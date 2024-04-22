Drawdown Manager MT5

Drawdown Manager MT5 è un robusto Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato come protettore del capitale per gestire le operazioni e proteggere il tuo conto di trading. Questo strumento è stato sviluppato appositamente per le società di trading proprietario, migliorando la tua esperienza di trading con funzionalità avanzate di gestione del rischio, garantendo la sicurezza dei tuoi investimenti. Monitora e controlla le attività di trading senza eseguire operazioni, concentrandosi sulla protezione del capitale e sull’ottimizzazione delle prestazioni del conto.

Nota: Scarica e prova la versione demo di Drawdown Manager MT5 sul tuo conto demo qui.

Puoi scaricare la versione MT4 qui: Drawdown Manager MT4

Per una documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni Dettagliata

Funzionalità:

  • Impostazioni generali: Configura parametri essenziali come il Magic Number per l’identificazione delle operazioni, importi di perdita fissi o limiti basati su percentuali, allineati alla tua strategia di rischio.
  • Swap e commissioni: Abilita il monitoraggio delle spese di swap e commissioni per garantire che i costi siano in linea con i tuoi obiettivi di trading.
  • Impostazioni di protezione: Imposta limiti massimi per operazioni aperte, posizioni long/short, ordini pendenti, percentuali di drawdown e numero di operazioni per giorno/settimana/mese per un controllo efficace del rischio.
  • Impostazioni delle azioni: Automatizza la chiusura delle operazioni durante i drawdown, regola la visibilità dei grafici, controlla la chiusura del terminale e, facoltativamente, chiudi solo l’operazione con la maggiore perdita.
  • Impostazioni di visualizzazione: Personalizza l’aspetto del pannello, inclusi dimensioni, grandezza del testo e colori per titoli, etichette e valori, migliorando la leggibilità.
  • Impostazioni degli avvisi: Attiva notifiche tramite avvisi, notifiche di sistema o e-mail per rimanere informato sulle attività di trading e sulle soglie di rischio.

Nota: Drawdown Manager MT5 è uno strumento indispensabile per i trader e le società di trading proprietario che desiderano proteggere il capitale e gestire i rischi. Offre una supervisione completa delle operazioni e misure di protezione personalizzabili, allineate alla tua strategia di trading, ma non garantisce profitti.

Consiglio importante:
Questo è uno strumento professionale di gestione delle operazioni, non un sistema di generazione di profitti. Assicurati di configurarlo correttamente in base alla tua tolleranza al rischio:

  • Testa accuratamente su un conto demo prima di usarlo su un conto reale.
  • Aggiornamenti regolari e configurazioni ottimizzate vengono rilasciati periodicamente. Consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra per le ultime raccomandazioni.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


Mehdi Banazadeh
260
Mehdi Banazadeh 2024.07.26 06:33 
 

There is some issues with this EA 1- If account reaches to a specific DD% say 1% in a trading session and EA does whatever actions is set for then EA stops working for the rest of the day. Even if you increase the DD% threshold say 2% the EA keeps sending notification that Max DD is reached while your DD is actually less than 2%. This is a bug. I want the EA keep working for the new DD% Threshold. 2- I wand to receive only notification when My DD reaches specific currency number (not DD%) but there is no such option in EA. 3-The Max DD action setting must have the option of both DD currency number and DD%. please fix these bugs so I can increase my stars. Thank you.

Biswarup Banerjee
33716
Risposta dello sviluppatore Biswarup Banerjee 2024.07.26 06:39
Sure will check and let you know
harpreet badhan
34
harpreet badhan 2024.06.06 19:15 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione