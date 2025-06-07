Währungen / NWPX
NWPX: Northwest Pipe Company
53.55 USD 1.73 (3.34%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NWPX hat sich für heute um 3.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.37 bis zu einem Hoch von 53.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Northwest Pipe Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWPX News
Tagesspanne
51.37 53.55
Jahresspanne
36.97 57.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.82
- Eröffnung
- 52.48
- Bid
- 53.55
- Ask
- 53.85
- Tief
- 51.37
- Hoch
- 53.55
- Volumen
- 196
- Tagesänderung
- 3.34%
- Monatsänderung
- 2.51%
- 6-Monatsänderung
- 28.60%
- Jahresänderung
- 20.18%
