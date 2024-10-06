HeXon FX
- Uzman Danışmanlar
- Arseny Potyekhin
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 15 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
HeXon FX – Forex Traderları için Birinci Sınıf Ticaret Çözümü
Bir sonraki fiyat 690 USD.
|Aracı Kurum
|Herhangi Aracı Kurum, tercihen ECN/Zero Spread
|Kaldıraç
|1:20’den itibaren
|Yatırım
|en az 50 USD
|Sembol
|EURUSD
|Zaman Dilimi
|H1
Volatilite Tabanlı Kopuş Stratejisi
HeXon FX, kilit destek ve direnç seviyelerini belirleyen gelişmiş bir kopuş stratejisi kullanır. Piyasa bu kritik noktaları aştığında, EA fiyat hareketinin momentumunu kullanarak hassas işlemler açar. Bu strateji, özellikle volatil piyasalarda etkili olup, EA’nın önemli piyasa değişikliklerinden erken faydalanmasını sağlar.
Neden etkili?
Piyasalar, özellikle önemli ekonomik raporlar veya jeopolitik olaylar sırasında sık sık yüksek volatilite dönemleri yaşar. HeXon FX’in kopuş stratejisi, traderların bu büyük hareketlerden yatay trendlerde sıkışmadan kar elde etmelerini sağlar.
Çoklu Zaman Dilimi Analizi
HeXon FX’in temel güçlerinden biri, birden fazla zaman dilimini aynı anda analiz edebilme yeteneğidir. EA, piyasa yönünü değerlendirmek için kısa vadeli (M5, M15) ve orta vadeli (H1, H4) zaman dilimlerinden veri toplar. Bu çapraz zaman dilimi analizi, işlem girişlerinin doğruluğunu artırır ve yanlış sinyallerin riskini azaltır.
Neden önemli?
Tek bir zaman dilimine dayalı alım satım, kısa ve uzun vadeli trendler çelişebilir ve tutarsız sonuçlar doğurabilir. Çoklu zaman dilimi analizi, HeXon FX’in işlemleri genel piyasa trendiyle hizalamasını sağlayarak karlı işlemler yapma potansiyelini önemli ölçüde artırır.
Geri Çekilme Stratejisi
Bu strateji, fiyat geri çekilmelerini tespit etmek ve trend içindeki düzeltmeler sırasında işlemler açmak için çeşitli göstergeler kullanır. Piyasa ana trendi bozmadan geri çekildiğinde, EA stratejik olarak pozisyona girerek trend devamlılığından faydalanır.
Piyasa düzeltmeleri her trendin doğal bir parçasıdır. Bu strateji, HeXon FX’in güçlü trendlere yeniden giriş fırsatlarını kaçırmamasını ve piyasanın hakim yönüne karşı riskli işlemlerden kaçınmasını sağlar.
Piyasa Hacmi ve Duygu Analizi
HeXon FX, trendlerin gücünü ve potansiyel piyasa hareketlerini ölçmek için benzersiz bir hacim ve duygu analizi entegre eder. İşlem hacmini piyasa duyarlılığıyla birlikte değerlendirerek, EA başarılı işlemler gerçekleştirme olasılığını artırır.
Neden bu kritik?
İşlem hacmi, trend gücünün önemli bir göstergesidir. Hacimde ani bir artış genellikle büyük bir fiyat hareketinin başlangıcını işaret eder. Hacmi duygu analiziyle birleştirerek, HeXon FX zayıf veya geçici piyasa aktivitelerine dayalı işlemlerden kaçınır.
Sürdürülebilir Büyüme için Sağlam Risk Yönetimi
Prop-Firm Uyumluluğu
Birinci Sınıf Müşteri Desteği – Her Zaman Yanınızda
Önemli Not
HeXon FX gibi sinir ağı tabanlı bir Uzman Danışman değerli öngörüler sunabilir ve ticaret performansını artırabilir, ancak aynı sonuçları garanti etmez.
Finansal piyasalar karmaşıktır ve öngörülemezdir, her zaman risk içerir.
Oct24: Uptill now it is a profitable EA and made very precise entries.