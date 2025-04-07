Big Market Trader

Noch 10 Exemplare übrig @ 49,55 Nächster Preis $55,77

Der Big Market Trader ist das ultimative KI-Handelshilfetool, mit dem Sie dem Markt immer einen Schritt voraus sein können. Es wurde mit der besten Technologie entwickelt und verfügt über eine hohe Frequenzreaktionsrate für zeitnahes Handeln.


Es ist mit dynamischer KI-Automatisierung ausgestattet, die wir uns gleich ansehen werden. Wir haben ein fortschrittliches Risikomanagementsystem. Equity-Stop-Option, Trailing-Stop-System, Time-Stop- und Spread-Technologie, die von Händlern auf der ganzen Welt verwendet wird. Es eignet sich für Prop-Firm-Händler, traditionelle Händler, Handel mit hohem und niedrigem Kapital und was auch immer.

Es platziert alle Arten von Handelsaufträgen, nämlich:

Kaufaufträge, Verkaufsaufträge, Kauf-Stop-Aufträge, Verkaufs-Stop-Aufträge, Kauf-Limit-Aufträge und Verkaufs-Limit-Aufträge. Diese KI-Maschine hat so viele einzigartige Funktionen. Und es ist auch erwähnenswert, dass sie für alle Arten von Händlern geeignet ist, seien es Scalper-Händler, Daytrader und Swingtrader.
Hauptfunktionen:

Dynamische KI-Automatisierung

Hohe Reaktionsrate

Mobile Benachrichtigung zum prognostizierten Preis

Ausführung ausstehender Aufträge

Ausführung von Marktaufträgen

Risikomanagementsystem

Equity-Stop-Option

Trailing-Stop-System

Time-Stop-Technologie

Spread-Technologie

Einfache Handelsanalyse

Benutzerfreundliche GUI

Ermöglicht Händlern die Verwendung des Average True Range-Indikators, um die besten Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte zu ermitteln


Tolle Neuigkeiten! Sie können jetzt Ihre eigene Community auf Telegram erstellen und ihnen mit dem Big Market Trader benutzerdefinierte Nachrichten und Analysen senden. Sie können mit dem BMT auch echte Handelsnachrichten und Signale an Freunde und Kollegen senden.


Geben Sie bei der Eingabeoption einfach Ihren Chart Bot-Token und Ihre Chat-ID ein.

Sie können jetzt vollständige Details einer neuen Order pro Handel senden, indem Sie die Order_Properties auf „true“ setzen.

  • Orderticket
  • Ordertyp
  • Ordergewinn
  • Ordereröffnungskurs
  • Orderschlusskurs
  • Ordergewinn mitnehmen
  • Orderstop-Loss
  • Orderzeitrahmen
  • Chartsymbol


Es verfügt über eine benutzerfreundliche, ästhetische Anzeige, die Benutzern hilft, den Markt klar zu analysieren, Trades zu platzieren und Trades nahtlos mit nur einem Klick zu überwachen.

Weitere Produkte dieses Autors
Gold ECN MT5
Raphael Okonkwo
Experten
Der Gold ECN EA basiert auf fortschrittlichen KI-Algorithmen zur Analyse von Marktunsicherheiten. Er nutzt maschinelle Lernsysteme, die sich an aktuelle Nachrichten anpassen und den Markt bei konstanten Marktveränderungen dynamisch steuern können. In Abstimmung mit prädiktiver KI identifiziert ein maschineller Lernalgorithmus extreme Tiefst-, Hochst-, Tiefst- und Tiefststände des Marktes innerhalb eines Zeitraums und prüft auf ähnliche Wiederholungen. Darüber hinaus analysiert er den Chart in
Gold ECN
Raphael Okonkwo
Experten
Der Gold ECN EA basiert auf fortschrittlichen KI-Algorithmen zur Analyse von Marktunsicherheiten. Er nutzt maschinelle Lernsysteme, die sich an aktuelle Nachrichten anpassen und den Markt bei konstanten Marktveränderungen dynamisch steuern können. In Abstimmung mit prädiktiver KI identifiziert ein maschineller Lernalgorithmus extreme Tiefst-, Hochst-, Tiefst- und Tiefststände des Marktes innerhalb eines Zeitraums und prüft auf ähnliche Wiederholungen. Darüber hinaus analysiert er den Chart in
Big Market Trader MT5
Raphael Okonkwo
Utilitys
Noch 10 Exemplare übrig @ 49,55 Nächster Preis $65,77 Der Big Market Trader ist das ultimative KI-Handelshilfetool, mit dem Sie dem Markt immer einen Schritt voraus sein können. Es wurde mit der besten Technologie entwickelt und verfügt über eine hohe Frequenzreaktionsrate für zeitnahes Handeln. Es ist mit dynamischer KI-Automatisierung ausgestattet, die wir uns gleich ansehen werden. Wir haben ein fortschrittliches Risikomanagementsystem. Equity-Stop-Option, Trailing-Stop-System, Time-Stop- u
