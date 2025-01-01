Color Type
Il tipo colore è stato progettato per la memorizzazione delle informazioni sul colore ed occupa 4 byte in memoria. Il primo byte viene ignorato, i restanti 3 byte contengono i-componenti RGB.
Costanti di colore possono essere rappresentate in tre modi: letteralmente, da numeri interi, o per nome (per i colori nominati Web-colori solamente).
La rappresentazione letterale è composta da tre parti che rappresentano i valori dei tassi numerici dei tre principali componenti di colore: rosso, verde, blu. La costante inizia con C ed è racchiusa tra apici. I tassi dei valori numerici di una componente di colore giacciono nell'intervallo da 0 a 255.
Integer-valued representation is written in a form of hexadecimal or a decimal number. Un numero esadecimale sembra 0x00BBGGRR, dove RR è il tasso del componente di colore rosso, GG - del verde, e BB - di quello blu. Costanti decimali non si riflettono direttamente nel RGB. Esse rappresentano un valore decimale della rappresentazione esadecimale intera.
Colori specifici riflettono il cosiddetto Web-color impostato.
Esempi:
|
//--- Letterali
Vedi anche