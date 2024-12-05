Moving Average Multicurrency Scanner MT5

Stochastic Multicurrency Scanner Dashboard MT5 è uno strumento potente progettato per monitorare più coppie di valute e timeframe utilizzando l’oscillatore Stocastico. Organizza i segnali in un formato a griglia, mostrando lo stato di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per adattarsi alle loro strategie.

La versione per MT4 è disponibile qui: Stochastic Oscillator Multicurrency Scanner MT4

Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione

Lo strumento mostra segnali basati sulle seguenti strategie Stocastiche:

  • Strategia di ipercomprato/ipervenduto: Segnali generati quando lo Stocastico entra o esce dalle zone di ipercomprato (sopra il livello superiore) o ipervenduto (sotto il livello inferiore), indicando possibili inversioni.
  • Strategia di livello inverso: Segnali attivati quando lo Stocastico riattraversa i livelli superiore o inferiore definiti dall’utente o calcolati automaticamente, suggerendo cambiamenti di momentum.
  • Strategia di crossover: Segnali attivati quando la linea %K dello Stocastico incrocia la linea %D, personalizzabile per il trading di tendenza o di range.

Caratteristiche principali:

  • Integrazione dell’oscillatore Stocastico: Supporta quattro strategie di ingresso, inclusi segnali per entrare o uscire dalle zone di ipercomprato/ipervenduto, livelli inversi e crossover. Parametri come Periodo K, Periodo D, Fattore di Rallentamento e livelli sono completamente personalizzabili per un’analisi precisa.
  • Avvisi di confluenza: Evidenzia i segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione, aumentando l’affidabilità delle configurazioni di trading.
  • Avvisi personalizzati: Fornisce notifiche in tempo reale tramite pop-up, e-mail o notifiche push, garantendo che i trader non perdano segnali chiave.
  • Design reattivo: Si adatta dinamicamente a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando i segnali chiaramente e indicando quante candele fa è apparso ogni segnale.
  • Personalizzazione utente: Offre flessibilità con la dimensione del pannello, i colori dei segnali e i filtri dei timeframe, consentendo ai trader di adattare lo strumento alle loro esigenze specifiche.
  • Supporto multi-simbolo: Scansiona un’ampia gamma di coppie di valute, incluse maggiori, minori ed esotiche, offrendo una copertura di mercato completa.

Nota: Il Stochastic Multicurrency Scanner Dashboard MT5 è uno strumento indispensabile per i trader che si affidano a strategie Stocastiche, offrendo informazioni utilizzabili e un’esperienza utente fluida. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l’utente.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


