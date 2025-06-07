Devises / NWPX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NWPX: Northwest Pipe Company
52.73 USD 0.82 (1.53%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NWPX a changé de -1.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.53 et à un maximum de 53.94.
Suivez la dynamique Northwest Pipe Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWPX Nouvelles
- NWPX Infrastructure extends credit agreement maturity to 2030 and lowers pricing
- NWPX Infrastructure Q2 2025 slides: Precast growth drives earnings beat
- NWPX vs. KNF: Which Stock Is the Better Value Option?
- Earnings call transcript: NWPX Infrastructure beats Q2 2025 earnings expectations
- NWPX Infrastructure (NWPX) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- NWPX Infrastructure (NWPX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- NWPX Infra earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- DIRTT Environmental Solutions Ltd. (DRTTF) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- United Rentals (URI) Q2 Earnings Miss Estimates
- Northwest Pipe Company rebrands as NWPX Infrastructure
- Northwest Pipe Company Stock: Positioned For Growth Acceleration (NASDAQ:NWPX)
Range quotidien
52.53 53.94
Range Annuel
36.97 57.66
- Clôture Précédente
- 53.55
- Ouverture
- 53.53
- Bid
- 52.73
- Ask
- 53.03
- Plus Bas
- 52.53
- Plus Haut
- 53.94
- Volume
- 569
- Changement quotidien
- -1.53%
- Changement Mensuel
- 0.94%
- Changement à 6 Mois
- 26.63%
- Changement Annuel
- 18.33%
20 septembre, samedi