di messaggistica Telegram. Ideale per fornitori di segnali e formatori, questo strumento copia le operazioni effettuate manualmente o da altri EA nel tuo conto, offrendo avvisi personalizzabili, gestione avanzata delle operazioni e un dashboard intuitivo per informazioni sulle prestazioni. Semplifica la comunicazione con gli abbonati senza dipendere da logiche di trading.

Nota: Puoi scaricare la versione MT4 qui: MT5 to Telegram Pro/Copier MT4

Per una documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni e agli Input

Funzionalità:

  • Integrazione semplice con l’API di Telegram: Invia notifiche istantanee al tuo canale Telegram per le attività di trading e gli avvisi di drawdown.
  • Supporto per codici emoji HTML: Personalizza completamente intestazioni e descrizioni dei segnali con emoji per creare messaggi visivamente accattivanti.
  • Invio di screenshot dei grafici: Invia screenshot dei grafici con i punti di entrata/uscita evidenziati da frecce all’apertura o chiusura delle operazioni.
  • Impostazioni dell’intestazione personalizzabili: Personalizza il nome e la descrizione dell’intestazione per i segnali di trading, con supporto per iperlink.
  • Impostazioni del piè di pagina personalizzabili: Personalizza il nome e la descrizione del piè di pagina per i segnali di trading, con supporto per iperlink.
  • Configurazione flessibile dei numeri magici: Attiva/disattiva il tracciamento dei numeri magici per copiare operazioni specifiche nel tuo conto.
  • Controlli avanzati di trading: Configura le notifiche in base alla formazione di nuove barre e abilita la registrazione dettagliata per l’analisi.
  • Rapporti completi: Genera rapporti giornalieri con statistiche chiave di trading e metriche di performance.
  • Gestione efficace del drawdown: Imposta percentuali massime di drawdown e ricevi avvisi quando i limiti vengono superati.
  • Limiti di operazioni flessibili: Definisci il numero massimo di operazioni al giorno, settimana o mese per controllare la frequenza di trading.
  • Dashboard intuitivo: Visualizza informazioni personalizzabili sulle prestazioni di trading all’interno di MT4.

Input e Impostazioni:

  • Impostazioni del Canale: Configura il token del bot Telegram, l’ID del canale, il nome del segnale e un link opzionale per il segnale.
  • Impostazioni Generali: Attiva/disattiva la funzionalità dei numeri magici, imposta i numeri magici, configura la scansione delle nuove barre e la registrazione.
  • Impostazioni dei Rapporti: Attiva/disattiva i rapporti giornalieri e definisci l’orario dei rapporti.
  • Impostazioni del Drawdown: Attiva/disattiva il controllo di swap e commissioni, includi le operazioni chiuse nel calcolo del drawdown, imposta i limiti di drawdown e gli intervalli di avviso.
  • Impostazioni di Visualizzazione: Regola la visibilità del dashboard, le dimensioni del pannello, la dimensione del testo e i colori per titoli, etichette e valori.

Nota: MT5 to Telegram Pro/Copier richiede una configurazione corretta dell’API di Telegram (token del bot e ID del canale) e delle preferenze di notifica per funzionare efficacemente. Assicurati che tutte le impostazioni siano correttamente definite e testate in un ambiente demo prima dell’uso su un conto reale per evitare di perdere avvisi critici.

Consiglio importante:
Questo è uno strumento professionale di notifica delle operazioni, non un sistema di generazione di profitti. Assicurati di configurarlo correttamente in base alle tue esigenze di trading:

  • Testa accuratamente su un conto demo prima di usarlo su un conto reale.
  • Aggiornamenti regolari e configurazioni ottimizzate vengono rilasciati periodicamente. Consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra per le ultime raccomandazioni.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


Recensioni 1
Martin Promesberger
174
Martin Promesberger 2025.01.17 13:23 
 

I recently purchased the MT5 Expert Advisor to copy my trades as signals to Telegram, and I’m absolutely thrilled with its performance! The installation was straightforward, and the setup took only a few minutes. The EA works reliably and transmits my trades to Telegram in real-time without any delays. I especially appreciate the option to customize settings, allowing me to filter signals according to my preferences. For the price, this EA offers outstanding value for money. I highly recommend it to anyone looking for a dependable and efficient trade copier!

