Noch 10 Exemplare übrig @ 49,55 Nächster Preis $55,77 Der Big Market Trader ist das ultimative KI-Handelshilfetool, mit dem Sie dem Markt immer einen Schritt voraus sein können. Es wurde mit der besten Technologie entwickelt und verfügt über eine hohe Frequenzreaktionsrate für zeitnahes Handeln.





Es ist mit dynamischer KI-Automatisierung ausgestattet, die wir uns gleich ansehen werden. Wir haben ein fortschrittliches Risikomanagementsystem. Equity-Stop-Option, Trailing-Stop-System, Time-Stop- und Spread-Technologie, die von Händlern auf der ganzen Welt verwendet wird. Es eignet sich für Prop-Firm-Händler, traditionelle Händler, Handel mit hohem und niedrigem Kapital und was auch immer.





Es platziert alle Arten von Handelsaufträgen, nämlich:





Kaufaufträge, Verkaufsaufträge, Kauf-Stop-Aufträge, Verkaufs-Stop-Aufträge, Kauf-Limit-Aufträge und Verkaufs-Limit-Aufträge. Diese KI-Maschine hat so viele einzigartige Funktionen. Und es ist auch erwähnenswert, dass sie für alle Arten von Händlern geeignet ist, seien es Scalper-Händler, Daytrader und Swingtrader.

Hauptfunktionen:

Dynamische KI-Automatisierung

Hohe Reaktionsrate Mobile Benachrichtigung zum prognostizierten Preis Ausführung ausstehender Aufträge

Ausführung von Marktaufträgen

Risikomanagementsystem

Equity-Stop-Option

Trailing-Stop-System

Time-Stop-Technologie

Spread-Technologie

Einfache Handelsanalyse

Benutzerfreundliche GUI

Ermöglicht Händlern die Verwendung des Average True Range-Indikators, um die besten Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte zu ermitteln





Tolle Neuigkeiten! Sie können jetzt Ihre eigene Community auf Telegram erstellen und ihnen mit dem Big Market Trader benutzerdefinierte Nachrichten und Analysen senden. Sie können mit dem BMT auch echte Handelsnachrichten und Signale an Freunde und Kollegen senden.

Geben Sie bei der Eingabeoption einfach Ihren Chart Bot-Token und Ihre Chat-ID ein. Sie können jetzt vollständige Details einer neuen Order pro Handel senden, indem Sie die Order_Properties auf „true“ setzen. Orderticket

Ordertyp

Ordergewinn

Ordereröffnungskurs

Orderschlusskurs

Ordergewinn mitnehmen

Orderstop-Loss

Orderzeitrahmen

Chartsymbol



Es verfügt über eine benutzerfreundliche, ästhetische Anzeige, die Benutzern hilft, den Markt klar zu analysieren, Trades zu platzieren und Trades nahtlos mit nur einem Klick zu überwachen.



