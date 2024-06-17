Big Market Trader MT5
- Utilità
- Raphael Okonkwo
- Versione: 3.56
- Aggiornato: 7 aprile 2025
- Attivazioni: 10
The Big Market Trader è lo strumento di assistenza al trading AI definitivo che può aiutarti a rimanere al passo con il mercato. È progettato con la migliore tecnologia e ha un tasso di risposta ad alta frequenza per un trading tempestivo.
Ordini di acquisto, ordini di vendita, ordini stop di acquisto, ordini stop di vendita, ordini limite di acquisto e ordini limite di vendita. Ci sono così tante caratteristiche uniche in questa macchina AI. E per dirla tutta, è progettato per adattarsi a tutti i tipi di trader, che siano trader scalper, day trader e swing trader.
Tasso di risposta ad alta frequenza
Imposta notifica mobile Prezzo previsto
Ottime notizie! Ora puoi creare la tua community su Telegram e inviare loro messaggi e analisi personalizzati utilizzando Big Market Trader. Puoi anche inviare notizie e segnali di trading reali ad amici e colleghi utilizzando BMT.
Nell'opzione di input, inserisci semplicemente il tuo token Chart Bot e il tuo ID chat.
Ora puoi inviare i dettagli completi di un nuovo ordine per trade impostando Order_Properties su true
- Ticket ordine
- Tipo ordine
- Profitto ordine
- Prezzo apertura ordine
- Prezzo chiusura ordine
- Take profitto ordine
- Stop perdita ordine
- Intervallo di tempo ordine
- Simbolo grafico