Big Market Trader

10개 남음 @ 49.55 다음 가격 $55.77

The Big Market Trader는 시장에서 앞서 나가는 데 도움이 되는 궁극의 AI 거래 지원 도구입니다. 최고의 기술로 설계되었으며 적시에 거래할 수 있는 높은 주파수 응답률을 제공합니다.


이미 살펴보게 될 동적 AI 자동화가 장착되어 있습니다. 저희는 고급 위험 관리 시스템을 갖추고 있습니다. 주식 정지 옵션, 트레일링 정지 시스템, 시간 정지 및 전 세계 거래자가 사용하는 스프레드 기술입니다. Prop Firm 거래자, 기존 거래자, 고액 및 저액 자본 거래 등에 적합합니다.

모든 종류의 거래 주문을 합니다. 즉,

매수 주문, 매도 주문, 매수 정지 주문, 매도 정지 주문, 매수 제한 주문 및 매도 제한 주문입니다. 이 AI 머신에는 고유한 기능이 매우 많습니다. 또한 언급하자면 스캘퍼 거래자, 데이 거래자 및 스윙 거래자 등 모든 유형의 거래자에게 적합하도록 설계되었습니다.


Meta Trader 5 Version


주요 기능:


동적 AI 자동화

고빈도 응답률

예상 가격에 대한 모바일 알림

보류 주문 실행

시장 주문 실행

위험 관리 시스템

주식 정지 옵션

트레일링 정지 시스템

시간 정지 기술

스프레드 기술

간편한 거래 분석

친숙한 GUI

거래자가 평균 참 범위 지표를 사용하여 최상의 손절매 및 이익 실현 지점을 확인할 수 있음


좋은 소식입니다! 이제 Telegram에서 자신의 커뮤니티를 만들고 Big Market Trader를 사용하여 사용자 지정 메시지와 분석을 보낼 수 있습니다. BMT를 사용하여 친구와 동료에게 실제 거래 뉴스와 신호를 보낼 수도 있습니다.

입력 옵션에서 Chart Bot 토큰과 채팅 ID를 입력하기만 하면 됩니다.


이제 Order_Properties를 true로 설정하여 새 주문당 거래의 전체 세부 정보를 보낼 수 있습니다.


  • 주문 티켓
  • 주문 유형
  • 주문 이익
  • 주문 개시 가격
  • 주문 마감 가격
  • 주문 이익 실현
  • 주문 손절매
  • 주문 시간 프레임
  • 차트 심볼



사용자가 시장을 명확하게 분석하고, 거래를 하고, 버튼을 클릭하기만 하면 원활하게 거래를 모니터링할 수 있도록 돕는 사용자 친화적인 미적 디스플레이로 설계되었습니다.

