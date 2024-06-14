Big Market Trader

10개 남음 @ 49.55 다음 가격 $55.77 The Big Market Trader는 시장에서 앞서 나가는 데 도움이 되는 궁극의 AI 거래 지원 도구입니다. 최고의 기술로 설계되었으며 적시에 거래할 수 있는 높은 주파수 응답률을 제공합니다.





이미 살펴보게 될 동적 AI 자동화가 장착되어 있습니다. 저희는 고급 위험 관리 시스템을 갖추고 있습니다. 주식 정지 옵션, 트레일링 정지 시스템, 시간 정지 및 전 세계 거래자가 사용하는 스프레드 기술입니다. Prop Firm 거래자, 기존 거래자, 고액 및 저액 자본 거래 등에 적합합니다.





모든 종류의 거래 주문을 합니다. 즉,





매수 주문, 매도 주문, 매수 정지 주문, 매도 정지 주문, 매수 제한 주문 및 매도 제한 주문입니다. 이 AI 머신에는 고유한 기능이 매우 많습니다. 또한 언급하자면 스캘퍼 거래자, 데이 거래자 및 스윙 거래자 등 모든 유형의 거래자에게 적합하도록 설계되었습니다.

Meta Trader 5 Version





주요 기능:

동적 AI 자동화

고빈도 응답률 예상 가격에 대한 모바일 알림 보류 주문 실행

시장 주문 실행

위험 관리 시스템

주식 정지 옵션

트레일링 정지 시스템

시간 정지 기술

스프레드 기술

간편한 거래 분석

친숙한 GUI

거래자가 평균 참 범위 지표를 사용하여 최상의 손절매 및 이익 실현 지점을 확인할 수 있음





좋은 소식입니다! 이제 Telegram에서 자신의 커뮤니티를 만들고 Big Market Trader를 사용하여 사용자 지정 메시지와 분석을 보낼 수 있습니다. BMT를 사용하여 친구와 동료에게 실제 거래 뉴스와 신호를 보낼 수도 있습니다. 입력 옵션에서 Chart Bot 토큰과 채팅 ID를 입력하기만 하면 됩니다.

이제 Order_Properties를 true로 설정하여 새 주문당 거래의 전체 세부 정보를 보낼 수 있습니다.

주문 티켓

주문 유형

주문 이익

주문 개시 가격

주문 마감 가격

주문 이익 실현

주문 손절매

주문 시간 프레임

차트 심볼







사용자가 시장을 명확하게 분석하고, 거래를 하고, 버튼을 클릭하기만 하면 원활하게 거래를 모니터링할 수 있도록 돕는 사용자 친화적인 미적 디스플레이로 설계되었습니다.



