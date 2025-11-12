Atlantis Scalper EA mt4

L'EA Atlantis segue una strategia di breakout specificamente progettata per l'oro, al fine di catturare i forti movimenti di prezzo che si verificano quando il mercato dell'oro supera i livelli chiave di domanda e offerta. Non si tratta di una strategia martingala o a griglia. L'EA funziona con uno stop loss dinamico e ha anche uno stop interno automatico integrato quando cambia il trend. Questo EA cercherà le configurazioni di trading ideali 24 ore su 24.

Coppia consigliata: xauusd m1, m15 o m30
Utilize um mínimo de 300 dólares e uma conta com um spread pequeno, de preferência não em cêntimos.

Impostazioni:

  • Start Hour – Ora di inizio dell'EA
  • Start Minute – Minuto di inizio dell'EA
  • End Hour -  Ora finale di EA
  • End Minute – Minuto finale di EA
  • Lot – Il lotto iniziale per iniziare a fare trading
  • Use variable lots – True/False – EA aumenterà i lotti in base al deposito
  • Free margin for each 0.01 lots – Il margine libero per ogni lotto da 0,01
  • Max lots -  lotti massimi consentiti
  • Take Profit and Stop Loss Option –  Scegli TP e SL virtuali (il broker non può vedere) reali (il broker può vedere)
  • Take Profit – prendi profitto in punti
  • Stop Loss in points (0: not use) – stop loss in punti se 0 lo disabiliterà
  • Trail Start, points (0 – not use) -  distanza nei punti in cui inizierà il trailing
  • Trail Step, points – the increments in points at which the stop will follow
  • Maximum number of market orders – numero massimo di ordini consentiti
  • Maximum number of pending orders –  numero massimo di ordini in sospeso consentiti
  • Draw of profit tags true/false –  disegno o etichette di profitto consentite sul grafico
  • Font settings - Impostazioni del carattereImpostazioni del carattere
  • Trade Description –  
  • Magic number -  
  • New start – true/false -   
  • Enable Buy – true/false -  
  • Enable Sell – true/false -  
  • Control manual orders – true/false -  
  • Allow Hedging – true/false -  
  • Maximum Longs –  
  • Maximum Shorts –  
  • Next is Panel Settings