추천 제품
Fibo Level Management Tools
Chen Yau Weng
유틸리티
This indicator is a great utilities tools for Fibonacci Trader that draw their chart manually. This indicator do not draw any Fibonacci Retracement or Fibonacci Expansion. It is a utilities tool for modifying the Fibonacci level for Fibonacci object manually drawn on the chart. Just draw using the Fibonacci Retracement or other Fibonacci tool in MT4 as per normal. The select the Fibonacci you have just drawn. Make sure you have only 1 object selected. Then open up this Fibonacci Level Management
YK Fibo Pivot Indicator
Peechanat Chatsermsak
지표
YK-Fibo Pivot Indicator: Trade Smarter with Fibonacci Pivot Points The YK-Fibo Pivot Indicator is a powerful technical analysis tool that combines the precision of Fibonacci retracements with the insights of Pivot Points. Whether you're a novice or seasoned trader, this indicator empowers you to spot profitable opportunities in the market with ease. Why Choose YK-Fibo Pivot? Pinpoint Support & Resistance: By calculating Fibonacci levels based on the previous day's high, low, and close prices, y
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
지표
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
지표
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
지표
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
지표
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex 지표 - 거래에 유용한 보조 도구입니다! - 지표는 자동으로 Fibo 수준과 로컬 추세선(빨간색)을 계산하여 차트에 배치합니다. - Fibonacci 수준은 가격이 반전될 수 있는 주요 영역을 나타냅니다. - 가장 중요한 수준은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%입니다. - 역전 스캘핑이나 존 그리드 거래에 사용할 수 있습니다. - Auto FIBO Pro 지표를 사용하여 현재 시스템을 개선할 수 있는 기회도 많습니다. - Info Spread Swap Display가 있습니다. 현재 Spread와 Swap이 부착된 외환 쌍을 표시합니다. - 디스플레이에는 계정 잔액, 자본 및 마진도 표시됩니다. - 차트의 어느 모서리에서나 Info Spread Swap Display를 찾을 수 있습니다. 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
지표
MetaTrader 4용 Koala 공급 수요 지표 소개 (긍정적이든 부정적이든 귀하의 리뷰나 피드백을 공유하여 다른 트레이더가 귀하의 경험을 통해 이익을 얻을 수 있도록 해주세요.) : 코알라 공급 및 수요 지표에 오신 것을 환영합니다. 이 지표는 끊임없는 공급 및 수요 지역을 식별하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 트레이더가 시장을 지역 영역으로 볼 수 있도록 도와주며 가격이 어떻게 강력한 지역을 존중하는지 확인할 수 있습니다. 또한 이 지표는 지역 내에서 형성된 가격 행동 신호를 보여줄 수도 있습니다.  코알라 트레이딩 솔루션 채널 에 가입하여 모든 코알라 제품에 대한 최신 소식을 확인하십시오. 가입 링크는 다음과 같습니다: https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution https://www.mql5.com/en/blogs/post/755700 !중요 : 이 제품에는 무료 전문가 고문 (EA)가 포함되어 있습니다. 구매 후
FREE
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
지표
Crypto_Forex 지표 "Morning Star pattern" for MT4. - 지표 "Morning Star pattern"은 가격 액션 거래에 매우 강력한 지표입니다. 다시 칠할 필요 없고 지연도 없습니다. - 지표는 차트에서 강세 Morning Star 패턴을 감지합니다. 차트에 파란색 화살표 신호가 있습니다(그림 참조). - PC, 모바일 및 이메일 알림이 있습니다. - 또한 형제인 약세 "Evening Star pattern" 지표도 사용할 수 있습니다(아래 링크를 따라가세요). - 지표 "Morning Star pattern"은 지지/저항 수준과 결합하기에 매우 좋습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이것은 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
