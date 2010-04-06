Big Market Trader

Quedan 10 copias a 49,55 Próximo precio $55,77

Big Market Trader es la herramienta definitiva de asistencia comercial con IA que puede ayudarte a mantenerte a la vanguardia del mercado. Está diseñado con la mejor tecnología y tiene una alta tasa de respuesta de frecuencia para operar en el momento oportuno.


Está equipado con automatización dinámica de IA, que veremos ya. Tenemos un sistema avanzado de gestión de riesgos. Opción de stop de acciones, sistema de stop dinámico, stop temporal y tecnología de spread utilizada por traders de todo el mundo. Es adecuado para traders de empresas propias, traders tradicionales, trading de capital alto y bajo y lo que sea.

Pone todo tipo de órdenes comerciales, a saber:

Órdenes de compra, órdenes de venta, órdenes de stop de compra, órdenes de stop de venta, órdenes de compra limitada y órdenes de venta limitada. Hay tantas características únicas en esta máquina de IA. Y también hay que mencionar que está diseñada para adaptarse a todo tipo de traders, ya sean scalpers, day traders y swing traders.
Características principales:

Automatización dinámica de IA

Notificación móvil al precio previsto

Tasa de respuesta de alta frecuencia

Ejecución de órdenes pendientes

Ejecución de órdenes de mercado

Sistema de gestión de riesgos

Opción de stop de acciones

Sistema de trailing stop

Tecnología de stop de tiempo

Tecnología de spread

Análisis de operaciones sencillo

GUI amigable

Permite a los operadores utilizar el indicador de rango verdadero promedio para determinar los mejores puntos de stop loss y take profit


¡Buenas noticias! Ahora puedes crear tu propia comunidad en Telegram y enviarles mensajes y análisis personalizados usando Big Market Trader. También puedes enviar noticias y señales de trading reales a amigos y colegas usando BMT.
En la opción de entrada, solo ingresa tu token Chart Bot y tu ID de chat.

Ahora puedes enviar detalles completos de una nueva orden por operación configurando Order_Properties en verdadero

  • Tipo de orden
  • Ganancia de la orden
  • Precio de apertura de la orden
  • Precio de cierre de la orden
  • Take Profit de la orden
  • Stop loss de la orden
  • Período de tiempo de la orden
  • Símbolo del gráfico


Está diseñado con una pantalla estética fácil de usar que ayuda a los usuarios a analizar claramente el mercado, realizar operaciones y también monitorear las operaciones sin problemas con solo hacer clic en un botón.

