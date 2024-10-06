HeXon FX

5

HeXon FX – La solution de trading de premier plan pour les traders Forex

HeXon FX est un Expert Advisor (EA) hautement avancé conçu pour opérer avec une précision extrême sur les marchés des changes. En utilisant des stratégies de trading de pointe, HeXon FX offre une solution flexible et stable pour trader la paire de devises principale EURUSD. Cet EA excelle lors des phases de forte volatilité du marché, s’adaptant efficacement à différentes conditions pour générer des profits constants tout en minimisant le risque.

Étant donné l’unicité de cette stratégie, je souhaite vendre un nombre limité de licences. Par conséquent, le prix augmentera progressivement pour en limiter la vente.
Le prochain prix est de 690 USD.
Broker 
Tout broker, de préférence ECN/Zero Spread
Effet de levier
à partir de 1:20
Dépôt
min. 50 USD


Symbole
EURUSD
Timeframe
H1


Stratégies qui distinguent HeXon FX
HeXon FX combine plusieurs stratégies de trading sophistiquées qui peuvent être utilisées individuellement ou en combinaison pour une performance optimale. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces stratégies et des raisons de leur haute efficacité :


Stratégie de breakout basée sur la volatilité
HeXon FX utilise une stratégie de breakout avancée qui identifie les niveaux clés de support et de résistance. Lorsque le marché franchit ces points critiques, l’EA ouvre des positions avec précision, tirant parti de l’élan du mouvement des prix. Cette stratégie fonctionne particulièrement bien sur les marchés volatils, permettant à l’EA de capitaliser rapidement sur les shifts importants du marché.

Pourquoi est-ce efficace ?
Les marchés connaissent souvent des périodes de forte volatilité, notamment lors de publications économiques majeures ou d’événements géopolitiques. La stratégie de breakout de HeXon FX garantit que les traders peuvent profiter de ces mouvements majeurs sans être piégés dans des tendances latérales.

Analyse multi-timeframes
Un des points forts de HeXon FX est sa capacité à analyser plusieurs horizons temporels simultanément. L’EA collecte des données des horizons court terme (M5, M15) et moyen terme (H1, H4) pour évaluer la direction du marché. Cette analyse croisée améliore la précision des entrées et réduit le risque de faux signaux.

Pourquoi est-ce important ?
Trader sur un seul timeframe peut donner des résultats incohérents, car les tendances court et long terme peuvent être contradictoires. L’analyse multi-timeframes assure que HeXon FX aligne ses positions sur la tendance générale du marché, augmentant significativement le potentiel de trades rentables.

Stratégie de pullback

Cette stratégie utilise plusieurs indicateurs pour détecter les retracements de prix et entrer dans des positions lors des corrections à l’intérieur d’une tendance. Lorsque le marché se retrace sans casser la tendance majeure, l’EA entre de manière stratégique pour profiter de la continuation de la tendance.

Pourquoi est-ce utile ?
Les corrections de marché sont une partie naturelle de toute tendance. Cette stratégie garantit que HeXon FX ne manque pas d’opportunités de re-rentrer dans une tendance forte tout en évitant les trades risqués contre la direction dominante.

Analyse du volume et du sentiment de marché
HeXon FX intègre une analyse unique du volume et du sentiment pour jauger la force des tendances et les mouvements potentiels du marché. En évaluant le volume de trading conjointement au sentiment, l’EA améliore la probabilité d’exécutions de trades réussies.

Pourquoi est-ce crucial ?
Le volume de trading est un indicateur clé de la force d’une tendance. Une forte hausse de volume signale souvent le début d’un mouvement de prix majeur. En combinant le volume et le sentiment, HeXon FX évite d’entrer dans des trades motivés par une activité de marché faible ou temporaire.




Gestion des risques robuste pour une croissance durable

L’une des fonctionnalités phares de HeXon FX est son système de gestion des risques solide. Chaque trade est protégé dès l’ouverture par des niveaux prédéfinis de stop-loss et de take-profit, garantissant un contrôle du risque même lors de phases très volatiles. L’EA utilise également des trailing stops pour maximiser les gains tout en évitant les risques inutiles.
HeXon FX évite les stratégies à haut risque telles que le Martingale ou le Grid, qui peuvent rapidement surendetter les comptes. Il se concentre plutôt sur une croissance contrôlée et durable pour assurer un succès à long terme.


Compatibilité Prop-Firm

HeXon FX est entièrement compatible avec les comptes prop-firm. Ses contrôles de risque flexibles et ses paramètres fixes en font un excellent choix pour les traders souhaitant respecter des limites de drawdown strictes et maximiser leurs chances de réussir les challenges prop-firm.


Support client haut de gamme – Toujours à votre service

Chez HeXon FX, nous croyons non seulement en la fourniture d’outils de trading exceptionnels, mais aussi en un support client de premier ordre. Notre équipe dédiée est disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à toutes vos questions, résoudre les problèmes techniques ou vous aider dans la configuration. Nous sommes fiers de dépasser vos attentes pour garantir que chaque client bénéficie d’une assistance rapide et efficace. Qu’il s’agisse de dépannage ou de conseils, notre équipe est toujours prête à intervenir pour rendre votre expérience de trading avec HeXon FX fluide et réussie.


Conclusion
HeXon FX n’est pas simplement un Expert Advisor ; c’est une solution de trading complète conçue pour la stabilité et la rentabilité dans des conditions de marché volatiles. Grâce à son analyse intelligente du marché, sa gestion des risques solide et ses stratégies de trading automatisées, HeXon FX est un outil indispensable pour les traders désirant améliorer leurs performances. Prêt à passer à l’étape suivante ? Obtenez HeXon FX et découvrez l’excellence du trading automatisé, avec l’assurance d’un support client 24h/24 et 7j/7 quand vous en avez besoin.


Note importante

Il est important de noter que, bien qu’un Expert Advisor basé sur les réseaux de neurones comme HeXon FX puisse fournir des insights précieux et améliorer les performances de trading, il ne garantit pas l’obtention des mêmes résultats.
Les marchés financiers sont complexes et imprévisibles, et comportent toujours des risques.


Avis 1
tobias
484
tobias 2024.10.16 18:03 
 

Oct24: Uptill now it is a profitable EA and made very precise entries.