유틸리티
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드:
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
지표
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
Enlarged Chart labels
Abraham Correa
지표
Bigger chart labels would allow the user to be entirely aware of which chart he/she is on. Each chart window is unique, containing different patterns and economic motives so acknowledging the chart window would be absolutely essential! There are well known Economic Time Zones included in clear view, by choice!    Simple does it! Use your computing mouse scroller, clicking with the right finger on the label, in order to customize the label properties. From there, choose your preferred color, fon
FREE
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
지표
Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Experts
Trend Catcher EA Pro — 가장 사랑받는 지표 Trend Catcher 를 기반으로, 많은 요청 끝에 마침내 Trend Catcher EA 가 출시되었습니다. 알고리즘 기반 자동매매와 트레이더의 직접 수동 제어를 결합한 차세대 EA. 시장에 대한 완전한 주도권 을 제공합니다. 빠르고, 적응력이 뛰어나며 명확성, 성능, 선택의 자유 를 중요시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. EURUSD 에 대해 실틱(99.9%) 데이터로 최적화 및 검증되었으며, 재도색 없음 / 재계산 없음 / 지연 없음 으로 안정적인 매매를 제공합니다. [사용 설명서, 추천 설정] 및 [테스트된 프리셋] 링크를 확인하세요. 핵심 전략 구성: EA 내부에는 두 가지 거래 모드가 포함되어 있습니다: I. Smart Trend Mode – 한 방향으로만 거래하여 트렌드 모멘텀을 깔끔하고 구조적인 진입으로 따라갑니다. 낮은 리스크, 높은 정확도, 무헤지. II. Dynamic Dual Mode (공격형)
FREE
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
지표
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
지표
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
지표
MT5 버전  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 는   Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels   거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Leve
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
지표
캔들의 종가를 예측하는 지표입니다. 지표는 주로 D1 차트에서 사용하기 위한 것이. 이 지표는 전통적인 외환 거래와 바이너리 옵션 거래 모두에 적합합니다. 지표는 독립형 거래 시스템으로 사용하거나 기존 거래 시스템에 추가로 사용할 수 있습니다. 이 표시기는 현재 양초를 분석하여 양초 본체 내부의 특정 강도 요인과 이전 양초의 매개변수를 계산합니다. 따라서 지표는 시장 움직임의 추가 방향과 현재 양초의 종가를 예측합니다. 이 방법 덕분에 지표는 단기 및 중장기 거래 모두에 적합합니다. 지표를 사용하면 시장 상황을 분석하는 동안 지표가 생성할 잠재적 신호의 수를 설정할 수 있습니다. 표시기 설정에는 이를 위한 특별한 매개변수가 있습니다. 또한 인디케이터는 새로운 신호에 대해 차트의 메시지 형태, 이메일 및 PUSH 알림 형태로 알릴 수 있습니다. 구매 후 저에게 꼭 써주세요! 나는 당신에게 지표와 거래에 대한 나의 추천을 줄 것입니다! 또한 보너스를 받으세요!
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
지표
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
지표
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
지표
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
지표
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Invincible Arrow
Quan Li
지표
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
지표
이 지표는 공격적인 스캘핑 과 바이너리 옵션에서 빠른 진입 을 위해 설계되었습니다 , 각 캔들 마다 신호를 생성하여 언제든지 무엇이 일어나고 있는지 정확히 알 수 있습니다. Happy Scalping 채널에 가입하세요: MQL5 재작성 없음 : 현재 캔들의 신호는 실시간 으로 생성됩니다. 이는 캔들이 아직 형성 중일 때 가격이 이전 캔들의 종가에 비해 상승하거나 하락하는지에 따라 신호가 변경될 수 있음을 의미합니다. 그러나 캔들이 닫히면 , 신호의 색상은 완전히 고정됩니다 . 변경되지 않으며, 사라지지 않고, 이동하지 않습니다. 보이는 그대로 남습니다. 왜 이렇게 설계되었나요? 많은 스캘퍼들은 특히 가격의 돌파나 급격한 움직임 이 있을 때 즉시 신호를 받는 것을 선호합니다. 이를 통해 그런 빠른 피프스를 바로잡을 수 있습니다. 반면, 일부 트레이더는 닫힌 캔들로 확인을 기다리는 것 을 선호하며, 이 지표는 그들도 완벽하게 사용할 수 있습니다. 두 가지 접근 방식 모두 유효합니
