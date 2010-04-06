剩余 10 份，价格为 49.55 美元 下一个价格为 55.77 美元 Big Market Trader 是终极 AI 交易辅助工具，可帮助您领先市场。它采用最佳技术设计，具有高频率响应率，可及时交易。





它配备了动态 AI 自动化，我们将会看到。我们拥有先进的风险管理系统。股票止损期权、追踪止损系统、时间止损和价差技术被世界各地的交易者使用。它适用于自营公司交易者、传统交易者、高资本和低资本交易者等等。





它下达各种交易订单，即：





买单、卖单、买入止损订单、卖出止损订单、买入限价订单和卖出限价订单。这台 AI 机器有许多独特的功能。另外，它旨在适合所有类型的交易者，无论是剥头皮交易者、日内交易者和波段交易者。

主要特点：

动态 AI 自动化 预计价格的移动通知 高频率响应率

挂单执行

市价单执行

风险管理系统

股票止损选项

追踪止损系统

时间止损技术

价差技术

轻松交易分析

友好的 GUI

使交易者能够使用平均真实波动率指标来确定最佳止损和获利点





好消息！您现在可以在 Telegram 上创建自己的社区，并使用 Big Market Trader 向他们发送定制消息和分析。您还可以使用 BMT 向朋友和同事发送真实的交易新闻和信号。 在输入选项中，只需输入您的 Chart Bot 令牌和您的聊天 ID。 您现在可以通过将 Order_Properties 设置为 true 来发送每笔交易新订单的完整详细信息



订单号

订单类型

订单利润

订单开盘价

订单平仓价

订单获利

订单止损

订单时间范围

图表符号



它采用用户友好的美观显示设计，帮助用户清晰地分析市场、进行交易，并且只需单击按钮即可无缝监控交易。



