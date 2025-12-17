TritrendMA
- Miguel Garcia Rodriguez
- Versione: 1.30
TriTrendMA es un Asesor Experto sencillo, estable y orientado a la operativa a favor de la tendencia, basado en una estructura clara de tres capas de señal y una gestión de riesgo clásica y controlada.
El EA está diseñado para ofrecer una lógica transparente, fácil de comprender y válida para cuentas conservadoras, sin recurrir a sistemas agresivos ni técnicas de alto riesgo.
🔹 ESTRUCTURA DE TRADING (3 CAPAS)
TriTrendMA opera únicamente cuando las tres señales están alineadas:
-
Tendencia
Define la dirección principal del mercado en un timeframe superior mediante medias móviles simples (SMA).
-
Confirmación
Filtra la operativa y valida que la dirección del mercado sea coherente antes de permitir entradas.
-
Entrada
Genera la señal mediante el cruce de medias rápidas y lentas en un timeframe de precisión.
Solo cuando tendencia, confirmación y entrada coinciden, el EA abre una operación.
🔹 GESTIÓN DE LA OPERACIÓN
TriTrend MA utiliza una gestión clásica y configurable:
-
Stop Loss automático
-
Take Profit automático
-
Trailing Stop opcional
-
Break Even opcional
Las funciones de Trailing Stop y Break Even pueden activarse o desactivarse mediante parámetros, y están deshabilitadas por defecto para garantizar una operativa estable y una validación segura.
🔹 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
-
Sistema basado en medias móviles simples (SMA)
-
Enfoque multi-timeframe
-
Operativa solo a favor de la tendencia
-
Una sola posición activa por símbolo
-
Gestión de riesgo clásica y configurable
-
Trailing Stop y Break Even opcionales
-
Sin grid
-
Sin martingala
-
Sin hedging
-
Código ligero, limpio y optimizado para estabilidad
🔹 PARÁMETROS CONFIGURABLES
Tendencia
-
Timeframe
-
Periodos de MA rápida y lenta
Confirmación
-
Timeframe
-
Periodos de MA rápida y lenta
Entrada
-
Timeframe
-
Periodos de MA rápida y lenta
Gestión
-
Lote fijo
-
Stop Loss (pips)
-
Take Profit (pips)
-
Activar / desactivar Trailing Stop
-
Activar / desactivar Break Even
🔹 RECOMENDACIONES DE USO
-
Utilizar en pares con buena liquidez
(EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
-
Cuenta con spread bajo recomendada
-
Parámetros por defecto orientativos
-
Se recomienda optimizar según símbolo y broker
-
Mejores resultados en sesiones activas
(Londres y Nueva York)
🔹 IMPORTANTE
TriTrend MA es un EA funcional, conservador y educativo.
No está diseñado como un sistema agresivo ni de alta frecuencia.
Su objetivo es ofrecer:
-
Claridad en la lógica
-
Estabilidad en la ejecución
-
Una base sólida para aprendizaje y optimización
🔹 PRUEBE ANTES EN DEMO
Como con cualquier Asesor Experto, se recomienda realizar pruebas en backtesting y cuenta demo antes de usarlo en real.
Los resultados pueden variar según broker, spread, latencia y condiciones de ejecución.