10 copie rimaste a 49,55 Prezzo successivo $ 55,77
The Big Market Trader è lo strumento di assistenza al trading AI definitivo che può aiutarti a rimanere al passo con il mercato. È progettato con la migliore tecnologia e ha un tasso di risposta ad alta frequenza per un trading tempestivo.
È dotato di automazione AI dinamica, che vedremo presto. Abbiamo un sistema di gestione del rischio avanzato. Opzione Equity Stop, sistema trailing stop, tecnologia time stop e spread utilizzata dai trader di tutto il mondo. È adatto per trader prop firm, trader tradizionali, trading ad alto e basso capitale e quant'altro.
Inserisce tutti i tipi di ordini di trading, ovvero:
Ordini di acquisto, ordini di vendita, ordini stop di acquisto, ordini stop di vendita, ordini limite di acquisto e ordini limite di vendita. Ci sono così tante caratteristiche uniche in questa macchina AI. E per dirla tutta, è progettato per adattarsi a tutti i tipi di trader, che siano trader scalper, day trader e swing trader.
Caratteristiche principali:
Notifica mobile al prezzo previsto
Tasso di risposta ad alta frequenza
Esecuzione ordine in sospeso
Esecuzione ordine di mercato
Sistema di gestione del rischio
Opzione stop azionario
Sistema di trailing stop
Tecnologia di stop temporale
Tecnologia di spread
Analisi di trading semplice
GUI intuitiva
Consente ai trader di utilizzare l'indicatore Average True Range per accertare i migliori punti di stop loss e take profit
Ottime notizie! Ora puoi creare la tua community su Telegram e inviare loro messaggi e analisi personalizzati utilizzando Big Market Trader. Puoi anche inviare notizie e segnali di trading reali ad amici e colleghi utilizzando BMT.
Nell'opzione di input, inserisci semplicemente il tuo token Chart Bot e il tuo ID chat.
Ora puoi inviare i dettagli completi di un nuovo ordine per trade impostando Order_Properties su true
- Ticket ordine
- Tipo ordine
- Profitto ordine
- Prezzo apertura ordine
- Prezzo chiusura ordine
- Take profitto ordine
- Stop perdita ordine
- Intervallo di tempo ordine
- Simbolo grafico
È progettato con un display estetico intuitivo che aiuta gli utenti ad analizzare chiaramente il mercato, a effettuare operazioni e anche a monitorare le operazioni senza soluzione di continuità con un semplice clic di un pulsante.