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
지표
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
FiboRec
Alfred Kamal
지표
This indicator depends on Fibonacci lines but there is a secret lines i used them, by using FiboRec indicator you will be able to know a lot of important information in the market such as: Features You can avoid entry during market turbulence. You can enter orders in general trend only. You will know if the trend is strong or weak. Signal Types and Frame used You can use this indicator just on H1 frame. Enter buy order in case Candle break out the square area and closed over it, at least 20 pi
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
유틸리티
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
유틸리티
복사기->편리하고 빠른 인터페이스 상호작용으로 사용자가 바로 사용 가능       ->>>> Windows 컴퓨터 또는 VPS Windows에서 사용하는 것이 좋습니다. 특징: 다양하고 개인화된 복사 거래 설정: 1. 다양한 신호 소스에 대해 다양한 로트 모드를 설정할 수 있습니다. 2. 다양한 신호 소스를 포워드 및 리버스 복사 거래에 대해 설정할 수 있습니다. 3. 신호는 주석으로 설정할 수 있습니다. 4. 계약 로트에 따라 로트를 교정할지 여부 다양하고 개인화된 복사 주문 설정 2: 1. 다양한 품종에 대해 다양한 로트 모드를 설정할 수 있습니다. 2. 정방향 및 역방향 복사 주문에 대해 다양한 품종을 설정할 수 있습니다. 3. 주석으로 신호를 설정할 수 있습니다. 4. 계약 로트에 따라 로트를 교정할지 여부 댓글 필터링, MAGIC 필터링, 시그널 로트 필터링, 로컬 제품 필터링 근무시간 설정 역동기화 SLAVE 닫힘 주문 바인딩 기능: 모든 주문은 설정된 신호 소스 주문
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
유틸리티
MT4 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 사용자 정의가 가능한 도구로, 텔레그램으로 신호를 보내어 계정을 신호 제공자로 변환할 수 있습니다. 메시지 형식은 완전히 사용자 정의가 가능합니다! 그러나 간단한 사용을 위해 미리 정의된 템플릿을 선택하고 메시지의 특정 부분을 활성화하거나 비활성화할 수도 있습니다. [ 데모 ]  [ 매뉴얼 ] [ MT5 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식이 필요 없으며, 개발자가 필요한 모든 것을 제공합니다. 주요 기능 구독자에게 보낸 주문 세부 정보를 사용자 정의할 수 있는 기능 예를 들어 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독은 모든 신호 등을 받게 됩니다. ID, 심볼 또는 코멘트별 주문 필터링 주문이 실행된 차트의 스크린샷을 포함 보낸
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT4 (복사 고양이 MT4) 는 단순한 로컬 트레이드 카피어가 아니라, 오늘날의 거래 환경을 위해 설계된 완전한 리스크 관리 및 실행 프레임워크입니다. Prop Firm 챌린지부터 개인 계좌 관리까지, 강력한 실행력, 자본 보호, 유연한 설정, 고급 거래 처리 기능을 통해 모든 상황에 적응합니다. 이 카피어는 Master(송신자) 와 Slave(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 실시간으로 시장가/지정가 주문, 거래 수정, 부분 청산, Close By 작업을 동기화합니다. 데모 및 실계좌 모두 호환되며, 거래용 비밀번호 또는 투자자 비밀번호로도 사용할 수 있습니다. Persistent Trade Memory 기술을 통해 EA, 터미널, VPS가 재시작되더라도 거래가 복원됩니다. 여러 Master와 Slave를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 자동 감지 또는 심볼 매핑으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정: Copy C
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
유틸리티
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Draw Agent
Omar Alkassar
유틸리티
