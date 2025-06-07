КотировкиРазделы
NWPX: Northwest Pipe Company

51.98 USD 0.27 (0.52%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NWPX за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.14, а максимальная — 52.27.

Следите за динамикой Northwest Pipe Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
51.14 52.27
Годовой диапазон
36.97 57.66
Предыдущее закрытие
52.25
Open
51.74
Bid
51.98
Ask
52.28
Low
51.14
High
52.27
Объем
160
Дневное изменение
-0.52%
Месячное изменение
-0.50%
6-месячное изменение
24.83%
Годовое изменение
16.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.