Produits recommandés
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicateurs
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicateurs
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Crystal ball
Nickey Magale
Experts
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilitaires
BRIEF INTRODUCTION :   This panel is designed for the XAU/USD  pair, offering a fully automated and manual trading solution with optional money management controls. The application operates seamlessly in all market conditions and includes a built-in indicators attached in the interface for real-time analysis.   KEY FEATURES : - Martingale Strategy & Range Sequence Detection – Enhances trade recovery and identifies key price levels.   - Multiple Indicators – Helps users anticipate future price
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indicateurs
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. The indicator displays: T
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Arrow Micro Scalper est un indicateur conçu pour le scalping et le trading à court terme, intégré à tout graphique et instrument financier (Devises, crypto, actions, métaux). Dans son travail, elle utilise l'analyse des vagues et un filtre de direction de tendance. Recommandé pour une utilisation sur les périodes de M1 à H4. Comment travailler avec l'indicateur. L'indicateur contient 2 paramètres externes pour modifier les paramètres, les autres sont déjà configurés par défaut. Les grandes flè
Binary Trader EA
Bright Lance Soli
Experts
Binary Trader EA   This EA is designed to trade synthetic indices Boom 1000 index & Crash 1000 index. Boom1000 index & Crash1000 index from volatility 75 index Please don't use the default settings, ask for proper settings and I will send you. This EA follows the trend. Can set risk as a percentage. Only tested on binary deriv broker indices.  Crash 1000 index spikes down, so to avoid that, we trade on a bigger timeframes, 1hr timeframe is perfect. Contact me if you have any questions. Recommen
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Experts
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
GOLD Candle Breakout Pro EA
Fiandri Abduhu Nurulhaq
Experts
GOLD  Candle Breakout Pro EA – Smart Entries Based on Powerful Candles! GOLD Candle Breakout Pro EA is a fully automated trading robot designed to capture strong market momentum using valid and powerful candlestick formations. By combining clean price action analysis with smart session filters, this EA is ideal for traders seeking precise breakout entries with high potential. Key Features: Breakout Entry Strategy Detects strong candlesticks with large bodies and a healthy body-to-can
PipFinite Reversal PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.73 (26)
Indicateurs
The Controversial 5-Step System That Professional Traders Use To Unlock Trading Success! Reversal Pro effectively combines price action, ideal location and reliable statistics in one smart algorithm. Understanding the market in this unique perspective allows you to recognize reversals professionally. Discover The Secret Of Professional Traders Get instant access www.mql5.com/en/blogs/post/716077 Copy & Paste what professional traders are doing right now! How To Trade Step 1: Trade Setup Sta
Golden TaiGong
Rong Bin Su
Experts
(Backtest period parameter – must read! Enter 15 for GMT+2, 16 for GMT+3, otherwise it will not deliver optimal performance!) Golden TaiGong:The Grand Duke on the River of Time Introduction: In ancient lore,a sage named Jiang TaiGong fished on the banks of the Wei River.His hook was straight,for he sought not to catch fish,but to attract a king destined to unite the realm. This is the philosophy ofTaiGong's fishing:He wasn't catching an asset;he was waiting for the opportune moment,the inevi
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
SMC Workflow Auto EA
Choawana Malaikitsanachalee
Experts
EN — Product Description SMC Workflow Auto EA — FVG-first with BOS Confirmation Expert Advisor that trades only when a Smart-Money-Concepts setup appears: Fair Value Gap (FVG) entry after Break of Structure (BOS) confirmation , with optional filters (trend EMA, OB proximity, FVG mid-zone, min gap). The EA includes robust risk controls (fixed lot default, lot cap, margin-aware sizing, BE & ATR trailing) and market-validation safeguards for brokers that restrict “close to market” modifications. W
FREE
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Experts
This is my first ExpertAdvisor, but it came along with more than 7 years in experience trading Forex , Crypto and Index.                                                                                SHEERAN: The Advanced Multi-Timeframe EA for Dynamic and Adaptive Trading   EA SHEERAN, is designed for traders who demand precision, flexibility, and reliability across multiple timeframes. Whether you’re targeting short-term gains on the M30 chart or looking for sustained moves on the H4, this E
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Tron MT5
Franck Martin
5 (1)
Experts
TRON is the result of several months of development. Featuring an advanced algorithm and a combination of custom indicators, this EA is a blend of profitability, security and simplicity. With its intelligent real-time technology and proven trading strategy for several years now, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see backtest) Please check your Prop Firm's terms and rules for consistency and
Fipoy Master Pro
Md Nasar Uddin Redoy
Experts
Fipoy Master Pro – Smart Order Block EA for MT5 Launch Price: $299 (Next: $399) | Final Price: $2499 Fipoy Master Pro is an advanced MT5 EA that trades Order Block setups with Fibonacci confirmation. Built with smart money concepts and full auto-management, it features a premium dashboard, smart risk control, and real-time performance stats. Key Features: Order Block + Fibonacci-based entries Auto/Fix lot sizing Smart Panel for real-time stats Custom trading hours Full TP/SL/trailing automation
DCC Scalper
Fernando De Paljla Silva
Experts
DCC Scalper uses the Donchian Channel indicator along with candlestick and price analysis to identify a market entry signal. This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, DCC Scalper is for you. DCC Scalper does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable, Furthermore, it includes all the essential and proven features, such as take pr
BB vector dynamics robot
Ekaterina Saltykova
Experts
BBVectorDynamics_Robot is an innovative trading advisor specifically designed for volatile markets. Based on unique algorithms for analyzing market forces and identifying imbalances between buyers and sellers, this advisor helps you make precise and well-considered decisions in the trading process. Main features of the bb vector dynamics_robot advisor: Calculation of dynamic vectors. System determines the differences between the extreme price values and smoothed averages over a specified perio
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicateurs
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Indicateurs
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
Chart Pattern Master
Lefika Raphel Sebatane
Experts