Draw Agent는 모든 차트 분석, 낙서, 메모 등을 만들고 관리할 수 있는 아름답고 혁신적인 방법으로 설계되었습니다. 이 도구는 차트 공간을 칠판으로 취급하고 손으로 그리는 자유 그리기 방법을 제공합니다. 이 자유형 그리기 도구를 사용하면 차트에서 이벤트를 표시하거나 강조 표시하기 위해 MT4/MT5 차트에 그릴 수 있습니다. Elliott 파동을 손으로 작성하거나, 차트에 선을 긋거나, 차트에 아이디어를 설명하려는 경우   유용한 도구입니다. 클라이언트를 위한 라이브 웨비나를 실행하거나 사람들에게 스크린샷 또는 차트 파일을 배포하는 경우 특히 유용합니다. 또한. Draw Agent 설치 및 입력 가이드 EA 추가 URL(   http://autofxhub.com   ) MT4/MT5 터미널(스크린샷 참조)   에 대한 알림을 받으려면   . MT4 버전   https://www.mql5.com/en/market/product/14929 MT5 버전   https://www.
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
유틸리티
주어진 손절매 수준에 따라 포지션 규모 또는 위험을 즉시 계산할 수 있는 도구는 전문 트레이더와 초보 트레이더 모두에게 필수적입니다. TRADE PRO 거래 유틸리티는 빠르고 정확한 계산을 제공하여 시간적 제약이 있고 변동성이 큰 시장 상황에서 의사 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. MT5 버전        /   추가 설치 자재 주요 기능: 독창적이고, 간결하며, 효과적입니다. 메인 거래 패널을 여는 독특하고 편리한 방법: 차트 오른쪽에 마우스 커서를 올려놓고 원하는 방향을 클릭하여 선물 주문을 하세요. 시장가 주문을 빠르게 설정할 수 있습니다. TRADE PRO를 사용하여 잔액 또는 자본 대비 백분율로 위험 수준을 설정하거나 특정 위험 금액을 지정할 수 있습니다. 차트에서 손절매 수준을 시각적으로 정의하면 도구가 각 통화 쌍에 대한 최적의 포지션 크기를 자동으로 계산합니다. 또한 지정된 위험-보상 비율을 기반으로 목표 수익(익절)을 자동으로 설정할 수 있습니다. 총 위험을 분
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
유틸리티
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
유틸리티
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
News Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
4.5 (8)
유틸리티
This dashboard displaying current news from ForexFactory.com (calendar FFC) and from the Investing.com website . You can sort news by impact and by country, and display them on the chart with one click. By holding down the 'Ctrl' key, you can select several different 'currencies' or 'impacts' to sort. Also, this utility shows not only the forecast, but also the actual values ​​after they appear on the site. You can set a separate notification for each news. You can read the news using your EA
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
유틸리티
평균화 도우미 - 이러한 종류의 거래 도우미 도구는 두 가지 기술을 사용하여 이전에는 수익성이 없었던 포지션의 평균을 맞추는 데 도움이 됩니다. 표준 평균화 추세에 따라 포지션을 이후 오픈하여 헤지 이 유틸리티는 매수 및 매도 포지션 모두 여러 방향의 여러 미결제 포지션을 한 번에 정리할 수 있습니다   . 예를 들어, 하나는 매도 포지션이고 다른 하나는 매수 포지션인데, 두 포지션 모두 수익이 없거나, 하나는 수익이 없고 하나는 수익이지만 수익이 충분하지 않은 경우, 두 포지션의 평균을 계산하여 더 높은 수익률로 거래를 마감하려는 경우, 이 유틸리티는 평균화 도우미(Averaging Helper)를 사용하는 데 도움이 될 것입니다. 평균화 도우미 유틸리티를 사용하면 다음 포지션의 크기, 주문 가격, 포지션을 평균화하고 지정한 이익 실현 크기에 맞춰 포지션을 마감하는 방향을 자동으로 계산할 수 있습니다. 이 유틸리티는 매수 및 매도 버튼을 사용하여 포지션을 오픈할 수 있도록 지원합니
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
유틸리티
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
유틸리티
일별 및 주별 마감 거래 내역, 현재 진행 중인 거래, 외환 노출을 한 차트에서 즉시 확인하세요! 히트맵을 사용하여 수익성 있는 거래와 거래 포트폴리오 내에서 현재 하락이 있는 위치를 파악하세요. 빠른 마감 버튼 빠른 마감 버튼을 사용하여 단일 심볼에 대한 모든 거래를 마감하거나, 개별 거래를 전체적으로 마감하거나, 버튼을 클릭하여 일부 수익 또는 손실을 실현하세요. 더 이상 목록에서 거래를 찾아 거래의 일부를 마감하는 방법을 알아낼 필요가 없습니다. 대시보드는 외환 쌍을 거래하는 동안 각 통화 심볼에 대한 현재 노출도 표시하므로 주요 뉴스 이벤트에 앞서 과도하게 노출될 수 있는 영역을 파악하는 데 도움이 됩니다. 버튼을 사용하여 뉴스가 나오기 전에 노출을 즉시 빠르게 줄이거나, 이미 뉴스가 발생하여 수익을 창출한 경우 클릭 한 번으로 빠르게 수익을 확보할 수 있습니다! 진행 중인 거래 히트맵 거래 히트맵은 달러 비용 평균화를 사용하여 거래의 확장 및 축소를 수행하는 포지션 거
