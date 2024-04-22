Drawdown Manager MT5, MetaTrader 5 için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman olup, sermaye koruyucu olarak işlemleri yönetmek ve trading hesabınızı korumak için geliştirilmiştir. Bu araç, özellikle prop trading firmaları için tasarlanmış olup, gelişmiş risk yönetimi özellikleriyle trading deneyiminizi iyileştirir ve yatırımlarınızın güvenliğini sağlar. İşlem yürütmeden trading aktivitelerini izler ve kontrol eder, sermaye koruma ve hesap performansını optimize etmeye odaklanır.

Not: Drawdown Manager MT5 demo sürümünü demo hesabınızda indirin ve test edin burada.

MT4 sürümünü buradan indirebilirsiniz: Drawdown Manager MT4

Ayrıntılı dokümantasyon için: Detaylı Ayar Kılavuzu

Özellikler:

Genel Ayarlar: İşlem tanımlama için Magic Number, sabit kayıp miktarları veya yüzde bazlı limitler gibi risk stratejinize uygun temel parametreleri yapılandırın.

Swap ve Komisyonlar: Swap ve komisyon ücretlerinin izlenmesini etkinleştirin, maliyetlerin trading hedeflerinizle uyumlu olduğundan emin olun.

Koruma Ayarları: Açık işlemler, uzun/kısa pozisyonlar, bekleyen emirler, drawdown yüzdeleri ve günlük/haftalık/aylık işlem sayıları için maksimum limitler belirleyerek riskleri etkin bir şekilde kontrol edin.

Eylem Ayarları: Drawdown sırasında işlemleri otomatik olarak kapatın, grafik görünürlüğünü ayarlayın, terminal kapanışını kontrol edin ve isteğe bağlı olarak yalnızca en yüksek kayıplı işlemi kapatın.

Görüntü Ayarları: Panel boyutları, metin boyutu ve başlıklar, etiketler ve değerler için renkleri ayarlayarak kontrol panelinin görünümünü özelleştirin ve okunabilirliği artırın.

Uyarı Ayarları: Uyarılar, sistem bildirimleri veya e-posta yoluyla bildirimleri etkinleştirin, trading aktiviteleri ve risk eşikleri hakkında bilgi sahibi olun.

Not: Drawdown Manager MT5, sermayeyi korumak ve riskleri yönetmek isteyen traderlar ve prop trading firmaları için vazgeçilmez bir araçtır. Kapsamlı işlem denetimi ve özelleştirilebilir koruma önlemleri sunar, trading stratejinize uygun ancak kâr garantisi vermez.

Önemli Tavsiye:

Bu, profesyonel bir işlem yönetim aracıdır, kâr üreten bir sistem değildir. Risk toleransınıza uygun şekilde doğru yapılandırıldığından emin olun:

Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta kapsamlı bir şekilde test edin.

Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş konfigürasyonlar periyodik olarak yayınlanır. En son öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blogunu kontrol edin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın。