The Chart Pattern Master EA is a sophisticated expert that allows you to trade all of the common chart patterns. It automatically identifies the chart patterns for you and even displays them on the chart. Use it as an indicator or as an automated trading expert. All pattern breakouts will be traded automatically for you. Next price : $3 00 Price increase every 10 purchases. Recommendations: Trend Timeframe - 1H Breakout Timeframe - Any Symbol - Any TP and SL - false MIn Balance - $100 NOTE: Incr
FVG EA Pro
Haidar, Lionel Haj Ali
4.55 (29)
Experts
FVG EA PRO est un EA (Expert Advisor) incontournable basé sur le concept SMC, hautement personnalisable et utilisant des techniques avancées de FVG "Fair Value Gap" et de structure de marché pour prendre des transactions à probabilité élevée. Il est hautement configurable, vous pouvez construire diverses stratégies basées sur la structure du marché et le FVG comme critère d'entrée. FVG EA PRO peut être utilisé pour trader les Kill  Zones et les Silver Bullet. Il est entièrement compatible avec l
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indicateurs
Be notified of every color change of Heiken Ashi (HA) candles. The indicator will trigger past and new signals every time that HA candles change their colors. ( Note : this tool is based on the code of Heiken Ashi indicator developed by MetaQuotes Software Corp.) Features The signals are triggered at closing of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; By default, up arrows are pl
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicateurs
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping de Précision sur M30 Ce Expert Advisor (EA) est spécialement conçu pour la paire GBP/USD, offrant une performance de scalping puissante mais sécurisée sur l’unité de temps M30 (30 minutes). Il combine des entrées précises avec une gestion stricte du risque — seulement 2 % de risque par trade — ce qui en fait un outil idéal pour les traders soucieux de protéger leur capital tout en visant une croissance régulière. Avec une taille de lot dynamique, des niveaux de Stop L
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot de trading MT5 sans martingale ni grille, avec clôture quotidienne des positions. Développé par trader professionnel avec plus de 25 ans d'expérience. Dernière copie au prix actuel ! Ensuite, le prix augmentera de 100 $. L'expert utilise des ordres en attente, n'ouvre qu'une seule position par actif, applique toujours un stop-loss et un take-profit, et clôture les positions chaque jour. Fonctionne avec les instruments financiers suivants : Paires de devises Cry
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.8 (20)
Experts
Neural Vertex – Un Expert Advisor discipliné de type “mean-reversion” pour les paires majeures et mineures du Forex. Testé sur 6 paires et 5 années de données (~1350 transactions) . Il combine RSI, ADX et double confirmation EMA pour fournir des signaux d’entrée et de sortie précis, fondés sur des preuves . Sans martingale, sans grille – uniquement une logique transparente, un contrôle strict du risque et un trailing stop optionnel . Conçu pour les traders recherchant de la constance sans artifi
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Plus de l'auteur
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
CoreX G
Arseny Potyekhin
3.72 (18)
Experts
Vue d'ensemble Le CoreX G EA est un système de trading avancé spécialement conçu pour gérer les complexités du marché Forex. En utilisant des réseaux neuronaux de pointe, des technologies sophistiquées d'apprentissage automatique et une stratégie Big Data intégrée, CoreX G offre une précision et une sécurité exceptionnelles dans le trading. Cet Expert Advisor (EA) se distingue par son excellence technologique et son support client de premier ordre, garantissant aux utilisateurs une assistance à
CyBRG RX
Arseny Potyekhin
3.91 (11)
Experts
Présentation de CyBRG RX : l'assistant de trading de nouvelle génération Entrez dans le futur du trading avec CyBRG RX, votre compagnon de trading de pointe conçu pour élever votre expérience de trading. Tirant parti de la puissance des réseaux neuronaux avancés, CyBRG RX est conçu pour analyser et s’adapter à des conditions de marché en constante évolution avec une précision inégalée. Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par con
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.4 (10)
Experts
QuantCore GT L'EA QuantCore GT est un système de trading avancé conçu pour maîtriser les complexités du marché Forex grâce à une combinaison inégalée d'intelligence pilotée par l'IA et de stratégies basées sur les données. En intégrant ChatGPT-o1, le dernier GPT-4.5, des modèles sophistiqués d'apprentissage automatique et une approche Big Data de pointe, QuantCore GT atteint un nouveau niveau de précision, d'adaptabilité et d'efficacité dans le trading. Cet Expert Advisor (EA) se distingue par
CyBRG RX Mt4
Arseny Potyekhin
5 (2)
Experts
Présentation de CyBRG RX : l'assistant de trading de nouvelle génération Entrez dans le futur du trading avec CyBRG RX, votre compagnon de trading de pointe conçu pour élever votre expérience de trading. Tirant parti de la puissance des réseaux neuronaux avancés, CyBRG RX est conçu pour analyser et s’adapter à des conditions de marché en constante évolution avec une précision inégalée. Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par con
CoreX G MT4
Arseny Potyekhin
5 (8)
Experts
Vue d'ensemble Le CoreX G EA est un système de trading avancé spécialement conçu pour gérer les complexités du marché Forex. En utilisant des réseaux neuronaux de pointe, des technologies sophistiquées d'apprentissage automatique et une stratégie Big Data intégrée, CoreX G offre une précision et une sécurité exceptionnelles dans le trading. Cet Expert Advisor (EA) se distingue par son excellence technologique et son support client de premier ordre, garantissant aux utilisateurs une assistance à
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Experts
Chers Traders, Je suis très heureux de vous présenter notre dernier projet. EA BitBull. Le trading réel de cryptomonnaies est désormais une réalité ! Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par conséquent, le prix augmentera progressivement pour limiter les ventes. Le prochain prix est de 790 USD. Avec l’aide de nos précieux partenaires du monde entier, nous avons réussi à développer une stratégie crypto innovante. Cette stratégie c
HeXon FX MT4
Arseny Potyekhin
Experts
HeXon FX – La solution de trading de premier plan pour les traders Forex HeXon FX est un Expert Advisor (EA) hautement avancé conçu pour opérer avec une précision extrême sur les marchés des changes. En utilisant des stratégies de trading de pointe, HeXon FX offre une solution flexible et stable pour trader la paire de devises principale EURUSD. Cet EA excelle lors des phases de forte volatilité du marché, s’adaptant efficacement à différentes conditions pour générer des profits constants tout
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
Experts
Chers Traders, Je suis très heureux de vous présenter notre dernier projet. EA BitBull. Le trading réel de cryptomonnaies est désormais une réalité ! Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par conséquent, le prix augmentera progressivement pour limiter les ventes. Le prochain prix est de 790 USD. Avec l’aide de nos précieux partenaires du monde entier, nous avons réussi à développer une stratégie crypto innovante. Cette stratégie c
Filtrer:
tobias
484
tobias 2024.10.16 18:03 
 

Oct24: Uptill now it is a profitable EA and made very precise entries.

Répondre à l'avis