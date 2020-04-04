Gold ECN
- Experts
- Raphael Okonkwo
- Versione: 1.30
- Attivazioni: 10
L'EA Gold ECN è progettato con algoritmi di intelligenza artificiale avanzati che analizzano le incertezze del mercato. È sviluppato con sistemi di apprendimento automatico in grado di adattarsi agli aggiornamenti delle notizie e di cavalcare dinamicamente il mercato, mantenendo costanti i cambiamenti.
In sincronia con l'intelligenza artificiale predittiva, un algoritmo di apprendimento automatico viene utilizzato per individuare minimi, massimi e minimi estremi del mercato in un periodo e verificare la presenza di ripetizioni simili; inoltre, analizza il grafico in tempo reale utilizzando l'andamento dei prezzi.
Scopri la versione MT5: Prossimamente
1. Panoramica della strategia
Tipo di strategia:
Questo EA utilizza due strategie per adattarsi ai cambiamenti del mercato: l'ordine di mercato basato sul trend e l'ordine di breakout basato sul trend. Il mercato XAUUSD cambia rapidamente e la sua flessibilità al variare del mercato conferisce all'EA Gold un vantaggio nell'effettuare ordini di entrata e di uscita.
Spiegazione della struttura:
Quando viene rilevato un trend rialzista o ribassista, l'EA cerca i pattern delle candele di conferma e inserisce ordini di trading per catturare i movimenti di mercato significativi. In caso di fallimento di un trend, vengono analizzati i breakout e vengono aperti nuovi ordini per integrare quelli precedenti inseriti dal segnale di trend; queste operazioni di solito avvengono in millisecondi durante rapidi cambiamenti nel mercato XAUUSD.
Frequenza di trading:
Per migliorare la sostenibilità a lungo termine, le operazioni vengono aperte solo quando viene rilevato un segnale chiaro. La bassa frequenza è la più preferita; è in netto contrasto con il trading frequente o randomizzato.
Obiettivo:
Invece di puntare a guadagni speculativi a breve termine, questa strategia è mirata a ottenere una crescita del capitale costante e prevedibile a lungo termine.
2. Raccomandazioni su idoneità e rischio
L'EA implementa uno stop-loss hardcoded obbligatorio e limiti di drawdown massimo giornaliero per proteggere il capitale. Per una sostenibilità a lungo termine, gli investitori che cercano rendimenti costanti dovranno seguire le raccomandazioni degli sviluppatori e pazientare affinché la logica del robot mitighi i rischi di trading e trovi segnali accurati.
3. Raccomandazioni per il trading e il controllo del rischio
Per ridurre il rischio, utilizzare l'EA esclusivamente sul mercato XAUUSD e applicare le impostazioni sviluppatore per ogni 1000 $. Di conseguenza, il drawdown massimo sarà limitato, rendendolo ideale per gli investitori a lungo termine che cercano di ridurre il rischio.
4. Obiettivi e filosofia della strategia
L'approccio si basa sulla paziente attesa di un trend e di un pattern di breakout ad alta probabilità nel mercato XAUUSD, mantenendo disciplina e un atteggiamento a lungo termine durante tutto il processo di trading, concentrandosi sulla creazione di capitale nel tempo e riducendo al minimo le entrate di trading non necessarie e l'esposizione al rischio.
Coppia consigliata: XAUUSD
Intervallo di tempo: 5 minuti
Inizio operazione: 1.000 $.
Leva finanziaria: 1:500
Inserisci le impostazioni Globus;
Valuta = XAUUSD;
Numero magico = 5005;
Impostazioni AI;
Impostazioni modalità EA = Consigliato;
Risk_Managment = true;
RiskLevel = Low_Risk;
Signal_Accuracy = HIGH;
Use_Stoploss = true;
Trade_Stabilization = Automatic;
Puoi inviarmi un messaggio diretto per una guida e un'installazione immediate.
Rischio e avvertenza:
Il trading di CFD e forex è un prodotto con leva finanziaria e il tuo capitale potrebbe essere a rischio. Il trading di CFD e FX potrebbe non essere adatto a tutti. Non dovresti rischiare più di quanto sei disposto a perdere; assicurati di contattare il tuo consulente finanziario.