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
유틸리티
거래하고자 하는 주요 영역을 파악한 후 자동으로 거래 지원 및 저항 또는 공급 및 수요 구역을 설정합니다. 이 EA를 사용하면 한 번의 클릭으로 매수 및 매도 구역을 그린 다음 가격이 바뀔 것으로 예상되는 정확한 위치에 배치할 수 있습니다. 그런 다음 EA는 해당 구역을 모니터링하고 구역에 대해 지정한 가격 액션에 따라 자동으로 거래를 수행합니다. 초기 거래가 수행되면 EA는 대상 구역이 되는 반대 구역에서 이익을 얻습니다. 그런 다음 거래를 종료하고 진입할 새 구역을 그리거나 이익을 얻고 즉시 반대 방향으로 거래를 역전하여 "항상 시장" 스타일 전략을 만드는 두 가지 선택이 있습니다. 입력 및 전략이 포함된 전체 매뉴얼은 여기에 있습니다: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 이 EA는 시장에서 고정 또는 하드 스톱 로스를 사용하지 않는 포지션 트레이더 또는 달러 비용 평균 거래 전략을 위해 설계되었습니다. 대신, 다음에 가능한 지지 또는
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
유틸리티
거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 4 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원. MT5 버전  |  사용자 가이드 + 데모 트레이드 매니저는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 데모를 보려면 사용자 가이드로 이동하세요. 위기 관리 % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션 RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정 추적 중지 손실 설정 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
유틸리티
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
유틸리티
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
유틸리티
이 제품은 뉴스 시간 동안 모든 전문가 어드바이저 및 수동 차트를 필터링하여 수동 거래 설정이나 다른 전문가 어드바이저가 입력한 거래가 파괴될 수 있는 급격한 가격 상승으로부터 걱정하지 않아도 됩니다. 이 제품은 또한 뉴스 발표 전에 열린 포지션과 대기 주문을 처리할 수 있는 완전한 주문 관리 시스템이 함께 제공됩니다. The News Filter  를 구매하면 더 이상 내장 뉴스 필터에 의존할 필요가 없으며 이제부터 모든 전문가 어드바이저를 여기서 필터링할 수 있습니다. 뉴스 선택 뉴스 소스는 Forex Factory의 경제 캘린더에서 얻어집니다. USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD 및 CNY와 같은 어떤 통화 기준으로 선택할 수 있습니다. Non-Farm (NFP), FOMC, CPI 등과 같은 키워드 식별을 기준으로 선택할 수도 있습니다. 저, 중, 고 영향을 가지는 뉴스를 필터링할 수 있도록 선택할 수 있습니다. 차트와 관련된 뉴스만 선택하
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
유틸리티
당신이 멤버인 어떤 채널에서든(비공개 및 제한된 채널 포함) 신호를 직접 MT4로 복사하세요.  이 도구는 사용자를 고려하여 설계되었으며 거래를 관리하고 모니터하는 데 필요한 많은 기능을 제공합니다. 이 제품은 사용하기 쉽고 시각적으로 매력적인 그래픽 인터페이스로 제공됩니다. 설정을 사용자 정의하고 제품을 몇 분 안에 사용하십시오! 사용자 가이드 + 데모  | MT5 버전 | Discord 버전 데모를 시도하려면 사용자 가이드로 이동하십시오. Telegram To MT5 수신기는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다! Telegram To MT4 특징 한 번에 여러 채널에서 신호를 복사합니다. 비공개 및 제한된 채널에서 신호를 복사합니다. Bot 토큰이나 채팅 ID가 필요하지 않습니다(필요한 경우 계속 사용할 수 있음). 위험 % 또는 고정된 로트를 사용하여 거래합니다. 특정 심볼을 제외합니다. 모든 신호를 복사할지 복사할 신호를 사용자 정의할지 선택합니다. 모든 신호를 인식하기
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
유틸리티
If you need an advisor on any arrow indicator signals - this utility will definitely help you.  You will be able, with the help of this utility to form an unlimited number of EAs on YOUR signals , with your set of settings, with your copyright and complete source code . You will be able to use the resulting EAs unlimitedly , including adding them to the Market and other resources. Free simple version of the generation script to help you understand how it works - here What does the utility do? 
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
유틸리티
