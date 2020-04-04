L'EA Gold ECN è progettato con algoritmi di intelligenza artificiale avanzati che analizzano le incertezze del mercato. È sviluppato con sistemi di apprendimento automatico in grado di adattarsi agli aggiornamenti delle notizie e di cavalcare dinamicamente il mercato, mantenendo costanti i cambiamenti.





In sincronia con l'intelligenza artificiale predittiva, un algoritmo di apprendimento automatico viene utilizzato per individuare minimi, massimi e minimi estremi del mercato in un periodo e verificare la presenza di ripetizioni simili; inoltre, analizza il grafico in tempo reale utilizzando l'andamento dei prezzi.





Scopri la versione MT5: Prossimamente

1. Panoramica della strategia Tipo di strategia:

Questo EA utilizza due strategie per adattarsi ai cambiamenti del mercato: l'ordine di mercato basato sul trend e l'ordine di breakout basato sul trend. Il mercato XAUUSD cambia rapidamente e la sua flessibilità al variare del mercato conferisce all'EA Gold un vantaggio nell'effettuare ordini di entrata e di uscita.

Spiegazione della struttura:

Quando viene rilevato un trend rialzista o ribassista, l'EA cerca i pattern delle candele di conferma e inserisce ordini di trading per catturare i movimenti di mercato significativi. In caso di fallimento di un trend, vengono analizzati i breakout e vengono aperti nuovi ordini per integrare quelli precedenti inseriti dal segnale di trend; queste operazioni di solito avvengono in millisecondi durante rapidi cambiamenti nel mercato XAUUSD.

Frequenza di trading:

Per migliorare la sostenibilità a lungo termine, le operazioni vengono aperte solo quando viene rilevato un segnale chiaro. La bassa frequenza è la più preferita; è in netto contrasto con il trading frequente o randomizzato.

Obiettivo: Invece di puntare a guadagni speculativi a breve termine, questa strategia è mirata a ottenere una crescita del capitale costante e prevedibile a lungo termine.

2. Raccomandazioni su idoneità e rischio L'EA implementa uno stop-loss hardcoded obbligatorio e limiti di drawdown massimo giornaliero per proteggere il capitale. Per una sostenibilità a lungo termine, gli investitori che cercano rendimenti costanti dovranno seguire le raccomandazioni degli sviluppatori e pazientare affinché la logica del robot mitighi i rischi di trading e trovi segnali accurati.

3. Raccomandazioni per il trading e il controllo del rischio Per ridurre il rischio, utilizzare l'EA esclusivamente sul mercato XAUUSD e applicare le impostazioni sviluppatore per ogni 1000 $. Di conseguenza, il drawdown massimo sarà limitato, rendendolo ideale per gli investitori a lungo termine che cercano di ridurre il rischio.

4. Obiettivi e filosofia della strategia L'approccio si basa sulla paziente attesa di un trend e di un pattern di breakout ad alta probabilità nel mercato XAUUSD, mantenendo disciplina e un atteggiamento a lungo termine durante tutto il processo di trading, concentrandosi sulla creazione di capitale nel tempo e riducendo al minimo le entrate di trading non necessarie e l'esposizione al rischio.









Coppia consigliata: XAUUSD





Intervallo di tempo: 5 minuti





Inizio operazione: 1.000 $.





Leva finanziaria: 1:500





Inserisci le impostazioni Globus;





Valuta = XAUUSD;





Numero magico = 5005;





Impostazioni AI;





Impostazioni modalità EA = Consigliato;





Risk_Managment = true;





RiskLevel = Low_Risk;





Signal_Accuracy = HIGH;





Use_Stoploss = true;





Trade_Stabilization = Automatic;





Puoi inviarmi un messaggio diretto per una guida e un'installazione immediate.