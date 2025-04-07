Big Market Trader

10 Kopya Kaldı @ 49.55 Sonraki Fiyat 55.77$

Big Market Trader, piyasanın önünde kalmanıza yardımcı olabilecek nihai AI ticaret yardım aracıdır. En iyi teknoloji ile tasarlanmıştır ve zamanında ticaret için yüksek frekanslı yanıt oranına sahiptir.


Daha önce göreceğimiz dinamik AI otomasyonu ile donatılmıştır. Gelişmiş bir risk yönetim sistemimiz var. Tüm dünyadaki tüccarlar tarafından kullanılan sermaye durdurma seçeneği, takip eden durdurma sistemi, zaman durdurma ve spread teknolojisi. Prop firma tüccarları, geleneksel tüccarlar, yüksek ve düşük sermayeli ticaret ve daha fazlası için uygundur.

Her türlü ticaret emrini verir, yani:

Alım emirleri, satış emirleri, alım durdurma emirleri, satış durdurma emirleri, alım limit emirleri ve satış limit emirleri. Bu AI makinesinin çok sayıda benzersiz özelliği vardır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, scalper tüccarları, günlük tüccarlar ve swing tüccarları olsun, her türlü tüccara uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Temel Özellikler:

Dinamik AI otomasyonu

Mobil Bildirim Tahmini Fiyatla

Yüksek frekanslı Tepki Oranı

Bekleyen emir yürütme

Piyasa emri yürütme

Risk yönetim sistemi

Sermaye durdurma seçeneği

Trailer stop sistemi

Zaman durdurma teknolojisi

Spread teknolojisi

Kolay İşlem Analizi

Kullanıcı dostu GUI

Tüccarların en iyi Stop loss ve Take Profit noktalarını belirlemek için Ortalama Gerçek Aralık göstergesini kullanmalarını sağlar


Harika haber! Artık Telegram'da kendi topluluğunuzu oluşturabilir ve Big Market Trader'ı kullanarak onlara özelleştirilmiş mesajlar ve analizler gönderebilirsiniz. Ayrıca BMT'yi kullanarak arkadaşlarınıza ve meslektaşlarınıza gerçek ticaret haberleri ve sinyalleri gönderebilirsiniz.

Giriş seçeneğinde, sadece Chart Bot token'ınızı ve Sohbet Kimliğinizi girin.

Artık Order_Properties'i true olarak ayarlayarak yeni bir Order'ın Tam ayrıntılarını Her işlem için gönderebilirsiniz

  • Sipariş Bileti
  • Sipariş Türü
  • Sipariş Karı
  • Sipariş Açılış Fiyatı
  • Sipariş Kapanış Fiyatı
  • Sipariş Kar Al
  • Sipariş Zarar Durdur
  • Sipariş Zaman Çerçevesi
  • Grafik Sembolü


Kullanıcıların piyasayı net bir şekilde analiz etmelerine, işlem yapmalarına ve ayrıca işlemleri tek bir tıklamayla sorunsuz bir şekilde izlemelerine yardımcı olan kullanıcı dostu estetik bir ekranla tasarlanmıştır.


