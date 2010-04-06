Big Market Trader

残り 10 部 @ 49.55 次の価格 $55.77

Big Market Traderは、市場で優位に立つための究極のAI取引支援ツールです。最高の技術で設計されており、タイムリーな取引のための高頻度応答率を備えています。


ダイナミックAIオートメーションを搭載しており、これについては後ほど説明します。当社は高度なリスク管理システムを備えています。世界中のトレーダーが使用する株式ストップオプション、トレーリングストップシステム、タイムストップ、スプレッドテクノロジー。プロップファームトレーダー、従来のトレーダー、高資本および低資本取引などに適しています。

あらゆる種類の取引注文を行います。つまり、

買い注文、売り注文、買いストップ注文、売りストップ注文、買い指値注文、売り指値注文です。このAIマシンには、非常に多くの独自の機能があります。また、スキャルパートレーダー、デイトレーダー、スイングトレーダーなど、あらゆるタイプのトレーダーに適合するように設計されています。

Meta Trader 5 Version

主な機能:

ダイナミック AI 自動化

高頻度応答率

予測価格でのモバイル通知

保留注文の実行

成行注文の実行

リスク管理システム

株式ストップ オプション

トレーリング ストップ システム

タイム ストップ テクノロジー

スプレッド テクノロジー

簡単な取引分析

使いやすい GUI

トレーダーは平均真の範囲インジケーターを使用して、最適なストップ ロスとテイク プロフィット ポイントを判断できます


素晴らしいニュースです！Telegram で独自のコミュニティを作成し、Big Market Trader を使用してカスタマイズされたメッセージや分析を送信できるようになりました。また、BMT を使用して実際の取引ニュースやシグナルを友人や同僚に送信することもできます。

入力オプションで、チャート ボット トークンとチャット ID を入力するだけです。

Order_Properties を true に設定することで、新しい取引ごとの注文の詳細を送信できるようになりました


  • 注文チケット
  • 注文タイプ
  • 注文利益
  • 注文開始価格
  • 注文終了価格
  • 注文テイク プロフィット
  • 注文ストップ ロス
  • 注文時間枠
  • チャート シンボル




ユーザーフレンドリーな美しいディスプレイで設計されており、ユーザーは市場を明確に分析し、取引を行い、ボタンをクリックするだけで取引をシームレスに監視できます。