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
유틸리티
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
유틸리티
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
유틸리티
The Ultimate Drawdown Recovery & Trade Protection EA for MT4! Your Trades Deserve a Second Chance. Give Them This Soldier. Struggling with floating losses or sudden drawdowns that threaten your account? Stop watching your trades drown in red and let the Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) recover, protect, and empower your trading strategy automatically. What Is UDR? UDR is an ultra-smart, lightning-fast MT4 Expert Advisor designed to recover drawdowns, secure break-even exits, manage trades wi
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
유틸리티
Telegram에서 MT4로:   최고의 신호 복사 솔루션 최첨단 유틸리티인   Telegram to MT4를   사용하여 거래를 간소화하세요. DLL 없이도 Telegram 채널과 채팅에서 MetaTrader 4 플랫폼으로 거래 신호를 직접 복사할 수 있습니다. 이 강력한 솔루션은 탁월한 정밀도와 맞춤 설정 옵션을 통해 원활한 신호 실행을 보장하여 시간을 절약하고 효율성을 높여줍니다. [ Instructions and DEMO ] 주요 특징 직접 Telegram API 통합 전화번호와 보안 코드를 통해 인증하세요. 사용자 친화적인 EXE 브리지를 사용하여 채팅 ID를 손쉽게 가져오고 관리하세요. 여러 채널/채팅을 추가, 삭제, 새로 고침하여 동시에 신호를 복사합니다. 고급 필터를 사용한 신호 파싱 사용자 정의 예외 단어(예: "보고서", "요약")가 포함된 원치 않는 신호를 건너뜁니다. 유연한 SL 및 TP 형식을 지원합니다: 가격, 핍 또는 포인트. 신호가 가격 대신 지점을 지정
제작자의 제품 더 보기
Gold ECN MT5
Raphael Okonkwo
Experts
골드 ECN EA는 시장 불확실성을 분석하는 고급 AI 알고리즘을 기반으로 설계되었습니다. 뉴스 업데이트에 적응하고 시장 변화에 동적으로 대응할 수 있는 머신러닝 시스템을 기반으로 개발되었습니다. 예측 AI와 연동되는 머신러닝 알고리즘은 특정 기간 내 시장의 극단적으로 높은 저점, 높은 고점, 낮은 고점, 낮은 저점을 파악하고 유사한 반복 패턴을 확인합니다. 또한 가격 움직임을 활용하여 차트를 실시간으로 분석합니다. 지금 실시간 신호 확인 MT4 버전 확인 1. 전략 개요 전략 유형: 이 EA는 시장 변화에 적응하기 위해 추세 시장 주문과 추세 돌파 주문 전략, 두 가지 전략을 사용합니다. XAUUSD 시장은 빠르게 변화하며, 시장 변화에 대한 유연성 덕분에 골드 ECN은 진입 및 청산 주문에 있어 우위를 점합니다. 구조 설명: 강세 추세 또는 약세 추세가 감지되면 확인 캔들 패턴을 찾아 거래 주문을 실행하여 중요한 시장 움직임을 포착합니다. 추세가 실패하는 경우, 돌파(
Gold ECN
Raphael Okonkwo
Experts
골드 ECN EA는 시장 불확실성을 분석하는 고급 AI 알고리즘을 기반으로 설계되었습니다. 뉴스 업데이트에 적응하고 시장 변화에 동적으로 대응할 수 있는 머신러닝 시스템을 기반으로 개발되었습니다. 예측 AI와 연동되는 머신러닝 알고리즘은 특정 기간 내 시장의 극단적으로 높은 저점, 높은 고점, 낮은 고점, 낮은 저점을 파악하고 유사한 반복 패턴을 확인합니다. 또한 가격 움직임을 활용하여 차트를 실시간으로 분석합니다. 지금 실시간 신호 확인 MT5 버전 확인 1. 전략 개요 전략 유형: 이 EA는 시장 변화에 적응하기 위해 추세 시장 주문과 추세 돌파 주문 전략, 두 가지 전략을 사용합니다. XAUUSD 시장은 빠르게 변화하며, 시장 변화에 대한 유연성 덕분에 골드 ECN은 진입 및 청산 주문에 있어 우위를 점합니다. 구조 설명: 강세 추세 또는 약세 추세가 감지되면 확인 캔들 패턴을 찾아 거래 주문을 실행하여 중요한 시장 움직임을 포착합니다. 추세가 실패하는 경우, 돌파(
Big Market Trader MT5
Raphael Okonkwo
유틸리티
10개 남음 @ 49.55 다음 가격 $65.77  The Big Market Trader는 시장에서 앞서 나가는 데 도움이 되는 궁극의 AI 거래 지원 도구입니다. 최고의 기술로 설계되었으며 적시에 거래할 수 있는 높은 주파수 응답률을 제공합니다. 이미 살펴보게 될 동적 AI 자동화가 장착되어 있습니다. 저희는 고급 위험 관리 시스템을 갖추고 있습니다. 주식 정지 옵션, 트레일링 정지 시스템, 시간 정지 및 전 세계 거래자가 사용하는 스프레드 기술입니다. Prop Firm 거래자, 기존 거래자, 고액 및 저액 자본 거래 등에 적합합니다. 모든 종류의 거래 주문을 합니다. 즉, 매수 주문, 매도 주문, 매수 정지 주문, 매도 정지 주문, 매수 제한 주문 및 매도 제한 주문입니다. 이 AI 머신에는 고유한 기능이 매우 많습니다. 또한 언급하자면 스캘퍼 거래자, 데이 거래자 및 스윙 거래자 등 모든 유형의 거래자에게 적합하도록 설계되었습니다. Meta Trader 4 versi
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변