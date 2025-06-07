Валюты / NWPX
NWPX: Northwest Pipe Company
51.98 USD 0.27 (0.52%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NWPX за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.14, а максимальная — 52.27.
Курс NWPX за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.14, а максимальная — 52.27.
Новости NWPX
- NWPX Infrastructure extends credit agreement maturity to 2030 and lowers pricing
- NWPX Infrastructure Q2 2025 slides: Precast growth drives earnings beat
- NWPX vs. KNF: Which Stock Is the Better Value Option?
- Earnings call transcript: NWPX Infrastructure beats Q2 2025 earnings expectations
- NWPX Infrastructure (NWPX) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- NWPX Infrastructure (NWPX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- NWPX Infra earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- DIRTT Environmental Solutions Ltd. (DRTTF) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- United Rentals (URI) Q2 Earnings Miss Estimates
- Northwest Pipe Company rebrands as NWPX Infrastructure
- Northwest Pipe Company Stock: Positioned For Growth Acceleration (NASDAQ:NWPX)
Дневной диапазон
51.14 52.27
Годовой диапазон
36.97 57.66
- Предыдущее закрытие
- 52.25
- Open
- 51.74
- Bid
- 51.98
- Ask
- 52.28
- Low
- 51.14
- High
- 52.27
- Объем
- 160
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- -0.50%
- 6-месячное изменение
- 24.83%
- Годовое изменение
- 16.65%
