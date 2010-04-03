GoldenTrend Master

FVG Judge Burak Enes Aydin Experts

Il giudice del fair value gap EA utilizza una speciale formula di calcolo tra le differenze di prezzo e determina quindi se la parità è superiore o inferiore al prezzo richiesto. Non utilizza il sistema MA e RSI, ma rileva invece improvvisi movimenti di VENDITA e ACQUISTO nei prezzi. In questo modo, entra nel commercio solo quando ci sono ALTE opportunità. -È adatto a tutte le parità FX e al mercato azionario, ma non ti consiglio di effettuare operazioni di vendita su azioni che pagano dividen