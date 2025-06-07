Dövizler / NWPX
NWPX: Northwest Pipe Company
52.73 USD 0.82 (1.53%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NWPX fiyatı bugün -1.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.53 ve Yüksek fiyatı olarak 53.94 aralığında işlem gördü.
Northwest Pipe Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- NWPX Infrastructure extends credit agreement maturity to 2030 and lowers pricing
- NWPX Infrastructure Q2 2025 slides: Precast growth drives earnings beat
- NWPX vs. KNF: Which Stock Is the Better Value Option?
- Earnings call transcript: NWPX Infrastructure beats Q2 2025 earnings expectations
- NWPX Infrastructure (NWPX) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- NWPX Infrastructure (NWPX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- NWPX Infra earnings beat by $0.19, revenue topped estimates
- DIRTT Environmental Solutions Ltd. (DRTTF) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- United Rentals (URI) Q2 Earnings Miss Estimates
- Northwest Pipe Company rebrands as NWPX Infrastructure
- Northwest Pipe Company Stock: Positioned For Growth Acceleration (NASDAQ:NWPX)
Günlük aralık
52.53 53.94
Yıllık aralık
36.97 57.66
- Önceki kapanış
- 53.55
- Açılış
- 53.53
- Satış
- 52.73
- Alış
- 53.03
- Düşük
- 52.53
- Yüksek
- 53.94
- Hacim
- 569
- Günlük değişim
- -1.53%
- Aylık değişim
- 0.94%
- 6 aylık değişim
- 26.63%
- Yıllık değişim
- 18.33%
21 Eylül, Pazar