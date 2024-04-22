Drawdown Manager MT5

1

Drawdown Manager MT5 est un Expert Advisor robuste pour MetaTrader 5, conçu comme un protecteur de capital pour gérer les trades et protéger votre compte de trading. Cet outil a été spécifiquement développé pour les entreprises de trading propriétaire, améliorant votre expérience de trading grâce à des fonctionnalités avancées de gestion des risques, garantissant la sécurité de vos investissements. Il surveille et contrôle les activités de trading sans exécuter de trades, se concentrant sur la protection du capital et l’optimisation des performances du compte.

Remarque : Téléchargez et testez la version démo de Drawdown Manager MT5 sur votre compte démo ici.

Vous pouvez télécharger la version MT4 ici : Drawdown Manager MT4

Pour une documentation détaillée : Guide des Paramètres Détaillé

Fonctionnalités :

  • Paramètres généraux : Configurez des paramètres essentiels tels que le Magic Number pour l’identification des trades, des montants de perte fixes ou des limites basées sur un pourcentage, alignés sur votre stratégie de risque.
  • Swaps et commissions : Activez la surveillance des frais de swap et de commission pour garantir que les coûts correspondent à vos objectifs de trading.
  • Paramètres de protection : Définissez des limites maximales pour les trades ouverts, les positions longues/courtes, les ordres en attente, les pourcentages de drawdown et le nombre de trades par jour/semaine/mois pour un contrôle efficace des risques.
  • Paramètres d’actions : Automatisez la fermeture des trades pendant les drawdowns, ajustez la visibilité des graphiques, contrôlez la fermeture du terminal et, si nécessaire, fermez uniquement le trade avec la plus grande perte.
  • Paramètres d’affichage : Personnalisez l’apparence du tableau de bord, y compris les dimensions du panneau, la taille du texte et les couleurs des titres, étiquettes et valeurs pour une meilleure lisibilité.
  • Paramètres d’alertes : Activez les notifications via des alertes, des notifications système ou des e-mails pour rester informé des activités de trading et des seuils de risque.

Remarque : Drawdown Manager MT5 est un outil indispensable pour les traders et les entreprises de trading propriétaire cherchant à protéger leur capital et à gérer les risques. Il offre une supervision complète des trades et des mesures de protection personnalisables, alignées sur votre stratégie de trading, mais ne garantit pas de profits.

Conseil important :
Ceci est un outil professionnel de gestion des trades, pas un système de génération de profits. Assurez-vous de le configurer correctement en fonction de votre tolérance au risque :

  • Testez minutieusement sur un compte démo avant de l’utiliser en réel.
  • Des mises à jour régulières et des configurations optimisées sont publiées périodiquement. Consultez le blog MQL5 dans la section documentation ci-dessus pour les dernières recommandations.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


Filtrer:
Mehdi Banazadeh
260
Mehdi Banazadeh 2024.07.26 06:33 
 

There is some issues with this EA 1- If account reaches to a specific DD% say 1% in a trading session and EA does whatever actions is set for then EA stops working for the rest of the day. Even if you increase the DD% threshold say 2% the EA keeps sending notification that Max DD is reached while your DD is actually less than 2%. This is a bug. I want the EA keep working for the new DD% Threshold. 2- I wand to receive only notification when My DD reaches specific currency number (not DD%) but there is no such option in EA. 3-The Max DD action setting must have the option of both DD currency number and DD%. please fix these bugs so I can increase my stars. Thank you.

Biswarup Banerjee
33599
Réponse du développeur Biswarup Banerjee 2024.07.26 06:39
Sure will check and let you know
harpreet badhan
34
harpreet badhan 2024.06.06 19:15 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis