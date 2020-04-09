Promining Gold EA

PROMINING EAi è un sistema di trading algoritmico completamente automatizzato più efficace nelle coppie XAUUSD GOLD. Il sistema utilizza diagrammi multi-tempo per il commercio, l'EA segue la tendenza contemporaneamente, può anche essere in grado di proteggere / filtrare la volatilità inaspettata in arrivo di picco di mercato improvviso e può gestire qualsiasi cattiva condizione di mercato. È un scalper molto veloce che è molto attivo con gli scambi. È appositamente progettato per lo scambio di coppie XAUUSD.





Caratteristiche avanzate:





- Numero magico automatico alla distanza desiderata di pips.





- Advanced Counter Trend una strategia utilizzata per proteggere la propria posizione da un movimento avverso.





- Giorni di negoziazione e orario di programmazione quando scambiare e fermarsi per il commercio.





- Auto rilevare il Broker Time automaticamente





- Filtro di notizie avanzate per fermare EA prima delle notizie a basso, medio e alto impatto, così come le notizie NFP.





- Scanner di volatilità del mercato su tutti i periodi di tempo proteggere dal picco improvviso del mercato.





- Protezione DD/Massimo limite giornaliero di perdita adatta alla gestione della società Prop quando raggiunge l'obiettivo giornaliere massimo DD/perdita, l'EA chiuderà automaticamente tutte le posizioni e disattiverà la modalità di autotrading e riprenderà il giorno successivo/successivo.





- Interfaccia di diagramma Pausa/Rilancia pulsante che è possibile controllare manualmente l'operazione EAi.





- EAi non sensibili alla diffusione e allo scivolamento









- Periodo di utilizzo M1, M5, M15, M30, H1





ATTENZIONE: Il filtro notizie non è in grado di ripristinare il test. Questo farà sì che i risultati dei test di ritorno siano inesatti, perché News Filter aiuterà EA a rimuovere gli scambi negativi per limitare il Drawdown.





Come installare





Deve utilizzare VPS per fornire velocità di esecuzione veloci e bassa latenza, che mantiene connessi e mantiene sul trading.





Per favore, autorizza le richieste web ai seguenti URL per il filtro delle notizie:

https: //nfs.faireconomy.media





Adatto su Prop firm finanziato conto e le sfide di trading

