NWPX: Northwest Pipe Company
52.73 USD 0.82 (1.53%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NWPX 환율이 오늘 -1.53%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 52.53이고 고가는 53.94이었습니다.
Northwest Pipe Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
52.53 53.94
년간 변동
36.97 57.66
- 이전 종가
- 53.55
- 시가
- 53.53
- Bid
- 52.73
- Ask
- 53.03
- 저가
- 52.53
- 고가
- 53.94
- 볼륨
- 569
- 일일 변동
- -1.53%
- 월 변동
- 0.94%
- 6개월 변동
- 26.63%
- 년간 변동율
- 18.33%
20 9월, 토요일