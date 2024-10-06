HeXon FX
- Experts
- Arseny Potyekhin
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 15 settembre 2025
- Attivazioni: 10
HeXon FX – La soluzione di trading definitiva per i trader Forex
Il prossimo prezzo è 690 USD.
|Broker
|Qualsiasi broker, preferibilmente ECN/Zero Spread
|Leva finanziaria
|a partire da 1:20
|Deposito
|min. 50 USD
|Sìmbolo
|EURUSD
|Timeframe
|H1
Strategia breakout basata sulla volatilità
HeXon FX impiega una strategia di breakout avanzata che individua i livelli chiave di supporto e resistenza. Quando il mercato supera questi punti critici, l’EA apre posizioni con precisione sfruttando il momentum del movimento dei prezzi. Questa strategia è particolarmente efficace nei mercati volatili, permettendo all’EA di captare tempestivamente i movimenti significativi.
Perché è efficace?
I mercati attraversano spesso fasi di elevata volatilità, soprattutto durante importanti dati macroeconomici o eventi geopolitici. La strategia di breakout di HeXon FX garantisce la possibilità di sfruttare questi ampi movimenti senza rimanere intrappolati in trend laterali.
Analisi multi-timeframe
Uno dei punti di forza di HeXon FX è la capacità di analizzare simultaneamente più timeframe. L’EA raccoglie dati da brevi periodi (M5, M15) e medi periodi (H1, H4) per valutare la direzione del mercato. Questa analisi incrociata migliora la precisione degli ingressi e riduce il rischio di falsi segnali.
Perché è importante?
Fare trading basandosi su un solo timeframe può generare risultati incoerenti, poiché trend a breve e lungo termine possono essere in conflitto. L’analisi multi-timeframe assicura che HeXon FX allinei le operazioni con il trend generale di mercato, aumentando significativamente il potenziale di operazioni profittevoli.
Strategia di pullback
Questa strategia utilizza più indicatori per rilevare i pullback dei prezzi e inserire posizioni durante le correzioni all’interno di un trend. Quando il mercato ritraccia senza violare il trend principale, l’EA entra strategicamente per beneficiare del proseguimento del movimento.
Le correzioni di mercato sono una fase naturale di ogni trend. Questa strategia garantisce che HeXon FX non perda le opportunità di rientrare nei trend forti, evitando trade rischiosi contro la direzione prevalente.
Analisi di volume e sentiment di mercato
HeXon FX integra un’analisi unica del volume di scambi e del sentiment per valutare la forza dei trend e i potenziali movimenti di mercato. Valutando il volume insieme al sentiment, l’EA aumenta la probabilità di esecuzione di trade di successo.
Perché è cruciale?
Il volume degli scambi è un indicatore chiave della forza di un trend. Un aumento repentino del volume spesso segnala l’inizio di un significativo movimento di prezzo. Combinando volume e sentiment analysis, HeXon FX evita di entrare in operazioni basate su attività di mercato deboli o temporanee.
Robusta gestione del rischio per una crescita sostenibile
Compatibilità con prop-firm
Assistenza clienti di alto livello – Sempre a tua disposizione
Nota importante
È importante notare che, sebbene un Expert Advisor basato su reti neurali come HeXon FX possa fornire preziose intuizioni e migliorare le performance di trading, non garantisce risultati identici.
I mercati finanziari sono complessi e imprevedibili, e presentano sempre dei rischi.
Oct24: Uptill now it is a profitable EA and made very precise entries.