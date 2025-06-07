クォートセクション
NWPX: Northwest Pipe Company

53.55 USD 1.73 (3.34%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NWPXの今日の為替レートは、3.34%変化しました。日中、通貨は1あたり51.37の安値と53.55の高値で取引されました。

Northwest Pipe Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
51.37 53.55
1年のレンジ
36.97 57.66
以前の終値
51.82
始値
52.48
買値
53.55
買値
53.85
安値
51.37
高値
53.55
出来高
196
1日の変化
3.34%
1ヶ月の変化
2.51%
6ヶ月の変化
28.60%
1年の変化
20.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K