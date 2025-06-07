通貨 / NWPX
NWPX: Northwest Pipe Company
53.55 USD 1.73 (3.34%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NWPXの今日の為替レートは、3.34%変化しました。日中、通貨は1あたり51.37の安値と53.55の高値で取引されました。
Northwest Pipe Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NWPX News
- NWPX Infrastructure extends credit agreement maturity to 2030 and lowers pricing
- NWPX Infrastructure Q2 2025 slides: Precast growth drives earnings beat
- NWPX vs. KNF: Which Stock Is the Better Value Option?
- Earnings call transcript: NWPX Infrastructure beats Q2 2025 earnings expectations
- NWPX Infrastructure (NWPX) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- NWPX Infrastructure (NWPX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- NWPX Infra earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- DIRTT Environmental Solutions Ltd. (DRTTF) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- United Rentals (URI) Q2 Earnings Miss Estimates
- Northwest Pipe Company rebrands as NWPX Infrastructure
- Northwest Pipe Company Stock: Positioned For Growth Acceleration (NASDAQ:NWPX)
1日のレンジ
51.37 53.55
1年のレンジ
36.97 57.66
- 以前の終値
- 51.82
- 始値
- 52.48
- 買値
- 53.55
- 買値
- 53.85
- 安値
- 51.37
- 高値
- 53.55
- 出来高
- 196
- 1日の変化
- 3.34%
- 1ヶ月の変化
- 2.51%
- 6ヶ月の変化
- 28.60%
- 1年の変化
- 20.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K