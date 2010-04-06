Restam 10 cópias a 49,55 Próximo preço $ 55,77 O Big Market Trader é a melhor ferramenta de assistência comercial de IA que pode ajudar você a ficar à frente do mercado. Ele foi projetado com a melhor tecnologia e tem uma alta taxa de resposta de frequência para negociações oportunas.





Ele é equipado com automação dinâmica de IA, que veremos logo. Temos um sistema avançado de gerenciamento de risco. Opção de stop de ações, sistema de trailing stop, stop de tempo e tecnologia de spread usada por traders de todo o mundo. É adequado para traders de empresas proprietárias, traders tradicionais, trading de alto e baixo capital e o que você tiver.





Ele coloca todos os tipos de ordens de negociação, a saber:





Ordens de compra, ordens de venda, ordens de stop de compra, ordens de stop de venda, ordens de limite de compra e ordens de limite de venda. Existem tantos recursos exclusivos para esta máquina de IA. E para mencionar também, ele foi projetado para atender a todos os tipos de traders, sejam traders scalper, day traders e swing traders. Meta Trader 5 Version

Principais recursos:

Automação dinâmica de IA Notificação móvel a preço previsto Taxa de resposta de alta frequência

Execução de ordem pendente

Execução de ordem de mercado

Sistema de gerenciamento de risco

Opção de parada de ações

Sistema de parada móvel

Tecnologia de parada de tempo

Tecnologia de spread

Análise de negociação fácil

GUI amigável

Permite que os traders usem o indicador Average True Range para determinar os melhores pontos de Stop Loss e Take Profit





Boas notícias! Agora você pode criar sua própria comunidade no Telegram e enviar mensagens e análises personalizadas usando o Big Market Trader. Você também pode enviar notícias e sinais de negociação reais para amigos e colegas usando o BMT. Na opção de entrada, basta inserir seu token Chart Bot e seu ID de bate-papo.

Agora você pode enviar detalhes completos de uma nova ordem por negociação definindo Order_Properties como true

Ticket de ordem

Tipo de ordem

Lucro da ordem

Preço de abertura da ordem

Preço de fechamento da ordem

Lucro da ordem

Stop loss da ordem

Período de tempo da ordem

Símbolo do gráfico



Ele foi projetado com uma exibição estética amigável que ajuda os usuários a analisar claramente o mercado, fazer negociações e também monitorar negociações perfeitamente com apenas um clique de um botão.



