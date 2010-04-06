Big Market Trader

Осталось 10 копий по цене 49,55 $ Следующая цена 55,77 $

Big Market Trader — это лучший инструмент помощи в торговле на основе ИИ, который поможет вам оставаться впереди рынка. Он разработан с использованием лучших технологий и имеет высокую частоту отклика для своевременной торговли.


Он оснащен динамической автоматизацией ИИ, которую мы уже рассмотрим. У нас есть передовая система управления рисками. Опция остановки по акциям, система трейлинг-стопа, технология остановки по времени и спреда, используемая трейдерами по всему миру. Он подходит для трейдеров-проп-фирм, традиционных трейдеров, торговли с высоким и низким капиталом и т. д.

Он размещает все виды торговых ордеров, а именно:

Ордера на покупку, ордера на продажу, стоп-ордера на покупку, стоп-ордера на продажу, лимитные ордера на покупку и лимитные ордера на продажу. У этой машины ИИ так много уникальных функций. И стоит также отметить, что она разработана для всех типов трейдеров, будь то скальперы, дневные трейдеры и свинг-трейдеры.

Meta Trader 5 Version

Основные характеристики:

Динамическая автоматизация ИИ

Высокочастотная скорость отклика

Мобильное уведомление по прогнозируемой цене

Исполнение отложенных ордеров

Исполнение рыночных ордеров

Система управления рисками

Опция остановки капитала

Система скользящего стопа

Технология остановки времени

Технология спреда

Простой анализ торговли

Удобный графический интерфейс

Позволяет трейдерам использовать индикатор Average True Range для определения лучших точек Stop loss и Take Profit


Отличные новости! Теперь вы можете создать собственное сообщество в Telegram и отправлять им персонализированные сообщения и аналитику с помощью Big Market Trader. Вы также можете отправлять реальные торговые новости и сигналы друзьям и коллегам с помощью BMT.

В опции ввода просто введите свой токен Chart Bot и свой идентификатор чата.

Теперь вы можете отправлять полную информацию о новом ордере на сделку, установив Order_Properties на true

Тикет ордера. Тип ордера, цена открытия ордера, цена закрытия ордера, прибыль ордера, стоп-лосс ордера, временной интервал ордера, временной интервал графика и символ графика.

Теперь вы можете отправлять полную информацию о новом ордере Per trade, установив Order_Properties на true


  • Тикет ордера
  • Тип ордера
  • Прибыль ордера
  • Цена открытия ордера
  • Цена закрытия ордера
  • Тейк-профит ордера
  • Стоп-лосс ордера
  • Временной интервал ордера
  • Символ графика


Он разработан с удобным эстетичным дисплеем, который помогает пользователям четко анализировать рынок, размещать сделки, а также отслеживать сделки одним нажатием кнопки.

