CotationsSections
Devises / NWPX
Retour à Actions

NWPX: Northwest Pipe Company

52.73 USD 0.82 (1.53%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NWPX a changé de -1.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.53 et à un maximum de 53.94.

Suivez la dynamique Northwest Pipe Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NWPX Nouvelles

Range quotidien
52.53 53.94
Range Annuel
36.97 57.66
Clôture Précédente
53.55
Ouverture
53.53
Bid
52.73
Ask
53.03
Plus Bas
52.53
Plus Haut
53.94
Volume
569
Changement quotidien
-1.53%
Changement Mensuel
0.94%
Changement à 6 Mois
26.63%
Changement Annuel
18.33%
20 septembre, samedi