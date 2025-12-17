TritrendMA

TriTrendMA es un Asesor Experto sencillo, estable y orientado a la operativa a favor de la tendencia, basado en una estructura clara de tres capas de señal y una gestión de riesgo clásica y controlada.

El EA está diseñado para ofrecer una lógica transparente, fácil de comprender y válida para cuentas conservadoras, sin recurrir a sistemas agresivos ni técnicas de alto riesgo.

🔹 ESTRUCTURA DE TRADING (3 CAPAS)

TriTrendMA opera únicamente cuando las tres señales están alineadas:

  • Tendencia
    Define la dirección principal del mercado en un timeframe superior mediante medias móviles simples (SMA).

  • Confirmación
    Filtra la operativa y valida que la dirección del mercado sea coherente antes de permitir entradas.

  • Entrada
    Genera la señal mediante el cruce de medias rápidas y lentas en un timeframe de precisión.

Solo cuando tendencia, confirmación y entrada coinciden, el EA abre una operación.

🔹 GESTIÓN DE LA OPERACIÓN

TriTrend MA utiliza una gestión clásica y configurable:

  • Stop Loss automático

  • Take Profit automático

  • Trailing Stop opcional

  • Break Even opcional

Las funciones de Trailing Stop y Break Even pueden activarse o desactivarse mediante parámetros, y están deshabilitadas por defecto para garantizar una operativa estable y una validación segura.

🔹 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Sistema basado en medias móviles simples (SMA)

  • Enfoque multi-timeframe

  • Operativa solo a favor de la tendencia

  • Una sola posición activa por símbolo

  • Gestión de riesgo clásica y configurable

  • Trailing Stop y Break Even opcionales

  • Sin grid

  • Sin martingala

  • Sin hedging

  • Código ligero, limpio y optimizado para estabilidad

🔹 PARÁMETROS CONFIGURABLES

Tendencia

  • Timeframe

  • Periodos de MA rápida y lenta

Confirmación

  • Timeframe

  • Periodos de MA rápida y lenta

Entrada

  • Timeframe

  • Periodos de MA rápida y lenta

Gestión

  • Lote fijo

  • Stop Loss (pips)

  • Take Profit (pips)

  • Activar / desactivar Trailing Stop

  • Activar / desactivar Break Even

🔹 RECOMENDACIONES DE USO

  • Utilizar en pares con buena liquidez
    (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

  • Cuenta con spread bajo recomendada

  • Parámetros por defecto orientativos

  • Se recomienda optimizar según símbolo y broker

  • Mejores resultados en sesiones activas
    (Londres y Nueva York)

🔹 IMPORTANTE

TriTrend MA es un EA funcional, conservador y educativo.
No está diseñado como un sistema agresivo ni de alta frecuencia.

Su objetivo es ofrecer:

  • Claridad en la lógica

  • Estabilidad en la ejecución

  • Una base sólida para aprendizaje y optimización

🔹 PRUEBE ANTES EN DEMO

Como con cualquier Asesor Experto, se recomienda realizar pruebas en backtesting y cuenta demo antes de usarlo en real.
Los resultados pueden variar según broker, spread, latencia y condiciones de ejecución.


