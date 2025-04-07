10 Kopya Kaldı @ 49.55 Sonraki Fiyat 55.77$
Big Market Trader, piyasanın önünde kalmanıza yardımcı olabilecek nihai AI ticaret yardım aracıdır. En iyi teknoloji ile tasarlanmıştır ve zamanında ticaret için yüksek frekanslı yanıt oranına sahiptir.
Daha önce göreceğimiz dinamik AI otomasyonu ile donatılmıştır. Gelişmiş bir risk yönetim sistemimiz var. Tüm dünyadaki tüccarlar tarafından kullanılan sermaye durdurma seçeneği, takip eden durdurma sistemi, zaman durdurma ve spread teknolojisi. Prop firma tüccarları, geleneksel tüccarlar, yüksek ve düşük sermayeli ticaret ve daha fazlası için uygundur.
Her türlü ticaret emrini verir, yani:
Alım emirleri, satış emirleri, alım durdurma emirleri, satış durdurma emirleri, alım limit emirleri ve satış limit emirleri. Bu AI makinesinin çok sayıda benzersiz özelliği vardır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, scalper tüccarları, günlük tüccarlar ve swing tüccarları olsun, her türlü tüccara uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Temel Özellikler:
Mobil Bildirim Tahmini Fiyatla
Yüksek frekanslı Tepki Oranı
Bekleyen emir yürütme
Piyasa emri yürütme
Risk yönetim sistemi
Sermaye durdurma seçeneği
Trailer stop sistemi
Zaman durdurma teknolojisi
Spread teknolojisi
Kolay İşlem Analizi
Kullanıcı dostu GUI
Tüccarların en iyi Stop loss ve Take Profit noktalarını belirlemek için Ortalama Gerçek Aralık göstergesini kullanmalarını sağlar
Harika haber! Artık Telegram'da kendi topluluğunuzu oluşturabilir ve Big Market Trader'ı kullanarak onlara özelleştirilmiş mesajlar ve analizler gönderebilirsiniz. Ayrıca BMT'yi kullanarak arkadaşlarınıza ve meslektaşlarınıza gerçek ticaret haberleri ve sinyalleri gönderebilirsiniz.
Giriş seçeneğinde, sadece Chart Bot token'ınızı ve Sohbet Kimliğinizi girin.
Artık Order_Properties'i true olarak ayarlayarak yeni bir Order'ın Tam ayrıntılarını Her işlem için gönderebilirsiniz
- Sipariş Bileti
- Sipariş Türü
- Sipariş Karı
- Sipariş Açılış Fiyatı
- Sipariş Kapanış Fiyatı
- Sipariş Kar Al
- Sipariş Zarar Durdur
- Sipariş Zaman Çerçevesi
- Grafik Sembolü
Kullanıcıların piyasayı net bir şekilde analiz etmelerine, işlem yapmalarına ve ayrıca işlemleri tek bir tıklamayla sorunsuz bir şekilde izlemelerine yardımcı olan kullanıcı dostu estetik bir ekranla tasarlanmıştır.